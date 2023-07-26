Прогремели взрывы в Житомирской и Винницкой областях, воздушная тревога объявлена по всей Украине

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Связывается это, как утверждают медиаресурсы противника, со взлётом российских боевых самолётов – ракетоносцев.К настоящему моменту известно о взрывах в ряде регионов Украины. По последним данным, взрывы прогремели на севере и в центральной части Украины. Есть сведения о взрывах в Житомирской и Винницкой областях.Несколько часов назад глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о том, что принято решение усилить противовоздушную оборону на ряде направлений. Одно из таких направлений – юг Украины, а именно Одесская область, где за последнее время ВСУ лишились не только нескольких комплексов ПВО, но и ряда объектов военной и портовой инфраструктуры.В ночь на 26 июля российские войска нанесли серию ударов по объектам и позициям противника в Харьковской и Сумской областях. В частности, было нанесено огневое поражение резервам, которые командование собиралось перебросить в направлении реки Жеребец для противодействия наступающим порядкам российской армии. Накануне в течение суток ВСУ на этом направлении потеряли контроль над тремя населёнными пунктами – Сергеевка, Надежда и Новоегоровка.