Длившееся около 10 часов наступление двух бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино на Запорожском направлении было отражено бойцами Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом пишет в своем Telegram-канале военный эксперт Владислав Шурыгин.
Как отмечает источник, несмотря на сосредоточение для участия в наступлении большого количества бронетехники и личного состава, атаки ВСУ были отражены.
Противник отошел, оставив по полям больше тридцати единиц техники и до полутора сотен убитых солдат
- пишет военный эксперт в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что противник предпринимает атаки у Работино, бросая в бой все новые и новые резервы и увеличивая количество участвующих в наступлении бронемашин и танков. Российским военным удалось захватить в плен несколько десятков боевиков ВСУ.
Показания всех без исключения военнопленных свидетельствовали о том, что командование бросило их в атаку, прекрасно понимая, каким будет реальный итог этого «контрнаступления» и сколь масштабными будут потери участвующих в атаках бригад ВСУ.
Несмотря на большое количество погибших и раненых боевиков и десятки подбитых бронемашин и танков, ВСУ не удалось достичь здесь никаких успехов. Даже на окраинах населенного пункта украинским боевикам закрепиться не удалось, все попытки это сделать были пресечены российскими военными.