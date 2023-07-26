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«Разместить подальше от переднего края»: в прессе США предложили ВСУ сомнительный вариант тактики использования танков Leopard 1

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«Разместить подальше от переднего края»: в прессе США предложили ВСУ сомнительный вариант тактики использования танков Leopard 1

Запад планирует передать войскам киевского режима не менее 135 танков Leopard 1A5. Первая партия в составе 10 единиц уже прибыла на территорию незалежной и, возможно, в скором времени примет участие в боях. На фоне потерь в ОБТ следующего поколения, которые несут ВСУ, поступление на вооружение украинской армии более старых машин вызывает вопросы о тактике их использования.


Как отмечается в издании Forbes, немецкий Leopard 1A5 и французский колесный танк AMX-10RC имеют одинаково легкую броню толщиной всего в несколько десятков мм, которую может пробить любое средство поражения мощнее крупнокалиберного пулемета. При этом обе машины снаряжены 105-мм пушками, способными вести точный огонь.

Разместите их подальше от переднего края, чтобы они могли избежать самого мощного огня, продолжая уничтожать вражеские силы своими 105-мм пушками. То есть, примерно на 3 км

- предлагают в прессе США.

И это "подальше от переднего края"?.. Более чем сомнительная тактика.

Как утверждается, прецедент применения подобной тактики уже имеется. Со слов автора, после переброски Leopard 1A5 датской армии в Тузлу на север Боснии в 1994 году на них начали охотиться сербские Т-55.

Leopard 1A5 подкрались к Т-55 ночью, когда превосходная оптика датских танков давала им преимущество перед сербскими машинами. За два часа датчане выпустили 72 105-мм снаряда и подбили все три Т-55. Не дожидаясь восхода солнца, датские танки покинули поле боя

- утверждает автор.

С его слов, более тяжелый танк мог бы остаться и сражаться.

Но уже в 1994 году Leopard 1A5 не был танком. Это была мобильная пушка: огневая мощь без тяжелой защиты. Украинцы просто должны это понять

- делает вывод автор, видимо, забывая, что сейчас далеко не 1994 год, как забывая и о технических возможностях ВС РФ в зоне проведения СВО .
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19 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:23
    +1
    10 танков это сила,когда они в паре сотен километров от поля боя...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:32
      +1
      А говорят, что ВО не пользуется популярностью у западных военных спецов.
      Вот совсем недавно один из наших завсегдатаев ВО высказывал идею о том, что лучшей непробиваемостью и неубиваимостью Челенджера будет нахождение его в 100 км от линии фронта и вот уже туже мысль, как свою, высказывают западные военные "гуру".

      Читают, читают ВО на западе, от корки до корки, и мысли наши "прорывные" берут себе на заметку. lol
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:35
      +2
      Мясорубка у Работино: враг потерял десятки танков и БМП, но продолжает наступление .
      Мясорубка у Работино: Враг потерял 31 танк и БМП, но продолжает наступление на Запорожском фронте ВСУ продолжают волнами накатывать на позиции наших бойцов в районе н.п. Работино.
      Их натиск сдерживают бойцы 71-й гвардейского мотострелкового полка при поддержке соседей - 291 полка.
      Потери врага по состоянию на 12 часов:
      Уничтожен 21 танк, 10 БМП и 1 Боевая бронемашина.
      Захвачена в плен группа боевиков ВСУ.
      Ожесточённые бои продолжаются. По врагу работает наша артиллерия, танки, минометы, ударные вертолёты и ПТУРщики.

      https://t.me/RVvoenkor/50007

      Только что.
      Десятичасовое наступление двух бригад ВСУ под Работино отбито. Об этом сообщают российские тг-каналы. По данным военного эксперта Владислава Шурыгина, противник отошел, оставив по полям больше тридцати единиц техники и до полутора сотен убитых солдат. Утром сообщалось, что ВСУ пошли в наступление с танками и БМП в районе Работино.
    3. Венд
      Венд Сегодня, 14:59
      0
      Цитата: Бережливый
      10 танков это сила,когда они в паре сотен километров от поля боя...

