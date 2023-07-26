Участника СВО пытаются признать дезертиром из-за бюрократической ошибки

В ходе проведенной в прошлом году в России частичной мобилизации был выявлен целый ряд бюрократических проволочек и ошибок. Справедливости ради, стоит отметить, что большинство из них были оперативно исправлены.
Между тем сегодня в ВС РФ еще совершаются бюрократические ошибки, одна из которых может стать причиной несправедливого признания участника СВО дезертиром.
О случае, произошедшем с молодым человеком из Горноуральского городского округа, который встал на защиту своей Родины, в своем ТГ-канале написал депутата Государственной Думы ФС РФ Максим Иванов.
Со слов политика, добросовестно отслужив предусмотренный срок, военнослужащий отправился в двухнедельный отпуск, во время которого у него родилась дочь.
В свою очередь, вышеупомянутое радостное событие омрачил инцидент, который произошел с молодым человеком, когда он вернулся на службу в свою часть.
Оказывается, пока он был в отпуске, его и сослуживцев перевели в другую часть. При этом о соответствующем приказе военнослужащему никто не сообщил.
В итоге, он продолжил службу в «родной» части, а в новой его объявили СОЧем.
Иванов подчеркивает, что помимо репутационных потерь, которые истинный патриот из Горноуральского городского округа никак не заслуживает, ему грозит уголовное наказание и лишение выплат. И все из-за бюрократической ошибки, которую, со слов депутата, нужно срочно исправлять.
В связи с этим политик уже направил соответствующую информацию в военную прокуратуру ЦВО.