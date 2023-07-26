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Информресурсы ВСУ утверждают, что ВС РФ якобы готовятся к морской блокаде Украины и одновременно укрепляют оборону Крыма

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Информресурсы ВСУ утверждают, что ВС РФ якобы готовятся к морской блокаде Украины и одновременно укрепляют оборону Крыма

В настоящее время Россия якобы готовит блокаду морских портов Украины, для чего сосредотачивает силы Черноморского флота. Об этом сообщают информационные ресурсы ВСУ, в том числе подконтрольный украинскому министерству обороны Military Media Center.


По утверждению украинских военных источников, Россия готовит военные корабли, авиацию ВКС РФ и готовит действия по блокированию морских районов, поиску и уничтожению кораблей. Украинские СМИ утверждают, будто бы ВМФ РФ будет топить гражданские суда, хотя ранее в Министерстве иностранных дел России ясно дали понять, что речь будет идти о досмотре следующих по Черному морю судов. Если они откажутся выполнять команды российских военных, то тогда могут быть любые последствия, конечно.

Кроме того, по утверждению украинских военных, Россия совершенствует и укрепляет систему обороны Крымского полуострова, в том числе на Армянском и Перекопском направлениях. Главная задача в данном случае – исключить риски сухопутного вторжения украинских формирований в Крым в случае успеха контрнаступления ВСУ.

Ранее британская разведка сообщала о передислокации боевых кораблей Черноморского флота ВМФ РФ. Вероятно, считают британские разведчики и украинские военные, эти корабли планируется задействовать в блокаде основных морских портов Украины, а также портов на реке Дунай, которые в Киеве рассматривали как альтернативу черноморским портам на случай блокирования последних.

Политика РФ в отношении черноморских портов Украины ужесточилась после выхода нашей страны из соглашения по вывозу украинского зерна. Вслед за этим начались массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы и ряда других городов, включая даже порт Рени на реке Дунай.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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5 комментариев
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  1. иван2022
    иван2022 Сегодня, 15:41
    +1
    Таки надо было начинать СВО, чтобы потом "укреплять оборону" ?
    ВСУ как будто всё знали сначала. И укрепили оборону Авдеевки так,
    что как обстреливали Донецк, так и продолжают.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:54
      +3
      Одно другому не мешает.
      И блокада побережья Украины и защита Крыма от кастрюлеголовых нужные и необходимые вещи, которые друг друга дополняют и не противоречат задачам СВО.
      За наш успех!!! drinks
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:52
    +2
    Думается мне, что для блокады портов нужны донные мины, которые выпускают небольшие торпеды, наводящиеся на винты и выводящие их из строя. Или из подводных лодок такие торпеды выпускать. Корабль на плаву, груз и экипаж целы, но нужно буксировать, с огромными трудностями разгружать и чинить. Гуманно, но больше никто не рискнет поплыть.
    Есть ли подобное на вооружении? Я не знаю, не слышал. Военные всегда хотят чтобы побольше взрывчатки и утопить!
  3. Простой
    Простой Сегодня, 16:00
    0
    Блокада украинских портов на Дунае --это даже несерьезно - там с одной стороны Дуная находится Украина а с другой-Румыния.
  4. spirit
    spirit Сегодня, 16:09
    +1
    Я надеюсь что выводы из потопленной "Москвы" и других атак на ВМФ сделаны и приняты, тогда в блокаде имеет смысл.Если же "хитрые" Адмиралы отрапортовали на верх что с флотом все прекрасно, и выводов с решениями по усилению защиты от ПКР сделаны,а на самом деле нет.То это может все печально закончиться.Британская разведка уверен спит и видит как бы подловить очередной одинокий вымпел поразив его чем либо,и будет провоцировать.Тут нужно быть очень!!!осторожным и просчитать все наперед.Будем надеяться что так и сделано.Иначе быть беде...