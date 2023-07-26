«Разместить подальше от переднего края»: в прессе США предложили ВСУ сомнительный вариант тактики использования танков Leopard 1

Запад планирует передать войскам киевского режима не менее 135 танков Leopard 1A5. Первая партия в составе 10 единиц уже прибыла на территорию незалежной и, возможно, в скором времени примет участие в боях. На фоне потерь в ОБТ следующего поколения, которые несут ВСУ, поступление на вооружение украинской армии более старых машин вызывает вопросы о тактике их использования.
Как отмечается в издании Forbes, немецкий Leopard 1A5 и французский колесный танк AMX-10RC имеют одинаково легкую броню толщиной всего в несколько десятков мм, которую может пробить любое средство поражения мощнее крупнокалиберного пулемета. При этом обе машины снаряжены 105-мм пушками, способными вести точный огонь.
Разместите их подальше от переднего края, чтобы они могли избежать самого мощного огня, продолжая уничтожать вражеские силы своими 105-мм пушками. То есть, примерно на 3 км
- предлагают в прессе США.
И это "подальше от переднего края"?.. Более чем сомнительная тактика.
Как утверждается, прецедент применения подобной тактики уже имеется. Со слов автора, после переброски Leopard 1A5 датской армии в Тузлу на север Боснии в 1994 году на них начали охотиться сербские Т-55.
Leopard 1A5 подкрались к Т-55 ночью, когда превосходная оптика датских танков давала им преимущество перед сербскими машинами. За два часа датчане выпустили 72 105-мм снаряда и подбили все три Т-55. Не дожидаясь восхода солнца, датские танки покинули поле боя
- утверждает автор.
С его слов, более тяжелый танк мог бы остаться и сражаться.
Но уже в 1994 году Leopard 1A5 не был танком. Это была мобильная пушка: огневая мощь без тяжелой защиты. Украинцы просто должны это понять
- делает вывод автор, видимо, забывая, что сейчас далеко не 1994 год, как забывая и о технических возможностях ВС РФ в зоне проведения СВО .