В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена разгромленная российскими войсками бронегруппа боевиков киевского режима. На кадрах можно увидеть брошенные БМП Bradley американского производства и танк ВСУ. По всей видимости, часть техники противника подорвалась на минах в ходе атаки позиций ВС РФ между населенными пунктами Вербовое и Работино.
За прошедшие сутки на Ореховском участке фронта противник понес внушительные потери в бронетехнике. Украинские боевики потеряли более 15 танков и ББМ, которые были под биты или уничтожены российскими бойцами при помощи ПТУРов, артиллерии. Часть военной техники ВСУ подорвалась на минных полях.
Несмотря на тяжелые потери бронетехники и живой силы, противник продолжает атаки в районе населенного пункта Работино, перебрасывая на этот участок новые подкрепления.
Продолжается интенсивный огонь украинской артиллерии, которая пытается подавить работу российских артиллеристов. На текущий момент основные позиции продолжают удерживаться российской армией, противнику не удалось добиться каких-либо существенных результатов.
После того, как тактика, предполагающая атаки малыми штурмовыми группами оказалась безуспешной, украинское командование вернулось к использованию крупных групп бронетехники, однако это не принесло ВСУ желаемого результата.
Несмотря на возросшую активность ВСУ в районе Времьевского выступа, очередная волна наступления противника уже традиционно увязла в предполье.