Россия является ядерной державой, у которой количество ядерных боеголовок превышает наше на тысячу единиц. Складывается ощущение, что это никого не заботит.

Все мы выросли с мыслью о том, что именно наша страна одержала победу во Второй мировой войне. Однако лишь мой дядя сказал обратное, заявив о том, что этой победой мы обязаны русским

У нас отсутствуют контакты с Россией на высоком уровне. Нужно проводить с ними диалог. Иначе это тупик. Это эскалация.

Роберт Кеннеди-младший, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии, полагает, что его стране следовало бы активизировать контакты с РФ на высшем уровне. Это заявление прозвучало из его уст в Нью-Йорке, где он выступал на мероприятии, посвящённом борьбе с антисемитизмом.По словам Кеннеди, Соединённые Штаты фактически находится в состоянии войны с Россией. Вот что он сказал по этому поводу:В этой связи, кандидат-демократ напомнил про то, насколько тесными были в своё время отношения между его дядей, экс-лидером США Джоном Кеннеди и тогдашним генеральным секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым. По его словам, они даже могли напрямую созвониться.– отметил Кеннеди, напомнив о потерях, которые понёс СССР.Он также вспомнил как 35-й президент США говорил о том, что нужно поставить себя на место соперника, подчеркнув, что после этого мышление американцев в этом плане изменилось.Сравнил Кеннеди-младший тогдашнюю ситуацию и с тем, что происходит на сегодняшний день. По его мнению, прошёл уже год как никто из западных лидеров напрямую не говорил с президентом России Владимиром Путиным.Роберт Кеннеди-младший: