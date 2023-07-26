«ВСУ получили свыше полутора тысяч единиц артиллерии»: в польской прессе оценили поставки артсистем с Запада

Я оцениваю, что в начале войны ВСУ располагали примерно следующими дивизионами: 46-47 САУ, 35-37 буксируемой артиллерии, 33-36 ракетной артиллерии и 3 с ОТРК, а также 30 противотанковой артиллерии. Но война все меняет. Войны прошлого века показывают, что армии никогда не заканчивают их с тем оборудованием, с которым они начали

Украина не производила снаряды и практически жила на запасах, оставленных СССР.

Ситуацию спасли поставки большого количества западной техники, наряду с передачей советских систем с запасами боеприпасов.

Согласно моим подсчетам, к сегодняшнему дню ВСУ могли получить свыше полутора тысяч орудий калибров от 105 до 155 мм, САУ и ракетных установок (в том числе HIMARS/MLRS), и аналогичное количество минометов. Таким образом, процесс замены советского артвооружения западным оборудованием является постепенным и необратимым