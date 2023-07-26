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«ВСУ получили свыше полутора тысяч единиц артиллерии»: в польской прессе оценили поставки артсистем с Запада

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«ВСУ получили свыше полутора тысяч единиц артиллерии»: в польской прессе оценили поставки артсистем с Запада

К началу проведения СВО войска киевского режима почти полностью полагались на советские артсистемы, однако к настоящему времени их вытеснила западная техника за счет масштабной военной помощи со стороны США и их европейских сателлитов.


Как указывает подполковник в отставке Томаш Лисецкий в интервью польскому изданию Defence24, к началу 2022 года в ВСУ имелось 8 отдельных артбригад, две бригады ракетной артиллерии, ракетная бригада [с ОТРК] и два полка ракетной артиллерии. Из этих формирований только две бригады были вооружены САУ («Мста-С», «Гиацинт», «Пион»), остальные – буксируемыми 152-мм орудиями «Гиацинт-Б» и «Мста-Б». Кроме того, каждая бригада имела противотанковый дивизион, оснащенный 12 100-мм противотанковыми пушками МТ-12 «Рапира» и 6 СПТРК «Штурм-С». Ракетная артиллерия была представлена ОТРК «Точка-У», РСЗО БМ-30 «Смерч»/«Ольха» и БМ-27 «Ураган»/«Буревий».

Из-за отсутствия в ВСУ дивизионного уровня сухопутные бригады имели сильную артиллерийскую группу (практически артполк) с дальностью огня до 24 км. В танковых бригадах находились два дивизиона САУ («Гвоздика» и «Акация») и один дивизион БМ-21 «Град». Механизированные бригады имели аналогичную артиллерию и противотанковый дивизион (того же состава, что и в артбригадах). Горно-штурмовые [и, видимо, десантные] бригады располагали дивизионами: гаубичным (Д-20 или Д-30), САУ («Гвоздика»), ракетной артиллерии («Град») и противотанковой артиллерии. В то время как мотопехотные бригады имели гаубичный дивизион (Д-20), батарею «Градов» и противотанковый дивизион.

Я оцениваю, что в начале войны ВСУ располагали примерно следующими дивизионами: 46-47 САУ, 35-37 буксируемой артиллерии, 33-36 ракетной артиллерии и 3 с ОТРК, а также 30 противотанковой артиллерии. Но война все меняет. Войны прошлого века показывают, что армии никогда не заканчивают их с тем оборудованием, с которым они начали

- считает польский военный.



С его слов, возможно, что советское оборудование и дальше служило бы основой украинской артиллерии, но «боеприпасы закончились»:

Украина не производила снаряды и практически жила на запасах, оставленных СССР.

Как он полагает, острый дефицит боеприпасов возник, когда начались ожесточенные бои за Северодонецк и Лисичанск. Тогда закончились 122- и 152-мм снаряды, ракеты «Точка-У», НУРС к «Ураганам» и «Смерчам»:

Ситуацию спасли поставки большого количества западной техники, наряду с передачей советских систем с запасами боеприпасов.


С его слов, артбригады получили современную западную матчасть: 155-мм САУ Krab, PzH 2000, CAESAR, 155-мм буксируемые гаубицы М777, FH-70 и Tr F1. К танковым, механизированным и горно-штурмовым бригадам стали поступать более старые типы западной артиллерии, в первую очередь различные версии М109 со стволами L/39, а также Zuzana 2 со стволами L/52 и 152-мм САУ DANA. Кроме того, некоторые бригады были оснащены РСЗО RM-70 Vampire. Десантно-штурмовые войска получили западные 105-мм гаубицы L119/М119.

При этом поставки новых западных систем продолжаются: войска уже получают САУ M109A6 Paladin и AS-90, имеются сообщения о передаче шведских САУ Archer и турецких Fırtın.

Согласно моим подсчетам, к сегодняшнему дню ВСУ могли получить свыше полутора тысяч орудий калибров от 105 до 155 мм, САУ и ракетных установок (в том числе HIMARS/MLRS), и аналогичное количество минометов. Таким образом, процесс замены советского артвооружения западным оборудованием является постепенным и необратимым

- делает вывод автор в польской прессе.

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10 комментариев
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  1. Слон
    Слон Сегодня, 15:08
    +6
    Надо было давно на Западной украине все стратегически важные мосты разнести, ну и единственный тоннель тоже. Тогда бы не было такой статистики и воссторженных реляций со стороны поляков
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:16
      +3
      Цитата: Слон
      на Западной украине все стратегически важные мосты разнести, ну и единственный тоннель тоже

      У большинства коллег уже мозоль на языке утверждая про это !
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 15:39
        0
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Слон
        на Западной украине все стратегически важные мосты разнести, ну и единственный тоннель тоже

        У большинства коллег уже мозоль на языке утверждая про это !

        Да тут только ленивый не орал по этому поводу. А тут ещё новость, под Одессой мост развалили и Прикарпатье сам развалился и всё......я сам в аухе, не надо было давать возможности завозить, теперь только успевают склады обрабатывать.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:10
    0
    Так и хочется заарать-где Д400, если Коалиции СВ не в состоянии выпускать?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:15
    0
    Ну и как это им помогло или поможет в перспективе? Про настрел стволов как-то скромно умолчал отставной. А вообще, кто-то серьезно относится к оценкам какого-то подполковника? Думаю, что у отставного ефрейтора армии пшеков на этот счет тоже свое мнение. Можно озвучить? Ну очень интересно. "По заданию редакции" (блату) накропал цифирек из открытых источников - вот и готов аналитический опус".
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:21
    +2
    А советское арт. вооружение сломалось само по себе. Так же как и танки с лёгкой БТТ. Гранаты не той системы оказались. (с)))))
  5. sepal81
    sepal81 Сегодня, 15:28
    0
    1500 шт там даже с минометами не наберётся, как он там считает? ВСУ получили от Запада примерно 600-700 САУ, буксируемых орудий и РСЗО, и может несколько десятков минометов калибра 120.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:19
      0
      Есть ещё куча минометов мелкокалиберных, их наверное тоже посчитал. И танки тоже туда в кучу, стрелять же могут?
  6. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 15:35
    0
    возможно, что советское оборудование и дальше служило бы основой украинской артиллерии, но «боеприпасы закончились»
    Поляк забыл упомянуть, что закончились не только боеприпасы, но и сами орудия.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:18
      0
      Да и расчеты этих орудий тоже проредились