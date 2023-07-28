Президент Турции подчеркнул необходимость оказания дальнейшей поддержки Палестине

Основное условие для обеспечения мира и стабильности в регионе – создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967-го года, которое соответствовало бы всем принципам ООН

Турция будет и в дальнейшем оказывать поддержку палестинскому народу в борьбе за свои права. С таким заявлением президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил на пресс-конференции по итогам встречи со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом, которая прошла в Анкаре.В этой связи, глава турецкого государства обратился с призывом ко всей мировой общественности, прежде всего, к ООН с тем, чтобы были найдены возможности, которые бы привели к урегулированию палестинской проблемы. Как уточнил турецкий президент, единственным выходом, ведущим к установлению справедливого и прочного мира в регионе могло бы стать решение о создании 2 государств для Израиля и Палестины.– сказал он.Также в своей речи Эрдоган подчеркнул, что для Анкары было бы недопустимо поддерживать действия, нацеленные на изменение исторического статус-кво святых мест в Иерусалиме, сославшись, главным образом на мечеть «Аль-Акса», расположенную на храмовой горе этого древнего города.В то же время турецкий лидер выразил крайнюю обеспокоенность в связи со случаями насилия в отношении палестинцев со стороны незаконных поселенцев.Аббас же, в свою очередь, отметил, что поддержка палестинского народа – приоритетная задача государства Палестина, выразив также слова благодарности своему турецкому коллеге за вклад, вносимый его страной в этом направлении.Напомним, что президент Палестины Махмуд Аббас посетил Анкару с официальным визитом по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.