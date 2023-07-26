Военкоры: Наступление на Сватовском направлении пошло в обе стороны от освобожденного ВС РФ села Кармазиновка

После того, как российские войска освободили населенный пункт Кармазиновка на Сватовском направлении, дальнейшие наступательные действия пошли в обе стороны от него, а не вперед. Об этом пишет Telegram-канал «Жнец говорит».По данным военных корреспондентов, первое направление наступательных действий – от Кармазиновки в сторону населенных пунктов Кривошейка и Подкучанск. Второе направление – в сторону Меловатки, Новомихайловского, Залимана.Как утверждают военкоры, основной смысл развертывания именно такого наступления заключается в том, чтобы наступать широким фронтом, а не на каком-то узком участке. Российские подразделения в настоящее время расположены на разной глубине фронта.В настоящее время продолжаются артиллерийские дуэли между ВСУ и ВС РФ. Идет сильная контрбатарейная борьба. Российские подразделения ведут охоту на подтягиваемые противником резервы. Конечно, и артиллерийские части ВСУ обстреливают наши позиции.Но российская артиллерия работает активнее, поэтому противник постепенно отступает на данном участке фронта. Военкоры сообщают о больших перемещениях в районе тыла украинских формирований на направлениях Боровая и Купянск.Ранее сообщалось об освобождении трех сел на данном участке фронта - Надежды, Сергеевки и Новоегоровки. То есть, российские войска здесь демонстрируют значительные успехи, и это уже серьезно беспокоит украинское командование, вынужденное перебрасывать дополнительные силы на Купянское и Краснолиманское направления.