Военное обозрение
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Появились очередные кадры с брошенной в районе Орехова бронетехникой ВСУ

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Появились очередные кадры с брошенной в районе Орехова бронетехникой ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена разгромленная российскими войсками бронегруппа боевиков киевского режима. На кадрах можно увидеть брошенные БМП Bradley американского производства и танк ВСУ. По всей видимости, часть техники противника подорвалась на минах в ходе атаки позиций ВС РФ между населенными пунктами Вербовое и Работино.


За прошедшие сутки на Ореховском участке фронта противник понес внушительные потери в бронетехнике. Украинские боевики потеряли более 15 танков и ББМ, которые были под биты или уничтожены российскими бойцами при помощи ПТУРов, артиллерии. Часть военной техники ВСУ подорвалась на минных полях.

Несмотря на тяжелые потери бронетехники и живой силы, противник продолжает атаки в районе населенного пункта Работино, перебрасывая на этот участок новые подкрепления.

Продолжается интенсивный огонь украинской артиллерии, которая пытается подавить работу российских артиллеристов. На текущий момент основные позиции продолжают удерживаться российской армией, противнику не удалось добиться каких-либо существенных результатов.

После того, как тактика, предполагающая атаки малыми штурмовыми группами оказалась безуспешной, украинское командование вернулось к использованию крупных групп бронетехники, однако это не принесло ВСУ желаемого результата.

Несмотря на возросшую активность ВСУ в районе Времьевского выступа, очередная волна наступления противника уже традиционно увязла в предполье.



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15 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:53
    +2
    противнику не удалось добиться каких-либо существенных результатов.
    Это-то хорошо ! А где наш контрнаступ ? В обороне компанию не выиграешь....
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 14:57
      +4
      А где наш контрнаступ ? В обороне компанию не выиграешь....

      Не беЖите вперёд паровоза, всему своё время.
      Хотя конечно хочется услышать победные реляции, но жизни наших парней важнее, так что подождём.
    2. Trapper7
      Trapper7 Сегодня, 14:57
      +1
      У противника в резерве не задействованы еще более десяти бригад. Отличный резерв, который можно использовать для отражения нашего наступления.
      Вот когда выдохнуться тогда пожалуй что и можно начинать.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:59
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      противнику не удалось добиться каких-либо существенных результатов.
      Это-то хорошо ! А где наш контрнаступ ? В обороне компанию не выиграешь....

      Почему-же не выиграть, если потери живой силы и техники несопоставимы.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 15:23
        -3
        Цитата: Теренин
        Почему-же не выиграть

        Геннадий hi Мы сидим в обороне, мы отбиваемся, обороняемся, а вражины наступают ! А наступать и освобождать должны мы - для этого и начиналась СВО !
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 15:33
          0
          Цитата: Uncle Lee
          Мы сидим в обороне, мы отбиваемся, обороняемся, а вражины наступают
          Не так важно, сколько было наступлений, главное, что бы наше наступление было последним и завершающим.
          В боксе так бывает, когда один из бойцов постоянно наступает, молотит без остановки, потом пропускает всего один удар в челюсть и всё: количество нанесённых им ударов уже не имеет никакого значения.
    4. Trapper7
      Trapper7 Сегодня, 15:49
      0
      Цитата: Uncle Lee
      В обороне компанию не выиграешь....

      Кстати, хотел бы добавить - сейчас многие говорят о параллели с Первой мировой, так там Антанта как раз победила не просто в обороне - имея армию Германии на своей территории. Так что "сидение в обороне" не всегда самый плохой вариант.
    5. Грица
      Грица Сегодня, 16:05
      0
      Цитата: Uncle Lee
      Это-то хорошо ! А где наш контрнаступ ? В обороне компанию не выиграешь....

      Без достаточного количества личного состава можно и в обороне не выиграть... Мобилизация нужна была еще вчера. Все это топтание на месте и тяжелые оборонительные бои на грани тупо из-за нехватки людей. Бойцам нужен иногда отдых и подмога в крайнем случае. А если нет ни того, ни другого, то такими методами войны не выигрываются. Чем думает наша руководство? Явно не головой.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:53
    +1
    Целые или с минимальными повреждениями экземпляры этой техники вытащить да в музеи наши доставить!А то враг их для ремонта и использования дальнейшего вытаскивать.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 14:59
      +3
      Цитата: Бережливый
      то враг их для ремонта и использования дальнейшего вытаскивать.

      Хорошо бы тогда маячки с БПЛА на такую технику сбрасывать или на магнитик прикреплять. Тогда удары по рембазам и местам складирования повреждённый техники можно наносить гораздо точнее.
  3. 12olegg344
    12olegg344 Сегодня, 14:58
    -1
    Не называйте пожалуйста военнослужащих Украины, включая наёмников- боевиками- это наша безграмотность. Можно их называть зомби-украми, укро-нацистами, бандеровцами и т.п эпитетами...
  4. Саня терский
    Саня терский Сегодня, 15:00
    +2
    За время украинского "контрнаступа" личный состав 42 гв. мсд много западной техники в металлолом превратил.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:01
    +4
    Всё равно будут как бараны биться лбом об стену.
    У хазяина скоро выборы и ему нужен хоть какой-то результат, чтобы обьявить это победой.
    Так что Вашингтон будет продолжать толкать Киев на "мясные штурмы".
    Вашингтону украинцев не жалко.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 15:55
      0
      Цитата: Ulan.1812
      Вашингтону украинцев не жалко.

      Им там уже давно плевать даже на собственный народ. Ради власти они не задумываясь развяжут и ядерную войну. Только опасения за собственную шкуру слегка тормозят политиков в Вашингтоне. Хотя на 100% уверен, что от своих спонсоров олигархов они уже давно одобрение на 3-ю мировую получили.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:24
    0
    Бандерлогам новую технику пришлют - мировое лгбт сообщество своих не бросает.