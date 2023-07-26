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Военный эксперт: ВС РФ отбили десятичасовое наступление ВСУ у Работино, уничтожив более 30 единиц украинской техники

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Военный эксперт: ВС РФ отбили десятичасовое наступление ВСУ у Работино, уничтожив более 30 единиц украинской техники

Длившееся около 10 часов наступление двух бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино на Запорожском направлении было отражено бойцами Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом пишет в своем Telegram-канале военный эксперт Владислав Шурыгин.


Как отмечает источник, несмотря на сосредоточение для участия в наступлении большого количества бронетехники и личного состава, атаки ВСУ были отражены.

Противник отошел, оставив по полям больше тридцати единиц техники и до полутора сотен убитых солдат

- пишет военный эксперт в своем Telegram-канале.


Ранее сообщалось о том, что противник предпринимает атаки у Работино, бросая в бой все новые и новые резервы и увеличивая количество участвующих в наступлении бронемашин и танков. Российским военным удалось захватить в плен несколько десятков боевиков ВСУ.

Показания всех без исключения военнопленных свидетельствовали о том, что командование бросило их в атаку, прекрасно понимая, каким будет реальный итог этого «контрнаступления» и сколь масштабными будут потери участвующих в атаках бригад ВСУ.

Несмотря на большое количество погибших и раненых боевиков и десятки подбитых бронемашин и танков, ВСУ не удалось достичь здесь никаких успехов. Даже на окраинах населенного пункта украинским боевикам закрепиться не удалось, все попытки это сделать были пресечены российскими военными.
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28 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 14:40
    +9
    Противник отошел, оставив по полям больше тридцати единиц техники и до полутора сотен убитых солдат

    В очередной раз наши бойцы умыли хлопцiв.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:59
      -4
      Цитата: Теренин
      В очередной раз наши бойцы умыли хлопцiв.

      Да молодцы конечно, но почему МО РФ молчит о положении в районе Клещевки? Вчера от туда поступали очень тревожные и противоречивые данные. То показали, как наша артиллерия пытается остановить движение подразделений ВФУ на окраине поселка, потом прошло сообщение, что штурм отбит и положение восстановлено. Но все не от официальных источников.
      1. SSR
        SSR Сегодня, 15:11
        +1
        Цитата: svp67
        но почему МО РФ молчит о положении в районе Клещевки?

        Все пока молчат. Значит замес идёт жесточайший.
        1. Грица
          Грица Сегодня, 16:10
          -1
          Цитата: SSR
          Все пока молчат. Значит замес идёт жесточайший.

          Если молчат, значит ситуация очень хреновенькая. Если сдадим Клещеевку, придется откатываться за речку Бахмутку. А это оголяет подходы к Бахмуту с юга.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:33
        +1
        Цитата: svp67
        Да молодцы конечно, но почему МО РФ молчит о положении в районе Клещевки? Вчера от туда поступали очень тревожные и противоречивые данные.

        Кроме вот этого нового ничего:
        Клещеевка. Вчера штурмовым группам ВСУ несмотря на значительные потери удалось зайти на южные окраины села. Сообщается о подтягивании российских резервов к Клещеевке для удержания фронта. Враг пытается продвигаться в направлении Андреевки и Курдюмовки, чтобы взять Клещеевку в клещи. ВСУ пытаются занять высоту 197 южнее Клещеевки, чтобы держать под огневым контролем это направление.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:51
    +3
    Две бригады ВСУ в течение 10 часов пытались проломить нашу оборону и как итог
    Противник отошел, оставив по полям больше тридцати единиц техники и до полутора сотен убитых солдат
    Наши действительно стоят героически и бьют врага на всех направлениях. По сводкам МО РФ за вчерашний день ВСУ потеряли на всех направлениях 700 в/сл и десятки единиц различной техники.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:57
      0
      Цитата: rotmistr60
      700 в/сл и десятки единиц различной техники.
      Идет перемалывание ВСУ ! good
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 15:10
      0
      Вот и ответ как работает МО РФ.
      Голова спланировала, на месте порешили, в итоге все молодцы.
  3. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 14:54
    +3
    наступление двух бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино на Запорожском направлении было отражено

    Как говорят, наши отбивались силами двух полков. Если вспомнить, что бригада – это усиленный отдельный полк, то по сути, соотношение сил получается практически один к одному.
    На что рассчитывали наступающие, как-то не понятно. Особенно с минными полями на земле и нулевой поддержкой с воздуха...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:55
      +1
      В 4 утра началась атака перед которой звено украинских Ми-24 отработало.
      Бойцы Армии России отразили две волны наступления ВСУ на Работино на Запорожском фронте, ожидается третья.Перед каждой из атак враг вёл артподготовку с применением кассетных боеприпасов.

