В Нигере продолжается попытка мятежа президентской гвардии против прозападного главы государства

В среду 26 июля в столице Нигера Ниамее начался вооруженный мятеж, который устроили отдельные подразделения президентской гвардии страны. Они заблокировали президентскую резиденцию.
В официальном заявлении офиса президента Нигера утверждается, что мятежники пытались заручиться поддержкой национальных вооруженных сил и национальной гвардии, но у них вроде бы ничего не вышло. Армия, как утверждают в аппарате президента, мятеж не поддержала.
Сейчас армейские части готовы атаковать окруживших президентский дворец восставших солдат президентской гвардии. По информации ряда источников, мятежниками якобы был захвачен или заблокирован сам президент страны – Мохаммед Базум, 63-летний лидер Партии за демократию и социализм Нигера. Этого политика арабского происхождения считают прозападным лидером, тесно связанным с Францией.
По другим данным, Базум цел и невредим, и ему ничего не угрожает. В любом случае, ситуация в Нигере весьма показательна. Дело в том, что другие страны Сахеля – Мали и Буркина-Фасо, благополучно изгнали со своей территории французских военных. В Нигере у власти находятся прозападные силы, поэтому страну называют одним из последних оплотов французского влияния в зоне Сахеля в настоящее время.
По последней информации, вокруг президентского дворца сняли оцепление вооруженных солдат. Автомобильное движение по улицам в окрестностях резиденции главы государства возобновлено. Но о подавлении или прекращении мятежа пока также не сообщается.