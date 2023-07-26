В Нигере продолжается попытка мятежа президентской гвардии против прозападного главы государства

В среду 26 июля в столице Нигера Ниамее начался вооруженный мятеж, который устроили отдельные подразделения президентской гвардии страны. Они заблокировали президентскую резиденцию.В официальном заявлении офиса президента Нигера утверждается, что мятежники пытались заручиться поддержкой национальных вооруженных сил и национальной гвардии, но у них вроде бы ничего не вышло. Армия, как утверждают в аппарате президента, мятеж не поддержала.Сейчас армейские части готовы атаковать окруживших президентский дворец восставших солдат президентской гвардии. По информации ряда источников, мятежниками якобы был захвачен или заблокирован сам президент страны – Мохаммед Базум, 63-летний лидер Партии за демократию и социализм Нигера. Этого политика арабского происхождения считают прозападным лидером, тесно связанным с Францией.По другим данным, Базум цел и невредим, и ему ничего не угрожает. В любом случае, ситуация в Нигере весьма показательна. Дело в том, что другие страны Сахеля – Мали и Буркина-Фасо, благополучно изгнали со своей территории французских военных. В Нигере у власти находятся прозападные силы, поэтому страну называют одним из последних оплотов французского влияния в зоне Сахеля в настоящее время.По последней информации, вокруг президентского дворца сняли оцепление вооруженных солдат. Автомобильное движение по улицам в окрестностях резиденции главы государства возобновлено. Но о подавлении или прекращении мятежа пока также не сообщается.