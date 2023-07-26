Информресурсы ВСУ утверждают, что ВС РФ якобы готовятся к морской блокаде Украины и одновременно укрепляют оборону Крыма

В настоящее время Россия якобы готовит блокаду морских портов Украины, для чего сосредотачивает силы Черноморского флота. Об этом сообщают информационные ресурсы ВСУ, в том числе подконтрольный украинскому министерству обороны Military Media Center.
По утверждению украинских военных источников, Россия готовит военные корабли, авиацию ВКС РФ и готовит действия по блокированию морских районов, поиску и уничтожению кораблей. Украинские СМИ утверждают, будто бы ВМФ РФ будет топить гражданские суда, хотя ранее в Министерстве иностранных дел России ясно дали понять, что речь будет идти о досмотре следующих по Черному морю судов. Если они откажутся выполнять команды российских военных, то тогда могут быть любые последствия, конечно.
Кроме того, по утверждению украинских военных, Россия совершенствует и укрепляет систему обороны Крымского полуострова, в том числе на Армянском и Перекопском направлениях. Главная задача в данном случае – исключить риски сухопутного вторжения украинских формирований в Крым в случае успеха контрнаступления ВСУ.
Ранее британская разведка сообщала о передислокации боевых кораблей Черноморского флота ВМФ РФ. Вероятно, считают британские разведчики и украинские военные, эти корабли планируется задействовать в блокаде основных морских портов Украины, а также портов на реке Дунай, которые в Киеве рассматривали как альтернативу черноморским портам на случай блокирования последних.
Политика РФ в отношении черноморских портов Украины ужесточилась после выхода нашей страны из соглашения по вывозу украинского зерна. Вслед за этим начались массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы и ряда других городов, включая даже порт Рени на реке Дунай.