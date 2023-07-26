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Неизвестный пытался совершить диверсию на ж/д путях в Самаре

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Неизвестный пытался совершить диверсию на ж/д путях в Самаре

Украинские спецслужбы продолжают попытки совершения диверсий и террористических актов на территории России, вербуя для этого наших «сочувствующих» сограждан, ставших жертвой западной пропаганды.


Очередной случай с попыткой совершения диверсии на ж/д путях произошел сегодня ночью в Самаре. Как сообщает ТГ-канал SHOT, неизвестный пытался сжечь релейный шкаф.

По предварительным данным, преступник использовал для розжига легко воспламеняющуюся жидкость. Бутылка со средством, применяемым для совершения данной диверсии, обнаружена правоохранителями на месте преступления.

К счастью, диверсант не стал вскрывать шкаф, а просто облил его горючим и поджог. В итоге, возгорание длилось несколько минут и потухло само-собой. При этом оборудование, расположенное в районе Шведской Слободы и регулировавшее прохождение поездов, а также работу светофоров на данном участке, серьезных повреждений не получило. По крайней мере, на ж/д движение инцидент не повлиял.

Сообщается, что правоохранители уже изучили кадры с камер видеонаблюдения и приступили к поиску диверсанта.

Напомним, что в конце апреля текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за терроризм и диверсию. За совершение последней теперь предусмотрен тюремный срок до 20 лет вместо 15, как было ранее.
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18 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:03
    +3
    Прочитав заголовок надеялся что гада пристрелили, ан нет -

    К счастью, диверсант не стал вскрывать шкаф, а просто облил его горючим и поджог. В итоге, возгорание длилось несколько минут и потухло само-собой

    Вот и славненько. Скрытая подсказка - вскрывайте шкафы.
  2. beybender
    beybender Сегодня, 14:07
    +3
    На бочку с порохом его посадить , пущай полетает !!!
  3. Jager
    Jager Сегодня, 14:09
    +2
    Как хорошо, что в диверсанты набирают собак женского рода, не соображающих в ж/д теме вообще ничего.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 14:48
      0
      По-моему, даже ни в чём не разбираясь, по виду этого шкафа можно понять, что надо повреждать то, что внутри. Это либо саботаж со стороны диверсанта по отношению к своим заказчикам, либо какой-то такой хитрый план у самих заказчиков, либо диверсант просто дюлячок (так годится, дорогая цензура? Я понимаю мат ещё цензурить, но ведь этим словом даже маленькие дети пользуются!).
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:10
    +2
    Интересно,нам самим слабо начать наем желающих жечь шкафы от имени СБУ и душить сволочь превентивно
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:13
    +3
    На конкурсе даунов этот поджигала занял бы первое место fool Электрошкаф нужно было вежливо попросить "сим-сим откройся wassat
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 14:18
      +2
      Как знать? Может как раз и соображает. Видео снял, бандерве послал, деньги получил и диверсия оказалась постановочной. winked
      1. Jager
        Jager Сегодня, 14:35
        +1
        Но не учёл одного - срок будет реальным)))
  6. aakvit
    aakvit Сегодня, 14:15
    +2
    Интересно, откуда у
    наших «сочувствующих» сограждан, ставших жертвой западной пропаганды
    , доступ к этой пропаганде? Брехня! Это нищие навальнята либо колисуренгоя, которым были обещаны молочные реки и кисельные берега в случае победы либерастов! Сами них...на не умеют и не хотят, только бы пить, жрать да путешествовать... am
    Найти его - и отправить в эротическое путешествие на Колыму, да так, как при царе на каторгу отправляли, пешком и с ядром прикованным к ноге! И кормить тем, что подадут в дороге жители...
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 14:52
      +1
      Цитата: aakvit
      доступ к этой пропаганде?

      А что, так трудно получить? Зашёл в интернет - ныне общедоступная услуга - далее в поисковой строке забил, например "cnn.com" - вот и счастье. Причём для потребления западной пропаганды даже танцы с бубном не нужны никакие, чего, увы, не скажешь о потреблении западного ПО :)
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:17
    +1
    неизвестный пытался сжечь релейный шкаф.
    Пора вносить хотя бы поправку в мораторий на смертную казнь и применять ее за совершение особо тяжких преступлений, к которым относятся и диверсия. Слишком вольно себя чувствуют выруси в нашей стране. Уязвимые для диверсии места на ж/д и др. объектах необходимо оборудовать скрытыми видеокамерами, что увеличит вероятность установления преступника в более короткие сроки.
    1. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 14:28
      +2
      ну вы это..под понятие "диверсия" например, можно очень многое притянуть) как то действия цб рф, силуанчиковые страдания и прочее..... и прочее))) даже торгашество и поставки ресурсов с дорогими партнерами...смертную казнь никто не отменял,статья в УК РФ существует по сей день,на нее просто в угоду дорогим партнерам мораторий наложен)
    2. Jager
      Jager Сегодня, 14:43
      +1
      Ж/д вообще вся одно большое уязвимое место для диверсий. Вот только толку от пары Боширучко с Петренко будет мало, вывести ж/д на длительный срок парой кг тротила нереально. А вот жахнуть по центральным вычислительным центрам и центрам управления ж/д парой Искандеров - и на железке настанет XIX век. Добавив ударами по центральным распределителтным пунктам энергосетей и всё, никто никуда не поедет вообще. Почему этого не сделали наши на Украине - у меня ну очень большой вопрос. Можно до посинения бить по складам, но выбив ж/д сообщение, этих складов вообще не будет. А машинами много не навозишь.
    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 14:53
      +1
      Камеры везде должны стоять и без диверсий. Они вообще - очень полезный аппарат.
      1. Jager
        Jager Сегодня, 16:20
        0
        Где надо они и так стоят, будьте уверены)))
  8. baytygan
    baytygan Сегодня, 14:19
    0
    возможно это был швед из одноименной слободы
  9. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 14:20
    -1
    Нужно каждый день ВСЕМ СМС отправлять со статьями УК по гос. измене и терроризму, чтобы знали, что может случится
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:23
    +1
    президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за терроризм и диверсию. За совершение последней теперь предусмотрен тюремный срок до 20 лет вместо 15, как было ранее.

    Только расстрел или обмен на сочувствующего россии из застенков укропских спецслужб изменит отношение этих организмов к окружающим их людей. Это не просто преступление против государства, это преступление против общества, а за такое либо изгнание, либо смерть. И по любому нужно ставить под жёсткий контроль всех кто с ними контактировал, чтобы не упустить случайно очередного внештатного укропа.