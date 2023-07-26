Военное обозрение
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Почти треть жителей Израиля выразили готовность покинуть страну из-за судебной реформы

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Почти треть жителей Израиля выразили готовность покинуть страну из-за судебной реформы

Согласно результатам проведенного социологического исследования, 28% граждан Израиля не исключают возможность переезда в другую страну из-за проведения израильскими властями судебной реформы.


Как сообщает издание The Times of Israel, 64% респондентов опрошенных не видят необходимости в переезде, а 8% не определились с ответом. Более половины участников социсследования - 54% выразили опасения, что проведение судебной реформы может негативным образом отразиться на безопасности страны. При этом 56% принявших участие в опросе встревожены в связи с возможным гражданским вооруженным конфликтом в стране.

Как показал опрос, доверяют главе израильского правительства Биньямину Нетаньяху не более трети граждан страны: 33% опрошенных отметили, что верят премьер-министру, заявлявшему о возможном компромиссе в вопросах, касающихся вызвавшей противоречия судебной реформе. Даже среди сторонников партии Нетаньяху "Ликуд" лидера политсилы поддерживают лишь 84%.

Израильский парламент проголосовал в пользу принятия поправок к судебной реформе, ставшей причиной массовых протестов в стране. Согласно принятому закону, судам запрещается проверять обоснованность решений парламента и кабинета министров. Изменения в законодательство страны вызвали массовые протесты практически во всех городах Израиля. Помимо протестов, Израиль накрыла волна забастовок работников самых разных сфер деятельности.
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23 комментария
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  1. guest
    guest Сегодня, 14:11
    0
    Почти треть жителей Израиля выразили готовность покинуть страну из-за судебной реформы

    Не страшно, можно их всех заменить "испуганными патриотами" из России.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:22
      0
      Дык похоже то что все кто хотел - уже свинтили.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:22
      +2
      Цитата: guest
      Почти треть жителей Израиля выразили готовность покинуть страну из-за судебной реформы

      Не страшно, можно их всех заменить "испуганными патриотами" из России.

      Нет, ну это никуда не годится.
      Закон не по нраву и сразу в эмиграцию.
      А как же земля обетованная? А как же защита еврейских ценностей и поддержание единственного в мире еврейского государства?

      Будем надеется что все вновь обретённые, за последние 20-30 лет, граждане Израиля бывшие ранее гражданами России найдут другие "райские уголки" на Земле и не замучают наше диппредставительство запросами на возвращение в Россию.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 14:54
      0
      Цитата: guest
      Не страшно, можно их всех заменить "испуганными патриотами" из России.

      Так это они, а еще и такие же "патриоты" из Украины и побегут назад...им же не привыкать...туда-сюда убегать "в знак протеста"
    4. Венд
      Венд Сегодня, 15:00
      0
      Интересно и куда же они собрались переехать? Только не в Россию
    5. isv000
      isv000 Сегодня, 15:35
      0
      Цитата: guest
      Почти треть жителей Израиля выразили готовность покинуть страну из-за судебной реформы

      Не страшно, можно их всех заменить "испуганными патриотами" из России.

      Так то оно так, но вот в чём вопрос - куда это они намылились?! Часом не в Россию, на освобождаемые "новые территории"? Не в этом ли есть хитрый план возрождения Хазарии?!!
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:13
    0
    Патриоты такие патриоты Земли Обетованной... laughing
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 14:44
      0
      Да ладно, всё у них образуется без особых потерь: предпосылок к обратному пока никто не освещал. Побухтят да разойдутся. Либо отложения от зарплаты на еду и коммуналку кончатся - надо будет идти работать - либо арабы опять ракету выпустят в сторону евреев - тогда они позабудут все распри и пойдут опять громить их.
  3. Керенский
    Керенский Сегодня, 14:13
    0
    встревожены в связи с возможным гражданским вооруженным конфликтом в стране.

    Почти треть жителей Израиля выразили готовность покинуть страну


    Ну а остальные пусть воюют за правду в пустыне.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:18
    0
    И где же теперь будет Израиль 2?Миру с одним израильским государством "весело: а уж как появится второе государство-новодел с таким же названием.. lol lol
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:20
      0
      Им везде Израиль - полно их по всему миру.
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:19
    0
    Надо просто разослать всем электронные повестки или как у них там это делается, что сделает всех не выездными. laughing
  6. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 14:22
    0
    Г-да успокойтесь. Никто никуда не едет кроме тех у кого на руках билеты.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:58
      +1
      Арон,И у какого процента населения Израиля на руках билеты???
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:23
    -1
    Вот честно не пойму, вопрос к Арону,что происходит в Израиле? В чем прикол,я понимаю что буза происходит, с оплатой бузы понятно- американцы.Даже я не буду покупать Российский флаг,флаги Израиля их тысячи у бузетеров,маде ин КНР.Кто платит?С уважением, Арон что происходит?.Хотя мы с вами " срёмся " иногда.СМИ Израиля и России сплошная пропаганда,нет правдивый картинки.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 14:23
    +1
    Чисто еврейский подход:где комфортней там и родина...а как на "родине" стало некомфортно-надо сменить её на другую...так бежали из Союза,так бежали из России,так побегут и из Израиля....у этих 28% явно чуйка сильна...
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:24
    +1
    Почти треть жителей Израиля выразили готовность покинуть страну из-за судебной реформы
    В эту треть явно не входят бегунки из России.
    56% принявших участие в опросе встревожены в связи с возможным гражданским вооруженным конфликтом в стране.
    Мало вероятно, что евреи возьмутся за оружие, чтобы мочить друг друга. Судя по всему Нетаньяху сейчас очень необходим внешний вооруженный конфликт для сплочения населения Израиля.
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: rotmistr60
      Нетаньяху сейчас очень необходим внешний вооруженный конфликт для сплочения населения Израиля.

      Нетаньяху эту бузу и затеял, против него по нескольким статьям дела и в тюрьму он не хочет.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:24
    0
    Согласно результатам проведенного социологического исследования,

    А опрос то кто проводил? Конкуренты Нетаньяху или вообще анонимные журналюги?
  11. dimy44
    dimy44 Сегодня, 14:25
    +2
    Среди евреев опрос устроили. Ха ха. Они не обманут.
  12. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:34
    0
    Помню половина американцев грозилась свалить подальше если Трампа выберут. Но что-то так и не свалили
  13. nikolaevskiy78
    nikolaevskiy78 Сегодня, 15:05
    0
    Консерваторы наоборот хотят ограничить репатриацию. См т.н. "закон о внуках" - поправки к закону о возвращении.
  14. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:52
    0
    У них свободная страна..Хотят - пусть покидают, не хотят - пусть не покидают. Но крайне интересно, при наличии сильных спецслужб и сильном влиянии армии, такие широкие и координированные протесты и выступления. И, вроде, эталон демократии.