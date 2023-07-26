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Штурмовики Су-25 ВВС Азербайджана модернизирует турецкая компания

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Штурмовики Су-25 ВВС Азербайджана модернизирует турецкая компания

На выставке оборонной отрасли IDEF’23, проходящей в настоящее время в Стамбуле, прошла церемония заключения контракта, предусматривающего модернизацию штурмовиков Су-25 ВВС Азербайджана турецкой компанией TUSAS, которая работает в сфере аэрокосмической промышленности.


Как поясняется в издании SavunmaSanayiST, соглашение подразумевает улучшение характеристик советских штурмовиков за счет установки систем управляемого вооружения [то есть ракет и планирующих бомб] турецкого производства.

Цель состоит в том, чтобы максимально использовать национальные возможности [Азербайджана] и потенциал, которым обладает турецкая оборонная промышленность

- указывается в издании.

Ранее стало известно, что компания TÜBITAK-SAGE внедрила в азербайджанские Су-25 так называемый «комплект крылатого наведения» KGK, который позволяет превращать неуправляемые бомбы Mk-82/83 в корректируемые боеприпасы большой дальности класса «воздух-поверхность» (аналогично тому, как российские летчики применяют бомбы с УМПК). Штурмовики уже провели соответствующие стрельбы. Теперь, по всей видимости, речь идет уже об интеграции ракетного вооружения на Су-25.

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4 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:43
    -1
    Интересно сколько Су-25 у ВВС Азербайджана?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 16:00
      0
      Кто только не занимался модернизацией советской техники. Вот теперь ещё и турки.

      Да здравствуют наши советское военные изделия!
      Да здравствует наше советская инженерная мысль!!
      Спасибо нашим советским рабочим за прекрасное и добротное оружие, их золотые руки, что создали такие первоклассные образцы, которые служат верой и правдой столько десятилетий.
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 16:15
        -1
        Ну кончайте, когда для РФ отрезаны всё доступы к любой материальной базе микроэлектроники, и технологиям зарегестрированным на "западе", ни одна страна, в здравом уме, не заключит с ней контракт на модернизацию своей боевой техники. Раньше думать надо было.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 16:15
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Интересно сколько Су-25 у ВВС Азербайджана?

      Более 40 единиц. Плюс минус. 1 был потерян во время войны 2020 году.