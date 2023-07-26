«Разместить подальше от переднего края»: в прессе США предложили ВСУ сомнительный вариант тактики использования танков Leopard 1

Разместите их подальше от переднего края, чтобы они могли избежать самого мощного огня, продолжая уничтожать вражеские силы своими 105-мм пушками. То есть, примерно на 3 км

Leopard 1A5 подкрались к Т-55 ночью, когда превосходная оптика датских танков давала им преимущество перед сербскими машинами. За два часа датчане выпустили 72 105-мм снаряда и подбили все три Т-55. Не дожидаясь восхода солнца, датские танки покинули поле боя

Но уже в 1994 году Leopard 1A5 не был танком. Это была мобильная пушка: огневая мощь без тяжелой защиты. Украинцы просто должны это понять