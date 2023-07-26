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В Нигере продолжается попытка мятежа президентской гвардии против прозападного главы государства

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В Нигере продолжается попытка мятежа президентской гвардии против прозападного главы государства

В среду 26 июля в столице Нигера Ниамее начался вооруженный мятеж, который устроили отдельные подразделения президентской гвардии страны. Они заблокировали президентскую резиденцию.


В официальном заявлении офиса президента Нигера утверждается, что мятежники пытались заручиться поддержкой национальных вооруженных сил и национальной гвардии, но у них вроде бы ничего не вышло. Армия, как утверждают в аппарате президента, мятеж не поддержала.

Сейчас армейские части готовы атаковать окруживших президентский дворец восставших солдат президентской гвардии. По информации ряда источников, мятежниками якобы был захвачен или заблокирован сам президент страны – Мохаммед Базум, 63-летний лидер Партии за демократию и социализм Нигера. Этого политика арабского происхождения считают прозападным лидером, тесно связанным с Францией.

По другим данным, Базум цел и невредим, и ему ничего не угрожает. В любом случае, ситуация в Нигере весьма показательна. Дело в том, что другие страны Сахеля – Мали и Буркина-Фасо, благополучно изгнали со своей территории французских военных. В Нигере у власти находятся прозападные силы, поэтому страну называют одним из последних оплотов французского влияния в зоне Сахеля в настоящее время.

По последней информации, вокруг президентского дворца сняли оцепление вооруженных солдат. Автомобильное движение по улицам в окрестностях резиденции главы государства возобновлено. Но о подавлении или прекращении мятежа пока также не сообщается.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Spc. Zayid Ballesteros
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11 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 15:36
    +1
    Может быть это произошло случайно, но мудрые люди говорят, что ничего в мире не происходит случайно.
    Осталось понять кем был этот случай и из какого края Земли. recourse
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:46
      +1
      Цитата: кредо
      Осталось понять кем был этот случай и из какой края Земли.

      Многострадальная Африка, в которую пришел европейский капитализм и принес им "демократию", от которой они до сх пор не могут избавиться, особенно в этом постарались французы.
      1. nemez
        nemez Сегодня, 15:53
        0
        Самые жестокие были бельгийцы.Наиболее гуманными ,как не удивительно, немцы
      2. dump22
        dump22 Сегодня, 16:04
        0
        принес им "демократию", от которой они до сх пор не могут избавиться


        Какая еще "демократия", откуда она там?
        Например в этом Нигере президенты ВСЕГДА уходили от власти исключительно методом военных переворотов. Только в 2021 был наконец ПЕРВЫЙ случай в во всей истории Нигера (с момента обретения независимости в 1958), когда президент добровольно сам ушел от власти.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 15:54
      +2
      Цитата: кредо
      Может быть это произошло случайно, но мудрые люди говорят, что ничего в мире не происходит случайно.
      Осталось понять кем был этот случай и из какого края Земли. recourse

      Это всё потому, что он не поехал на саммит в Питер... Зря он так, на Микрона надеяться - себя не сохранить...
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 15:45
    +3
    Предыдущий военный мятеж в Нигере был совсем недавно - свержение президента Мамаду Танджа в 2010.
    А до этого было убийство (застрелен в спину собственной охраной) президента Ибрагима Маинассара в 1999.
    При этом президент Маинассара сам тоже пришел к власти в результате военного переворота 1996 года, свергнув президента Махамана Усмана.
    И так далее аж с момента получения независимости в 1958...

    Да, там традиции блюдут!
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 15:48
      +1
      Цитата: dump22
      Да, там традиции блюдут!

      Стабильность - это главное!!! laughing
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:51
      0
      Цитата: dump22
      Да, там традиции блюдут!

      Любят африканцы такие национальные игрища.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 15:51
    +1
    По другим данным, Базум цел и невредим, и ему ничего не угрожает.

    Не пора ли ему озвучить "Полёт валькирий" в исполнении "группы "Песняры"?!
  4. guest
    guest Сегодня, 15:58
    0
    Вот куда Пригожину надо, пусть теперь правильный мятеж поддержит.
  5. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:05
    0
    Поговаривают, что главный мятежник лысый, ушастый, лет 60 на вид, с опущенными уголками глаз, вытянутым лицом и нашивкой "груз 200 мы вместе". laughing