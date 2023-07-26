Штурмовики Су-25 ВВС Азербайджана модернизирует турецкая компания

Цель состоит в том, чтобы максимально использовать национальные возможности [Азербайджана] и потенциал, которым обладает турецкая оборонная промышленность

На выставке оборонной отрасли IDEF’23, проходящей в настоящее время в Стамбуле, прошла церемония заключения контракта, предусматривающего модернизацию штурмовиков Су-25 ВВС Азербайджана турецкой компанией TUSAS, которая работает в сфере аэрокосмической промышленности.Как поясняется в издании SavunmaSanayiST, соглашение подразумевает улучшение характеристик советских штурмовиков за счет установки систем управляемого вооружения [то есть ракет и планирующих бомб] турецкого производства.- указывается в издании.Ранее стало известно, что компания TÜBITAK-SAGE внедрила в азербайджанские Су-25 так называемый «комплект крылатого наведения» KGK, который позволяет превращать неуправляемые бомбы Mk-82/83 в корректируемые боеприпасы большой дальности класса «воздух-поверхность» (аналогично тому, как российские летчики применяют бомбы с УМПК). Штурмовики уже провели соответствующие стрельбы. Теперь, по всей видимости, речь идет уже об интеграции ракетного вооружения на Су-25.