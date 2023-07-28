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Президент Турции подчеркнул необходимость оказания дальнейшей поддержки Палестине

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Президент Турции подчеркнул необходимость оказания дальнейшей поддержки Палестине

Турция будет и в дальнейшем оказывать поддержку палестинскому народу в борьбе за свои права. С таким заявлением президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил на пресс-конференции по итогам встречи со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом, которая прошла в Анкаре.


В этой связи, глава турецкого государства обратился с призывом ко всей мировой общественности, прежде всего, к ООН с тем, чтобы были найдены возможности, которые бы привели к урегулированию палестинской проблемы. Как уточнил турецкий президент, единственным выходом, ведущим к установлению справедливого и прочного мира в регионе могло бы стать решение о создании 2 государств для Израиля и Палестины.

Основное условие для обеспечения мира и стабильности в регионе – создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967-го года, которое соответствовало бы всем принципам ООН

– сказал он.

Также в своей речи Эрдоган подчеркнул, что для Анкары было бы недопустимо поддерживать действия, нацеленные на изменение исторического статус-кво святых мест в Иерусалиме, сославшись, главным образом на мечеть «Аль-Акса», расположенную на храмовой горе этого древнего города.

В то же время турецкий лидер выразил крайнюю обеспокоенность в связи со случаями насилия в отношении палестинцев со стороны незаконных поселенцев.

Аббас же, в свою очередь, отметил, что поддержка палестинского народа – приоритетная задача государства Палестина, выразив также слова благодарности своему турецкому коллеге за вклад, вносимый его страной в этом направлении.

Напомним, что президент Палестины Махмуд Аббас посетил Анкару с официальным визитом по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Использованы фотографии:
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13 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:23
    +2
    Турция будет и в дальнейшем оказывать поддержку палестинскому народу в борьбе за свои права.
    Какие правильные слова и даже с обращением к ООН прозвучали от Эрдогана после посещения Турции Махмудом Аббасом. Действительно искренен Эрдоган или исключительно ради поддержки единоверцев? И какие цели преследует понимая, что это очень не понравится Израилю (на что он естественно плевать хотел)?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 08:35
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Турция будет и в дальнейшем оказывать поддержку палестинскому народу в борьбе за свои права.
      Какие правильные слова и даже с обращением к ООН прозвучали от Эрдогана после посещения Турции Махмудом Аббасом. Действительно искренен Эрдоган или исключительно ради поддержки единоверцев? И какие цели преследует понимая, что это очень не понравится Израилю (на что он естественно плевать хотел)?

      Эрдоган старый политический тигр. И если надо он будет целоваться и с Аббасом и с Нетаниягу.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 09:24
        +1
        Эрдоган старый политический тигр.
        Султан явно уверен, что его туристическая резервация с зарплатами по 3-4 сотни баксов уже стала одним из полюсов двухполярного мира laughing .
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 09:41
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: rotmistr60
        Турция будет и в дальнейшем оказывать поддержку палестинскому народу в борьбе за свои права.
        Какие правильные слова и даже с обращением к ООН прозвучали от Эрдогана после посещения Турции Махмудом Аббасом. Действительно искренен Эрдоган или исключительно ради поддержки единоверцев? И какие цели преследует понимая, что это очень не понравится Израилю (на что он естественно плевать хотел)?

        Эрдоган старый политический тигр. И если надо он будет целоваться и с Аббасом и с Нетаниягу.

        Только начал читать статью - сразу о вас вспомнил Аарон. А вы уже тут как тут.
        Эрдоган совсем рамцы попутал: на святое покусился. У него реально мания величия: возомнил себя султаном Османской империи. На Россию тявкает. На Евросоюз тявкает. На США тявкает. Теперь ещё и на Израиль пасть открыл. Понятно, что идёт СВО и всем упомянутым странам сейчас не до Турции. Но евреи со всех этих стран такое мимо ушей не пропустят и ему припомнят. Знавал я одного такого многовекторного Януковоща. Сейчас страну этого ласкового теленка кормящие коровы на куски рвут, как Тузик грелку.
        Турция доиграется в великодержавность, что все ее соседи станут её врагами, как 100 лет назад. А вот получится ли из Эрдогана Кемаль Ататюрк - большой вопрос? Да и чтобы вышло из Ататюрка, если бы не Ленин? А нового Ильича на горизонте совсем не видно.
      3. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 09:56
        +1
        Эрдоган старый политический тигр. И если надо он будет целоваться и с Аббасом и с Нетаниягу.


        Есть ленинское определение таких деятелей.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:53
    +1
    Только в границах 1948-го года, а никакого не 1967-го!
  3. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 08:54
    0
    А завтра ветер подует на запад - скажет что Палестина не самостоятельная. По мне самый двуличный политик современности
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 09:29
      +1
      Да ну!
      самый двуличный политик современности
      Самый типичный политик любых времён! hi Политика - дело грязное (не помню, кто сказал)
  4. bandabas
    bandabas Сегодня, 09:26
    -2
    Ждем визита в Анкару. любителя турецких помидоров.
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 09:50
      0
      Минусующему. Вы не любите турецкие помидоры?
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:33
    0
    Основное условие для обеспечения мира и стабильности в регионе – создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967-го года, которое соответствовало бы всем принципам ООН

    – сказал он.
    Учитывая "дееспособность" ООН в настоящее время на примере конфликта в(на)Украине, то можно сказать о том, что некие принципы о которых твердит Эрдоган мягко говоря утратили свою актуальность потому принципиальность работы самой организации ООН требует детального пересмотра для устранения выявленных недостатков с участием всех стран-участниц организации без усключений hi
  6. zoland
    zoland Сегодня, 10:05
    0
    Цитата: Кот Александрович
    Только в границах 1948-го года, а никакого не 1967-го!

    Тогда уж лучше в границах 1020 го до н.э.
  7. Комментарий был удален.
  8. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:17
    +1
    А может зря его не свергли? request """