      Источник: https://rusvesna.su/news/1690369939
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 15:23
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        атака перед которой звено украинских Ми-24 отработало
        Даже если так, то это не особо впечатляющая авиаподдержка.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 15:01
      +1
      Цитата: nik-mazur
      На что рассчитывали наступающие, как-то не понятно.

      Видимо на то, "шо казацкому роду нема переводу"... Но как то уже сомнительно
      1. 2112vda
        2112vda Сегодня, 15:25
        +1
        Так казацкий род у них перевёлся ещё во времена Екатерины второй. Кто хотел остаться казаком переселился на Кубань. Оставшихся перевели в разряд государственных крепостных, по указу императрицы. Сейчас там у власти "палестинские казачки", ну и селюки которые горлопанят что они типа "казацького роду", с таким же успехом они могут утверждать что с "альфа-центавра". Перевёлся там казацкий род и давно.
    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 15:02
      0
      В истории были примеры, когда наступающих было меньше, чем обороняющихся, что, однако, не мешало первым победить. Кто знает, может, на Украине так уверены в своих техническом превосходстве, солдатах и офицерах?
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 15:25
        0
        Цитата: Тарелка
        В истории были примеры, когда наступающих было меньше, чем обороняющихся
        Бывали такие примеры, но это или гениальные полководцы, или удачное стечение обстоятельств, или подавляющее преимущество в технологическом уровне. Сейчас с украинской стороны ни того, ни другого, ни третьего даже близко не просматривается.
    4. Юрий Васильев
      Юрий Васильев Сегодня, 15:09
      +1
      На что рассчитывали наступающие? Солдаты ни на что не рассчитывали, а тем кто отдавал приказ наступать на них глубоко плевать.
  4. Denissdaf
    Denissdaf Сегодня, 14:55
    +1
    4 августа будет 2 месяца контрнаступления. Сколько интересно враг потеряет в технике и убитыми на запорожском и южно-донецком направлении?
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:56
    -2
    Самое плохое что у нас сил мало,ротацию провести не в состоянии. Нужно срочно ещё 300000 человек мобилизовывать.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:03
      +3
      Если к вечеру будете в военкомате, то потребуется уже 299 999. Много на ВО стратегов, только все на диване. Почему?
      1. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 15:31
        0
        299 999 человек останется
        ———————————————————
      2. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 15:34
        +1
        Ну а по факту все к этому идет. В прошлом году в это же время быстро принимались поправки в законы и в ук. Что было дальше вы и сами знаете
  6. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 15:00
    +2
    Это как же нужно ненавидеть свой народ, что бы бросать его, как дрова в топку. Укронацизм во всей своей сущности.
  7. мазута
    мазута Сегодня, 15:01
    +1
    Полторы роты "по старому"положили...И сколько еще умрет от ран и останется инвалидами.Демографическая яма обеспечена.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 15:15
      0
      После объединения стран в России как раз эта яма демографическая и скажется.
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:03
    +2
    Отличная новость. Укронацисты должны уничтожаться.
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:18
    0
    На сегодняшний день очевидно, что у НАТО нет прорывной тактики против нашей обороны. Бои идут ожесточенные и гибнут не только украинцы, но и наши парни, при этом результат у противника отсутствует и, судя по всему, его уже и не будет. украинец еще будет тупить и переть, но через месяц эта история закончится.
    Нам надо использовать ошибки противника и более плотно атаковать с других направлений. Сейчас мы имеем локальный успех в районе реки Жеребец, желательно еще вернуть высоты возле Клещеевки и выйти из Кременского леса, тогда мы можем пойти в наступление широким фронтом и украинец просто не сможет оперативно перегруппировываться, что даст нам шанс вернуть утраченные в прошлом году позиции и продвинуться в районе Северска.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 16:21
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      Нам надо использовать ошибки противника и более плотно атаковать с других направлений.

      Надо. Вот только встает вопрос - о чем (вернее, кем) атаковать? Для атаки нужны солдаты. А их то у нас как раз и не хватает для наступательных операций. Выше один товарищ написал о необходимости мобилизации, так его дико заминусовали и предложили побежать в военкомат. А ведь человек дело говорит - не будет мобилизации, не сдюжим, так и будем терять своих солдат в этих мясорубках.
  10. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 15:22
    0
    Командование ВСУ посылая боевиков на штурм чешет им по ушам, эти бригады находятся в неведении ситуации, ну и + наркота от страха делают свое дело. Вот они и прут на мясные штурмы. Им бы наоборот, развернуться и пострелять своих командиров. А иначе их упоротость ни как не объяснишь.