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Немецкая пресса: Великобритания поставила на Украину партию самодельных пусковых установок Wolfram для высокоточных ракет Brimstone

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Немецкая пресса: Великобритания поставила на Украину партию самодельных пусковых установок Wolfram для высокоточных ракет Brimstone

На Западе уже не знают, что еще может помочь украинской армии наконец-то добиться хоть каких-то успехов в ходе контрнаступления, которое ВСУ безуспешно проводят уже почти два месяца. Вроде союзники дали Киеву почти все что можно, кроме истребителей и подводных лодок, даже снаряды с обедненным ураном и запрещенные к использованию в ста с лишним странах кассетные боеприпасы. Не помогло.


Теперь некоторые западные журналисты и эксперты пытаются придумать всевозможные объяснения неудачам ВСУ, одновременно разгоняя тему, что это еще не поражение, якобы у Киева есть возможности переломить ход контрнаступа в свою пользу. Порою в стремлении поддержать этот тренд некоторые из них готовы хвататься буквально за любую соломинку.

К примеру, автор статьи в немецком интернет-издании Merkur пишет о новом «чудо-оружии», предоставленном Киеву Великобританией. Речь идет о пусковых установках мобильных наземных платформ Wolfram, предназначенных для ракет SSM Brimstone. Ранее эти ракеты, вообще-то относящиеся к классу «воздух-земля», украинские военные запускали из собственных самодельных установок, размещаемых на грузовых автомобилях типа «Газель».

Brimstone – это самонаводящаяся ракета, оснащенная активной радиолокационной головкой самонаведения, разработанная консорциумом MBDA для британских ВВС. Кустарное использование данных боеприпасов украинскими военными сводило их главное преимущество — высокую точность поражения движущихся целей — практически к нулю. По этой причине, после неудачных экспериментов, до последнего времени ВСУ почти не использовали ракеты Brimstone.

Теперь, радостно пишет немецкий журналист, ситуация должна кардинально поменяться. Ведь на Украину с Британских островов прибыла целая партия пусковых установок Wolfram, которые позволяют эффективно использовать ракеты Brimstone для поражения российских танков и другой бронетехники.

Наступление Украины застопорилось. Британская ракетная установка может помочь — и стать смертельной проблемой для части российской армии

— считает автор.

При этом журналист со ссылкой на британское интернет-издание The Independent пишет, что данная система запуска высокоточных ракет была разработана некими английскими умельцами по заказу военных кустарным способом. Для ее изготовления инженеры использовали обычные офисные ноутбуки, электрогенератор, купленный в ближайшем специализированном магазине, и гражданский грузовичок, на котором монтируется пусковая установка.

Разработчики нового «чудо-оружия» утверждают, что благодаря их изобретению теперь ракеты Brimstone смогут поражать движущиеся цели на расстоянии до 25 километров. Главным преимуществом пусковой установки Wolfram авторы изобретения называют простоту в использовании и универсальность при выборе транспортных средств для монтажа.

Другой автор в этом же немецком издании на новое «чудо-оружие» ставок не делает, считая, что контрнаступление ВСУ на самом деле вот-вот перейдет во вторую, более активную, стадию. Для ее реализации у Киева якобы имеются резервы в количестве более тридцати тысяч солдат. При этом журналист утверждает, почему-то со ссылкой на голландское издание с примечательным названием The Moscow Times, что в результате атакующих действий ВСУ российская армия понесла значительные потери, ВС РФ испытывают недостаток в артиллерии.

Далее автор пишет со ссылкой на мнение военного историка Филлипса Обриена, что ВСУ вот-вот прорвут «ослабевшую» оборону ВС РФ как минимум на одном из участков фронта. И вот тогда в эту брешь и ринутся «засадные полки», припрятанные украинским командование где-то в тылу.

Правда, с сожалением констатирует немецкий журналист, для украинского контрнаступления все еще большую проблему сохраняют мощные минные заграждения, установленные российскими военными по всей линии обороны. Как недавно заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, вся надежда на то, что ВСУ сумеют «найти коридор, через который может прорваться большое количество подразделений».

Где это будет, в настоящее время пока неясно

— безо всякого оптимизма подытожила спикер Байдена.
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4 комментария
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  1. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:41
    -2
    пора, отвезти в лондон,хотя бы грамм сто полония.....
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:42
    0
    А есть подтвержденные результаты этих чудо-ракет? Помню были видео пусков в никуда, несколько раз находили обломки этих ракет, и ещё один человек в Энергодаре погиб от её прилёта.
  3. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 16:04
    0
    С трудом верится, что пусковые установки можно изготовить кустарно. Это как минометы, внезапно появляющиеся у антиправительственных группировок на Ближнем Востоке. Комплектующие из действительно гражданских компонентов. Труба высокого давления как ствол, газовый баллон в качестве мины. Но, всё равно, разработано изделие явно не исламскими экстремистами, а где-то в Западной Европе военной промышленностью, слишком много надо знать, чтобы подобное изготовить.
  4. Frettaskyrandi
    Frettaskyrandi Сегодня, 16:21
    +1
    При этом журналист со ссылкой на британское интернет-издание The Independent пишет, что данная система запуска высокоточных ракет была разработана некими английскими умельцами по заказу военных кустарным способом. Для ее изготовления инженеры использовали обычные офисные ноутбуки, электрогенератор, купленный в ближайшем специализированном магазине, и гражданский грузовичок, на котором монтируется пусковая установка.

    Понятно, что пропаганда предусматривает большой процент вранья, но не такой же!
    "Некие английские умельцы" - это MBDA UK - британское подразделение европейского консорциума MBDA, совместного предприятия фирм Airbus , BAE Systems и Leonardo, созданного в 2001 году для производства ракетных вооружений. Storm Shadow разработали как раз эти "умельцы".




    Вот что у этих "кустарей" получилось - мобильная пусковая установка управляемых ракет Wolfram Brimstone.
    эти ракеты, вообще-то относящиеся к классу «воздух-земля»

    Эти ракеты с 2019 года имеют модификацию "поверхность - поверхность" - Brimstone 3
    .