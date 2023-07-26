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Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Запад давит на африканских лидеров, чтобы они не поехали на форум «Россия-Африка»

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Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Запад давит на африканских лидеров, чтобы они не поехали на форум «Россия-Африка»

Запад осуществляет давление на глав государств Африканского континента, чтобы помешать их участию в форуме «Россия-Африка». Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.


Представитель Кремля назвал давление Запада на африканских лидеров «возмутительным». В то же время, Песков подчеркнул, что действия западных стран не помешают России успешно провести мероприятие.

Напомним, что форум «Россия-Африка» состоится 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. В нем собираются принять участие 17 президентов африканских государств, 5 вице-президентов, 4 премьер-министра, 1 спикер парламента и послы 5 государств.

Некоторые лидеры африканских стран, которые могли бы прибыть на мероприятие, в итоге все же решили не ехать, и это связано как раз с давлением со стороны США и европейских государств. Например, не будет участвовать в форуме Нигер, где сегодня произошла попытка военного переворота.

Ранее глава российского государства Владимир Путин выступил со специальным обращением по поводу проведения форума «Россия-Африка», в котором отметил важность социально-экономического развития африканских государств и обеспечения их национального суверенитета. Он подчеркнул, что Россия всегда считала суверенитет африканских государств очень важным и всецело поддерживает эти страны в борьбе за подлинную независимость и за экономический прогресс.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. Попуас
    Попуас Сегодня, 15:57
    +1
    Ниже статья про Нигер request вроде как "презик" прозападный... feel ...так что пусть дома сидит
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 16:11
      0
      Чушь. Никто никого "не давит". Объясните, какой " Профит" получит РФ от экспансии Африки на территорию России? Как там сказал депутат- надо больше африканцев в России..., а то мало таджико-узбеков. Своё, славянское население как и украинское, утилизируется, и замещается мигрантами из разных стран. Может в этом и есть главная цель происходящего?
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:01
    0
    К сожалению, возможностей давить на африканских лидеров у запада- достаточно. Ну, кто откажется- на заметку.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:02
    +1
    Кто не поедет в Питер,будут покупать зерно и удобрения,через русско - африканскую прокладку.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:06
      0
      Ну ссыкотно им ехать, боятся что через инициированный амерами переворот их скинут.
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 16:02
    0
    Ну если хотят быть рабами, то пускай конечно остаются
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 16:02
    0
    Например, не будет участвовать в форуме Нигер, где сегодня произошла попытка военного переворота.
     Уважительная причина или переворот США устроили,что бы президент в форуме не участвовал?
  6. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 16:02
    0
    Опасаюсь, что без мата или нарушения каких-либо законов, к этой новости трудно написать внятный комментарий.
  7. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 16:11
    0
    путин,решил наступить на те же грабли,как и ссср,занять лярдов 20 людоедам, что бы потом списать.....нет смысла никакого в африке,там уже давно всё выкачено и поделено
  8. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 16:19
    0
    Да ладно, тень на плетень заводить.
    Давит на Африканский континент - Запад.

    Там (Африка), тоже не дураки живут и их граждане здесь живут, работают, учатся. Пускай вкраплением, но по всей территории РФ.
    А значит общаются и видят - манипуляцию картежника.
    Как можно верить тому, кто в целом решает проблемы собственного бизнеса (единичных людей)? Прикрываясь лозунгами и тезисами, что опять обманули. И старается на этом еще и лично обогатиться (посредничество и решение задач на политической сцене).
    При этом не обращая на обнищание своих рядовых граждан Государства, и не решая их проблемы (веря на слово бизнесу - что уже смешно), но при этом позиционируя себя - социальным и социалистическим государством.
    Вообщем - тьфу.
    Королевство РФ давно сгнило по всей цепочке - от верхов, до клерка в частной организации (HR-рекрутер). Это и бизнеса касается, и всякой власти на местах.
    Гниль на местах, ищет и подбирает себе подобных.