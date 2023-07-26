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Президент Украины заявил об «усилении» систем ПВО в стране

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Президент Украины заявил об «усилении» систем ПВО в стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что системы ПВО в стране будут усилены.


Заслушал текущие отчёты по поводу поставок оружия и боеприпасов. Есть усиления для наших средств ПВО. Его направят в самые нуждающиеся места

– написал глава киевского режима в своём канале в Telegram, не став, однако, предоставлять деталей.

Также, уточнил Зеленский, в ходе селекторного совещания Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и Служба внешней разведки (СВР) доложили ему об активизации усилий со стороны ВС РФ наряду с действиями, которые собираются предпринять наши военные.

Главком Залужный проинформировал о наступательных и оборонительных действиях по всей линии соприкосновения. Верим в наших ребят и продолжаем нашу работу

– подчеркнул украинский президент.

В этом контексте не лишним было бы упомянуть и о многочисленных обращениях Киева к своим западным кураторам, у которых они запрашивали большее количество оружия, включая современные средства противовоздушной обороны. Как сообщал 24 июля Forbes, Украина получила от стран Запада 20 зенитные ракетных комплекса (ЗРК) SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS, Crotale и прочие подобные системы.

Ранее в медиапространство просочилась информация о намерении США выкупить у Тайваня порядка 12 ЗРК MIM-23 Hawk для нужд ВСУ. Однако и это количества явно окажется недостаточным с целью полной замены всех советских систем: для этих целей им необходимо приобрести ещё около 18-20 таких комплексов. К тому же боеприпасы к ним, как ожидается, закончатся уже в ближайшие месяцы.

Вчера, 25 июля администрация президента США анонсировала предоставление киевскому режиму очередного пакета военной помощи. Его сумма оценивается в 400 млн долларов. Туда войдут боеприпасы для ЗРК малой и средней дальности NASAMS и ЗРК Patriot. Какие-либо данные о сроках поставок этих вооружений отсутствуют.
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6 комментариев
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  1. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:47
    0
    Президент Украины заявил об «усилении» систем ПВО в стране

    Что, пулеметы на тачанки поставят и будут скакать за ракетами!???
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:02
      +1
      "Атаку ВСУ отбили. Они [временно] вклинились в три точки нашей обороны, но в Работино зайти не смогли. По состоянию на данный момент [14:00 мск], речь идет об уничтожении свыше 30 единиц бронетехники, две трети из них - это танки. Я говорил с нашими ребятами из трех разных подразделений. ВСУ наступали в две волны, с четырех утра предпринимали попытки наступления. &lt;...&gt; Это какое-то рекордное количество техники, которую бросили в атаку, - больше 100 единиц", - сказал Рогов. По его словам, более 30 единиц бронетехники ВСУ уничтожено или лишено возможности перемещения. "Что-то стоит на местах, где-то догорает, где-то просто подбита [бронетехника], или сбежали экипажи, или погибли. В данный момент на этом участке линии соприкосновения тишина, ВСУ откатились. Не знаю, что они будут предпринимать, но наши их накрывают артиллерийским огнем - не дают провести эвакуацию", - добавил он.

      В ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 БМП, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих.
      Источник: https://rusvesna.su/news/1690374462
  2. air wolf
    air wolf Сегодня, 16:01
    0
    Понятно, что запад будет слать все пво со своих складов и выкупит африканский и азиатский запас наших ракет, в ответ надо строить как можно больше Герани, и монтировать модуль на РЛС облучение, чтобы по курсу следования, могли уничтожить РЛС, это реально нам нужно, и самое главное чтоб пеленг и удаление сигнала сохранялись в памяти и после отключения РЛС, Герань туда все равно прилетала, понимаю, что требуется проектное решение, но оно давное есть, целеуказание должно работать в рое беспилотников и обмен данными у нас был решён еще при СССР на ПКР.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:01
    0
    А банки с огурцами (с) подвезли?
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  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:02
    0
    Как говориться - это не ваша заслуга, а наша недоработка. Еще не вечер.
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 16:25
    0
    Скоро проверим! Заодно откалибруем пару Центров принятия решений!