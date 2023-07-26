Президент Украины заявил об «усилении» систем ПВО в стране

Заслушал текущие отчёты по поводу поставок оружия и боеприпасов. Есть усиления для наших средств ПВО. Его направят в самые нуждающиеся места

Главком Залужный проинформировал о наступательных и оборонительных действиях по всей линии соприкосновения. Верим в наших ребят и продолжаем нашу работу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что системы ПВО в стране будут усилены.– написал глава киевского режима в своём канале в Telegram, не став, однако, предоставлять деталей.Также, уточнил Зеленский, в ходе селекторного совещания Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и Служба внешней разведки (СВР) доложили ему об активизации усилий со стороны ВС РФ наряду с действиями, которые собираются предпринять наши военные.– подчеркнул украинский президент.В этом контексте не лишним было бы упомянуть и о многочисленных обращениях Киева к своим западным кураторам, у которых они запрашивали большее количество оружия, включая современные средства противовоздушной обороны. Как сообщал 24 июля Forbes, Украина получила от стран Запада 20 зенитные ракетных комплекса (ЗРК) SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS, Crotale и прочие подобные системы.Ранее в медиапространство просочилась информация о намерении США выкупить у Тайваня порядка 12 ЗРК MIM-23 Hawk для нужд ВСУ. Однако и это количества явно окажется недостаточным с целью полной замены всех советских систем: для этих целей им необходимо приобрести ещё около 18-20 таких комплексов. К тому же боеприпасы к ним, как ожидается, закончатся уже в ближайшие месяцы.Вчера, 25 июля администрация президента США анонсировала предоставление киевскому режиму очередного пакета военной помощи. Его сумма оценивается в 400 млн долларов. Туда войдут боеприпасы для ЗРК малой и средней дальности NASAMS и ЗРК Patriot. Какие-либо данные о сроках поставок этих вооружений отсутствуют.