Немецкая пресса: Великобритания поставила на Украину партию самодельных пусковых установок Wolfram для высокоточных ракет Brimstone

На Западе уже не знают, что еще может помочь украинской армии наконец-то добиться хоть каких-то успехов в ходе контрнаступления, которое ВСУ безуспешно проводят уже почти два месяца. Вроде союзники дали Киеву почти все что можно, кроме истребителей и подводных лодок, даже снаряды с обедненным ураном и запрещенные к использованию в ста с лишним странах кассетные боеприпасы. Не помогло.
Теперь некоторые западные журналисты и эксперты пытаются придумать всевозможные объяснения неудачам ВСУ, одновременно разгоняя тему, что это еще не поражение, якобы у Киева есть возможности переломить ход контрнаступа в свою пользу. Порою в стремлении поддержать этот тренд некоторые из них готовы хвататься буквально за любую соломинку.
К примеру, автор статьи в немецком интернет-издании Merkur пишет о новом «чудо-оружии», предоставленном Киеву Великобританией. Речь идет о пусковых установках мобильных наземных платформ Wolfram, предназначенных для ракет SSM Brimstone. Ранее эти ракеты, вообще-то относящиеся к классу «воздух-земля», украинские военные запускали из собственных самодельных установок, размещаемых на грузовых автомобилях типа «Газель».
Brimstone – это самонаводящаяся ракета, оснащенная активной радиолокационной головкой самонаведения, разработанная консорциумом MBDA для британских ВВС. Кустарное использование данных боеприпасов украинскими военными сводило их главное преимущество — высокую точность поражения движущихся целей — практически к нулю. По этой причине, после неудачных экспериментов, до последнего времени ВСУ почти не использовали ракеты Brimstone.
Теперь, радостно пишет немецкий журналист, ситуация должна кардинально поменяться. Ведь на Украину с Британских островов прибыла целая партия пусковых установок Wolfram, которые позволяют эффективно использовать ракеты Brimstone для поражения российских танков и другой бронетехники.
Наступление Украины застопорилось. Британская ракетная установка может помочь — и стать смертельной проблемой для части российской армии
— считает автор.
При этом журналист со ссылкой на британское интернет-издание The Independent пишет, что данная система запуска высокоточных ракет была разработана некими английскими умельцами по заказу военных кустарным способом. Для ее изготовления инженеры использовали обычные офисные ноутбуки, электрогенератор, купленный в ближайшем специализированном магазине, и гражданский грузовичок, на котором монтируется пусковая установка.
Разработчики нового «чудо-оружия» утверждают, что благодаря их изобретению теперь ракеты Brimstone смогут поражать движущиеся цели на расстоянии до 25 километров. Главным преимуществом пусковой установки Wolfram авторы изобретения называют простоту в использовании и универсальность при выборе транспортных средств для монтажа.
Другой автор в этом же немецком издании на новое «чудо-оружие» ставок не делает, считая, что контрнаступление ВСУ на самом деле вот-вот перейдет во вторую, более активную, стадию. Для ее реализации у Киева якобы имеются резервы в количестве более тридцати тысяч солдат. При этом журналист утверждает, почему-то со ссылкой на голландское издание с примечательным названием The Moscow Times, что в результате атакующих действий ВСУ российская армия понесла значительные потери, ВС РФ испытывают недостаток в артиллерии.
Далее автор пишет со ссылкой на мнение военного историка Филлипса Обриена, что ВСУ вот-вот прорвут «ослабевшую» оборону ВС РФ как минимум на одном из участков фронта. И вот тогда в эту брешь и ринутся «засадные полки», припрятанные украинским командование где-то в тылу.
Правда, с сожалением констатирует немецкий журналист, для украинского контрнаступления все еще большую проблему сохраняют мощные минные заграждения, установленные российскими военными по всей линии обороны. Как недавно заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, вся надежда на то, что ВСУ сумеют «найти коридор, через который может прорваться большое количество подразделений».
Где это будет, в настоящее время пока неясно
— безо всякого оптимизма подытожила спикер Байдена.