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Прогремели взрывы в Житомирской и Винницкой областях, воздушная тревога объявлена по всей Украине

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Прогремели взрывы в Житомирской и Винницкой областях, воздушная тревога объявлена по всей Украине

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Связывается это, как утверждают медиаресурсы противника, со взлётом российских боевых самолётов – ракетоносцев.


К настоящему моменту известно о взрывах в ряде регионов Украины. По последним данным, взрывы прогремели на севере и в центральной части Украины. Есть сведения о взрывах в Житомирской и Винницкой областях.

Несколько часов назад глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о том, что принято решение усилить противовоздушную оборону на ряде направлений. Одно из таких направлений – юг Украины, а именно Одесская область, где за последнее время ВСУ лишились не только нескольких комплексов ПВО, но и ряда объектов военной и портовой инфраструктуры.

В ночь на 26 июля российские войска нанесли серию ударов по объектам и позициям противника в Харьковской и Сумской областях. В частности, было нанесено огневое поражение резервам, которые командование собиралось перебросить в направлении реки Жеребец для противодействия наступающим порядкам российской армии. Накануне в течение суток ВСУ на этом направлении потеряли контроль над тремя населёнными пунктами – Сергеевка, Надежда и Новоегоровка.
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8 комментариев
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  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 14:37
    +4
    одновременно взлетели 12 ракетоносцев Ту-95МС с авиабазы Оленья в мурманской области
    примерный залп до 72 ракет
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:41
    +4
    Усиление ПВО на некоторых направлениях, в условиях окраины, все равно, что авоську на голову натянуть, куда не глянь - дырка. На "чужом горбу" в рай не въедешь.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:44
    +4
    По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
    Тревоги звучат постоянно, т.к. удары наносятся без перерыва и ежедневно. На Украине скоро сирены голос потеряют от перенапряжения и это хорошо.
  4. Denis812
    Denis812 Сегодня, 14:51
    0
    Ну я думаю передвинуть ПВО поближе к ЛБС это для ВС РФ в в некоторой степени даже хорошо.
    Во-первых их проще достать будет.
    А во-вторых если их уберут из Киева и Львова и поставят под Одессу, ну ОК, будут бить больше и результативнее по Киеву и Львову.

    Но, конечно, несёт некоторое увеличение риска для ВКС.
  5. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 14:59
    0
    трансформаторы ? не? куда что..непонятно) главное что..все цели были поражены.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:04
    0
    Надеюсь что места дислокации стратегов защищены как нужно,а не то что был факт подения убпла всу на позиции именно стратегов наших!
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:14
    0
    Помню фильм из детства- " Фантомас разбущевался".сарказм.Нам эта переонтация западных СМИ очень дорого достаётся.В ноги кланяюсь экипажам российских судов,которые помнят благодаря хозяевам флотов с кем они ходили в рейс.
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 15:23
    0
    Очень хорошо продолжать атаковать их тыл, у них не может быть безопасных зон