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Военкоры: Наступление на Сватовском направлении пошло в обе стороны от освобожденного ВС РФ села Кармазиновка

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Военкоры: Наступление на Сватовском направлении пошло в обе стороны от освобожденного ВС РФ села Кармазиновка

После того, как российские войска освободили населенный пункт Кармазиновка на Сватовском направлении, дальнейшие наступательные действия пошли в обе стороны от него, а не вперед. Об этом пишет Telegram-канал «Жнец говорит».


По данным военных корреспондентов, первое направление наступательных действий – от Кармазиновки в сторону населенных пунктов Кривошейка и Подкучанск. Второе направление – в сторону Меловатки, Новомихайловского, Залимана.

Как утверждают военкоры, основной смысл развертывания именно такого наступления заключается в том, чтобы наступать широким фронтом, а не на каком-то узком участке. Российские подразделения в настоящее время расположены на разной глубине фронта.


В настоящее время продолжаются артиллерийские дуэли между ВСУ и ВС РФ. Идет сильная контрбатарейная борьба. Российские подразделения ведут охоту на подтягиваемые противником резервы. Конечно, и артиллерийские части ВСУ обстреливают наши позиции.

Но российская артиллерия работает активнее, поэтому противник постепенно отступает на данном участке фронта. Военкоры сообщают о больших перемещениях в районе тыла украинских формирований на направлениях Боровая и Купянск.

Ранее сообщалось об освобождении трех сел на данном участке фронта - Надежды, Сергеевки и Новоегоровки. То есть, российские войска здесь демонстрируют значительные успехи, и это уже серьезно беспокоит украинское командование, вынужденное перебрасывать дополнительные силы на Купянское и Краснолиманское направления.
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6 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:26
    +3
    Ждем Знамя Победы над Харьковым и Сумами.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 15:35
      0
      Не хочется вносить эту ложку дёгтя, да и не раз это сделано уже в комментариях другими пользователями, так что на оригинальность не претендую, но всё же параллели с прошлогодним летом напрашиваются, хоть я и их и не люблю. Тогда ВС РФ тоже уничтожали украинские силы, где-то медленно-но-верно продвигались вперёд. Помню, тогда даже поверил пропагандисту Соловьёву: "Мы так медленно продвигаемся, потому что Донбасс - сплошная городская зона. Вот выйдем за его пределы, и дальше ВСУ смогут зацепиться разве что за Днепр". А потом Харьков...

      Я что хочу сказать-то. Радоваться раньше времени не стоит, а то как бы грустить не пришлось так же сильно, как порадоваться успели. Эмоциональные качели это плохо для нервной системы.
      1. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 15:48
        0
        Строго говоря, это все еще Донбасс, и даже на той (неважного качества) карте видна плотность застройки... Но с тем что раньше времени радоваться не надо - всецело согласен.
  2. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 15:39
    +1
    После того, как российские войска освободили населенный пункт Кармазиновка на Сватовском направлении, дальнейшие наступательные действия пошли в обе стороны от него
    Кто-нибудь в курсе, где можно нормальную информативную карту посмотреть, а не это издевательское убожество?
    1. Denissdaf
      Denissdaf Сегодня, 15:43
      +1
      Вот эта карта на мой взгляд довольно информативная и со счетчиком времени. https://карта-сво.рф
  3. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:48
    -2
    давайте на чистоту,все эти наступы,контрнаступы,полный ананизм,или как у ильича.....одни хотят, но не могут,другие могут,но не хотят....и всё переходит в столбняк,на радость нашим,так сказать партнёрам