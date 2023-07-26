Неизвестный пытался совершить диверсию на ж/д путях в Самаре

Украинские спецслужбы продолжают попытки совершения диверсий и террористических актов на территории России, вербуя для этого наших «сочувствующих» сограждан, ставших жертвой западной пропаганды.
Очередной случай с попыткой совершения диверсии на ж/д путях произошел сегодня ночью в Самаре. Как сообщает ТГ-канал SHOT, неизвестный пытался сжечь релейный шкаф.
По предварительным данным, преступник использовал для розжига легко воспламеняющуюся жидкость. Бутылка со средством, применяемым для совершения данной диверсии, обнаружена правоохранителями на месте преступления.
К счастью, диверсант не стал вскрывать шкаф, а просто облил его горючим и поджог. В итоге, возгорание длилось несколько минут и потухло само-собой. При этом оборудование, расположенное в районе Шведской Слободы и регулировавшее прохождение поездов, а также работу светофоров на данном участке, серьезных повреждений не получило. По крайней мере, на ж/д движение инцидент не повлиял.
Сообщается, что правоохранители уже изучили кадры с камер видеонаблюдения и приступили к поиску диверсанта.
Напомним, что в конце апреля текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за терроризм и диверсию. За совершение последней теперь предусмотрен тюремный срок до 20 лет вместо 15, как было ранее.