      Они правильно предложили. Танки размещенные например в Польше очень правильное решение для улучшения боевых действий laughing
  2. aakvit
    aakvit Сегодня, 14:23
    0
    забывая, что сейчас далеко не 1994 год

    Ничего они не забывают! Вот только в своей гордыне они не допускают, что ВС РФ - не индейцы с луками и стрелами, ведь такого быть не могёт, это же не идеальные западные воины! wassat
  3. ian
    ian Сегодня, 14:25
    0
    А лучше еще подальше. Пусть во Львове пока постоят... Целее будут. Тут не Югославия с "партизанами" и дедовскими танками.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:28
    0
    ПВО держать подальше от фронта, западные танки подальше от фронта, а чем воевать? Советские танки стремительно декоммунизуются, по заветам Кулебы впереди пойдут хлопцы с черенками от лопат?
  5. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:28
    +3
    Не, лучше ими красиво выложить герб Украины: только покучнее - чтоб два раза не летать! laughing
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:28
    0
    «Разместить подальше от переднего края»: в прессе США предложили ВСУ сомнительный вариант тактики использования танков Leopard 1
    Ну да, а на фронт пусть на тракторах, плугах ездят, авось никто стрелять не будет.
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:30
    0
    Предлагают использовать так,как мы используем "Рапиры"?Есть в этом смысл,тем более ,что у этих машин бронирование чисто номинальное
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 15:39
      0
      В отличии от МТ12 и Т54/55 и Т62 у Лео 1/2 у них с наличием ОФ снарядов - беда. Пушки мощные и хорошие но основной снаряд для них - Ломик и Кумулятив
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:35
    0
    Полгода назад кеклы воротили нос от предлагаемых испанских пушек 1939 г.в., типа за "лохов" держите? А, походу, они уже на ЛБС. Прогресс деградации или деградация прогресса?
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:36
    +1
    Запад планирует передать войскам киевского режима не менее 135 танков Leopard 1A5. Разместите их подальше от переднего края
    Один совет "лучше" другого. Так случилось и со "знаменитым контрнаступом", который планировали и заставили начать военные советники НАТО. Так поставьте тогда Киеву вместо танков артиллерийские системы, которые можно будет разместить еще дальше от ЛБС. А самый лучший совет это совет для НАТО - прекращайте помощь Киеву и катитесь в свои страны.
  10. Denis812
    Denis812 Сегодня, 14:46
    0
    Полностью поддерживаю "Экспердов".
    Надо размещать танки подальше от ЛБС.
    Немецкие танки - где-то под Мюнхеном.
    Французские танки - поближе к Орлеану.
    Американские танки - прекрасно будут смотреться в Техасе.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 15:01
      0
      Американские танки - прекрасно будут смотреться в Техасе.
      ...в техасе говорят что сейчас жарко ...триперотура свыше 40 градусов по цельсу, движка могёт и не запустится
  11. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 14:48
    +1
    Разместите их подальше от переднего края

    Чёта вспомнился анекдот, как военные на рыбалку собирались:
    – Так, товарищи офицеры, слушай мое решение: водки по три бутылки, сети и удочки не брать, из автобуса не выходить, а замполита с помпотехом оставить в части!
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 15:10
      0
      как военные на рыбалку собирались:
      ....анекдот не до конца
      -из автобуса не выходить, а то будет как в прошлый раз
      - а чё было в прошлый раз!!!
      -в прошлый раз тех кто вышел пришлось искать с привлечением пожарных-
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 15:20
        0
        Цитата: Крымский партизан 1974
        анекдот не до конца

        Это разные варианты. Мне больше нравится, когда предыстория сначала.
  12. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 15:17
    0
    То есть, примерно на 3 км
    ...чёт ни фига не ясно...3 км...у Корнета 5 км, у Инвара 6 км у ОФ 24 все 10 км....дык для чего он там будит...ну а так зачёт...коллективный гендер выметает свои сараи...кстати, злые языки поговаривают что в лео 1 есть довольно массивные алюминиевые конструкции...110 рублёв за кило, неплохо