Военное обозрение
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Участника СВО пытаются признать дезертиром из-за бюрократической ошибки

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Участника СВО пытаются признать дезертиром из-за бюрократической ошибки

В ходе проведенной в прошлом году в России частичной мобилизации был выявлен целый ряд бюрократических проволочек и ошибок. Справедливости ради, стоит отметить, что большинство из них были оперативно исправлены.


Между тем сегодня в ВС РФ еще совершаются бюрократические ошибки, одна из которых может стать причиной несправедливого признания участника СВО дезертиром.

О случае, произошедшем с молодым человеком из Горноуральского городского округа, который встал на защиту своей Родины, в своем ТГ-канале написал депутата Государственной Думы ФС РФ Максим Иванов.

Со слов политика, добросовестно отслужив предусмотренный срок, военнослужащий отправился в двухнедельный отпуск, во время которого у него родилась дочь.

В свою очередь, вышеупомянутое радостное событие омрачил инцидент, который произошел с молодым человеком, когда он вернулся на службу в свою часть.

Оказывается, пока он был в отпуске, его и сослуживцев перевели в другую часть. При этом о соответствующем приказе военнослужащему никто не сообщил.

В итоге, он продолжил службу в «родной» части, а в новой его объявили СОЧем.

Иванов подчеркивает, что помимо репутационных потерь, которые истинный патриот из Горноуральского городского округа никак не заслуживает, ему грозит уголовное наказание и лишение выплат. И все из-за бюрократической ошибки, которую, со слов депутата, нужно срочно исправлять.

В связи с этим политик уже направил соответствующую информацию в военную прокуратуру ЦВО.
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14 комментариев
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  1. Million
    Million Сегодня, 14:59
    +14
    Надо отправить виновного бюрократа на СВО,для понимания последствий своих ошибок.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:13
      +4
      В самом начале СВО был случай, когда на фронт попали призывники.
      Кого нибудь наказали за тот случай? Не знаю. Никакой инфы не было. Поэтому чиновники и творят что хотят. Знают, что наказания не будет.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:00
    +7
    из-за бюрократической ошибки

    Бюро - это стол.
    Крат - это власть.
    Бюрократ - это власть стола !
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:20
      +2
      Цитата: Uncle Lee
      Бюрократ - это власть стола !

      Так и есть.
      Бюрократ. Заимствовано из французского, где bureaucrate образовано от сущ. bureau — «канцелярия, контора» и греческого kratos — «сила, власть».
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 15:24
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      из-за бюрократической ошибки

      Бюро - это стол.
      Крат - это власть.
      Бюрократ - это власть стола !

      Есть простое русское слово - столоначальник...
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:00
    +8
    За такую "ошибку " с виновных снять погоны и рядовыми в окопы до конца войны!
  4. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 15:04
    +1
    Немедленно исправить ошибку!! А виновных под суд!! То, что произошло, возмутительно!! am
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:17
      +2
      Цитата: Kojote21
      А виновных под суд!!

      Под суд не отдадут. Тут обойдутся "прокурорским предупреждением" и дисциплинарными наказаниями...
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 15:07
    +12
    Подождите. Отпускной билет оформляется в конкретной части, в нем указывается когда и куда должен прибыть военнослужащий по его окончанию. Военнослужащий прибыл согласно отметки в "отпускном"?
    Далее, "как был переведен военнослужащий в иную часть, фактически не находясь в своей в/ч? "Мертвые души" перебрасывались? Кто принимал этих бойцов, как проводили приказом? Короче прокуратуре есть где поработать и на ком отыграться...
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 15:19
      +2
      Цитата: svp67
      прокуратуре есть где поработать и на ком отыграться...

      "Золотые слова, Юрий Венедиктович."(Виктор Харитонович)
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 15:30
      +2
      Цитата: svp67
      Подождите. Отпускной билет оформляется в конкретной части,

      К тому же он стоял там на довольствии и не знал что его сняли с того самого довольствия по возвращению?
      Сын так же чуть не влетел со 2АК. Но их команде хватило ума не выполнить приказ и обжаловать его в военной прокуратуре, после чего все притензии к их команде были сняты.
      А так он много чего интересного рассказал про Мулино.
    3. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 16:03
      0
      Цитата: svp67
      Подождите. Отпускной билет оформляется в конкретной части, в нем указывается когда и куда должен прибыть военнослужащий по его окончанию. Военнослужащий прибыл согласно отметки в "отпускном"?
      Далее, "как был переведен военнослужащий в иную часть, фактически не находясь в своей в/ч? "Мертвые души" перебрасывались? Кто принимал этих бойцов, как проводили приказом? Короче прокуратуре есть где поработать и на ком отыграться...

      Найти виновных порой сложнее, чем НАЗНАЧИТЬ... Бюрократия, - она такая...
      Из личного... : выпускником, лейтенантом, -распредеили в одну часть. Отслужил месяца три. Реорганизация, - несколько полков согнали в одну часть( переход с "Пионеров" на "Тополя") на полигон для переучивания. Далее, - всю службу- в одном полку... По увольнению из ВС РФ начали считать выслугу... Вызывают в РВК:"... А где вы были с... по...?! ".
      Короче, оказалось, что больше десятка человек в " промежуточной" в/ч не числились.
      Как потом узнавал, - всём по-разному посчитали: кому удалённость срезали, кому сроки от балды обозначили... Там разница не существенная была...
      А, вот то, что в. пенсию до сих пор в полном объёме не вернули! А ведь многих уже нет... Тех, кто пытался "добрать" недостающие "копейки" на гражданке( хотя, вроде как, "Государство гарантировало"!) различными честными, а главное, - провозглашаемыми Государством( в лице чиновников) способами: "... Идите в бизнес!...) ( Ой!! сейчас что-то поменялось!).
      200 млрд на развитие туристической индустрии потратили... Из заявлений Мишустина. Для кого? Для тунеядцев, - ах да, - простите, - для " успешных граждан"!
      Повторюсь, однако: подавляющее большинство моих товарищей в полноценный отпуск не ходит годами! Более того, - негативно относяться к " туристическому бизнесу"! ( Цены растут неподьемно, для местного населения... Оно кому выгодно? ( так-же как и продажа БЕ-200 Греции, как помощь Турции в тушении пожаров. У Нас Якутия не горит?
      К Турции с чего такая любовь? Из-за импортозамещения?! ( доворовались?!)
      ... Вроде, пока УК РФ не нарушал, - пора угомониться...
      А вообще, комрады, - попахивает всё это очень дурно... hi
  6. topol717
    topol717 Сегодня, 15:27
    0
    Если это самая большая проблема в наших ВС, то я за рад за наших ребят.
    Ошибки есть везде и всегда будут.
    Наказанных вам никогда не покажут и это то же правильно.
    Депутату заняться больше нечем?
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 15:56
      +1
      Наказанных вам никогда не покажут и это то же правильно.
      Депутату заняться больше нечем?
      Правильно. Не депутат этим должне заниматься, а расстрельная команда. Растрелять бюрократа, и еще десяток таких же "по ошибке". Что бы и показывать некого было. Глядишь, другие будут меньше ошибаться.