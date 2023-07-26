Почти треть жителей Израиля выразили готовность покинуть страну из-за судебной реформы

Согласно результатам проведенного социологического исследования, 28% граждан Израиля не исключают возможность переезда в другую страну из-за проведения израильскими властями судебной реформы.Как сообщает издание The Times of Israel, 64% респондентов опрошенных не видят необходимости в переезде, а 8% не определились с ответом. Более половины участников социсследования - 54% выразили опасения, что проведение судебной реформы может негативным образом отразиться на безопасности страны. При этом 56% принявших участие в опросе встревожены в связи с возможным гражданским вооруженным конфликтом в стране.Как показал опрос, доверяют главе израильского правительства Биньямину Нетаньяху не более трети граждан страны: 33% опрошенных отметили, что верят премьер-министру, заявлявшему о возможном компромиссе в вопросах, касающихся вызвавшей противоречия судебной реформе. Даже среди сторонников партии Нетаньяху "Ликуд" лидера политсилы поддерживают лишь 84%.Израильский парламент проголосовал в пользу принятия поправок к судебной реформе, ставшей причиной массовых протестов в стране. Согласно принятому закону, судам запрещается проверять обоснованность решений парламента и кабинета министров. Изменения в законодательство страны вызвали массовые протесты практически во всех городах Израиля. Помимо протестов, Израиль накрыла волна забастовок работников самых разных сфер деятельности.