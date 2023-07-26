«ВСУ получили свыше полутора тысяч единиц артиллерии»: в польской прессе оценили поставки артсистем с Запада

К началу проведения СВО войска киевского режима почти полностью полагались на советские артсистемы, однако к настоящему времени их вытеснила западная техника за счет масштабной военной помощи со стороны США и их европейских сателлитов.
Как указывает подполковник в отставке Томаш Лисецкий в интервью польскому изданию Defence24, к началу 2022 года в ВСУ имелось 8 отдельных артбригад, две бригады ракетной артиллерии, ракетная бригада [с ОТРК] и два полка ракетной артиллерии. Из этих формирований только две бригады были вооружены САУ («Мста-С», «Гиацинт», «Пион»), остальные – буксируемыми 152-мм орудиями «Гиацинт-Б» и «Мста-Б». Кроме того, каждая бригада имела противотанковый дивизион, оснащенный 12 100-мм противотанковыми пушками МТ-12 «Рапира» и 6 СПТРК «Штурм-С». Ракетная артиллерия была представлена ОТРК «Точка-У», РСЗО БМ-30 «Смерч»/«Ольха» и БМ-27 «Ураган»/«Буревий».
Из-за отсутствия в ВСУ дивизионного уровня сухопутные бригады имели сильную артиллерийскую группу (практически артполк) с дальностью огня до 24 км. В танковых бригадах находились два дивизиона САУ («Гвоздика» и «Акация») и один дивизион БМ-21 «Град». Механизированные бригады имели аналогичную артиллерию и противотанковый дивизион (того же состава, что и в артбригадах). Горно-штурмовые [и, видимо, десантные] бригады располагали дивизионами: гаубичным (Д-20 или Д-30), САУ («Гвоздика»), ракетной артиллерии («Град») и противотанковой артиллерии. В то время как мотопехотные бригады имели гаубичный дивизион (Д-20), батарею «Градов» и противотанковый дивизион.
Я оцениваю, что в начале войны ВСУ располагали примерно следующими дивизионами: 46-47 САУ, 35-37 буксируемой артиллерии, 33-36 ракетной артиллерии и 3 с ОТРК, а также 30 противотанковой артиллерии. Но война все меняет. Войны прошлого века показывают, что армии никогда не заканчивают их с тем оборудованием, с которым они начали
- считает польский военный.
С его слов, возможно, что советское оборудование и дальше служило бы основой украинской артиллерии, но «боеприпасы закончились»:
Украина не производила снаряды и практически жила на запасах, оставленных СССР.
Как он полагает, острый дефицит боеприпасов возник, когда начались ожесточенные бои за Северодонецк и Лисичанск. Тогда закончились 122- и 152-мм снаряды, ракеты «Точка-У», НУРС к «Ураганам» и «Смерчам»:
Ситуацию спасли поставки большого количества западной техники, наряду с передачей советских систем с запасами боеприпасов.
С его слов, артбригады получили современную западную матчасть: 155-мм САУ Krab, PzH 2000, CAESAR, 155-мм буксируемые гаубицы М777, FH-70 и Tr F1. К танковым, механизированным и горно-штурмовым бригадам стали поступать более старые типы западной артиллерии, в первую очередь различные версии М109 со стволами L/39, а также Zuzana 2 со стволами L/52 и 152-мм САУ DANA. Кроме того, некоторые бригады были оснащены РСЗО RM-70 Vampire. Десантно-штурмовые войска получили западные 105-мм гаубицы L119/М119.
При этом поставки новых западных систем продолжаются: войска уже получают САУ M109A6 Paladin и AS-90, имеются сообщения о передаче шведских САУ Archer и турецких Fırtın.
Согласно моим подсчетам, к сегодняшнему дню ВСУ могли получить свыше полутора тысяч орудий калибров от 105 до 155 мм, САУ и ракетных установок (в том числе HIMARS/MLRS), и аналогичное количество минометов. Таким образом, процесс замены советского артвооружения западным оборудованием является постепенным и необратимым
- делает вывод автор в польской прессе.