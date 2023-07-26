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Кандидат в президенты США от Демократической партии: Наша страна фактически находится в состоянии войны с Россией

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Кандидат в президенты США от Демократической партии: Наша страна фактически находится в состоянии войны с Россией

Роберт Кеннеди-младший, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии, полагает, что его стране следовало бы активизировать контакты с РФ на высшем уровне. Это заявление прозвучало из его уст в Нью-Йорке, где он выступал на мероприятии, посвящённом борьбе с антисемитизмом.


По словам Кеннеди, Соединённые Штаты фактически находится в состоянии войны с Россией. Вот что он сказал по этому поводу:

Россия является ядерной державой, у которой количество ядерных боеголовок превышает наше на тысячу единиц. Складывается ощущение, что это никого не заботит.

В этой связи, кандидат-демократ напомнил про то, насколько тесными были в своё время отношения между его дядей, экс-лидером США Джоном Кеннеди и тогдашним генеральным секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым. По его словам, они даже могли напрямую созвониться.

Все мы выросли с мыслью о том, что именно наша страна одержала победу во Второй мировой войне. Однако лишь мой дядя сказал обратное, заявив о том, что этой победой мы обязаны русским

– отметил Кеннеди, напомнив о потерях, которые понёс СССР.

Он также вспомнил как 35-й президент США говорил о том, что нужно поставить себя на место соперника, подчеркнув, что после этого мышление американцев в этом плане изменилось.

Сравнил Кеннеди-младший тогдашнюю ситуацию и с тем, что происходит на сегодняшний день. По его мнению, прошёл уже год как никто из западных лидеров напрямую не говорил с президентом России Владимиром Путиным.

Роберт Кеннеди-младший:

У нас отсутствуют контакты с Россией на высоком уровне. Нужно проводить с ними диалог. Иначе это тупик. Это эскалация.
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:14
    +1
    Ох дотрындится он крамолу по амерским меркам. Да и фамилия у него - Кеннеди....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:27
      +3
      Цитата: Nexcom
      Ох дотрындится он крамолу по амерским меркам. Да и фамилия у него - Кеннеди....

      С кандидатом в США расправляются куда проще.
      Навешают перед выборами ярлык "агента Кремля" и завалят исками суды от "потерпевших" женщин 70-90 летнего возраста.
      Пока отмываться будет и таскаться по судам выборы и закончатся. Селяви, Роберт. wink
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 14:34
        +1
        Кеннеди могут и пристрелить. По традиции.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 14:38
          0
          Цитата: Бородач
          Кеннеди могут и пристрелить. По традиции.

          Он же ещё не президент и решений никаких важных и государственных не принимает, так зачем же его так жёстко прессовать.
          В США есть и такие кто по круче Роберта высказывается и ничего живут себе пока и на покой их никто не отправляет.
      2. mann
        mann Сегодня, 14:35
        0
        Цитата: кредо
        Цитата: Nexcom
        Ох дотрындится он крамолу по амерским меркам. Да и фамилия у него - Кеннеди....

        С кандидатом в США расправляются куда проще.
        Навешают перед выборами ярлык "агента Кремля" и завалят исками суды от "потерпевших" женщин 70-90 летнего возраста.
        Пока отмываться будет и таскаться по судам выборы и закончатся. Селяви, Роберт. wink

        Ему надо притвориться чернокожим гомосексуалистом.Тогда его хрен кто тронет
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:37
        0
        crying belay А вот что по этому поводу думает американская профсоюзная мафия?
      4. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 14:47
        0
        Цитата: кредо
        кандидатом в США расправляются куда проще.
        Навешают перед выборами ярлык "агента Кремля" и завалят исками

        Сейчас так везде. Большие деньги всегда стояли над законами, а избирателей иначе как тупое быдло олигархи не воспринимают.
      5. Zhan
        Zhan Сегодня, 14:55
        0
        Навешают перед выборами ярлык "агента Кремля" и завалят исками суды от "потерпевших" женщин 70-90 летнего возраста. Пока отмываться будет и таскаться по судам выборы и закончатся. Селяви, Роберт. wink


        К сожалению да, эту практику и у нас переняли и владеют в совершенстве ! Ну думаю из своего клана у них сакральной жертвы уже не будет. Этой жертвой назначили Трампа. И как себя поведут демократы для меня очень большая загадка. Вон Бил Клинтон с Моникой Левински отметился в овальном кабинете, так не тронули, скандал замяли. Его жена рвалась в президенты, максимум премьером оказалась, причём довольно кровавым премьером. Стоит только вспомнить её просмотр казни Каддафи.
        Но меня это меньше волнует, у нас вот вот уже начнутся предвыборные баталии, нам сейчас о себе подумать надо. Что будет со страной, с нами ? Кто будет руководителем нашего государства ? Я осознанно не говорю слово "ПРЕЗИДЕНТ", не наше это слово, не нравится оно мне. Я осознанно говорю: "кто будет и кого поставят", выборы будут, но как голоса посчитаю ?
        А нам уже сейчас нужно об этом думать, прообраз американской демократии у нас себя не оправдал и не удержится.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:15
    +1
    Ну да,а по приходу к власти начисто забывают о своих обещаниях
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:16
      +1
      Ну мало ли что обещалось ПЕРЕД выборами. ПОТОМ уже не сильно важно.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:26
      0
      Ну да,а по приходу к власти начисто забывают о своих обещаниях
      ...ну на то он и язык что б чесать по голому заду....как правящие кланы скажут так и будет...почувствуют что подгорает под задами, пойдут на сговор..ну пока себя норм чухают...правда не везде
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:16
    +4
    Наша страна фактически находится в состоянии войны с Россией
    еще бы руководство НАШЕЙ страны это поняло
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:18
    +1
    Правильно конечно всё говорит и кому не быть ему президентом США.
    Настоящие правители Америки, правды не любят.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:22
    0
    Роберт Кеннеди-младший, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии, полагает,
    Это, как раз, в истории их семьи/клана, чуть не устроить большой замес с СССР. Вовремя одумались, тогда.
    Впрочем, это был разумный компромисс, со всех сторон.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:29
    0
    Соединённые Штаты фактически находится в состоянии войны с Россией.
    Прав Р. Кеннеди-младший. Только пока Сша воюет с Россией чужими руками, а в экономике своими и своих сателлитов. Но до прямого столкновения уже рукой подать. Говоря сегодня о сотрудничестве с Россией он уменьшает свои шансы стать президентом и это факт.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:44
    0
    Ваша страна находится в запущеной стадии нацирцизма и вседозволенности, отсюда и ваши траблы.