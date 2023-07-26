Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Запад давит на африканских лидеров, чтобы они не поехали на форум «Россия-Африка»

Запад осуществляет давление на глав государств Африканского континента, чтобы помешать их участию в форуме «Россия-Африка». Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.Представитель Кремля назвал давление Запада на африканских лидеров «возмутительным». В то же время, Песков подчеркнул, что действия западных стран не помешают России успешно провести мероприятие.Напомним, что форум «Россия-Африка» состоится 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. В нем собираются принять участие 17 президентов африканских государств, 5 вице-президентов, 4 премьер-министра, 1 спикер парламента и послы 5 государств.Некоторые лидеры африканских стран, которые могли бы прибыть на мероприятие, в итоге все же решили не ехать, и это связано как раз с давлением со стороны США и европейских государств. Например, не будет участвовать в форуме Нигер, где сегодня произошла попытка военного переворота.Ранее глава российского государства Владимир Путин выступил со специальным обращением по поводу проведения форума «Россия-Африка», в котором отметил важность социально-экономического развития африканских государств и обеспечения их национального суверенитета. Он подчеркнул, что Россия всегда считала суверенитет африканских государств очень важным и всецело поддерживает эти страны в борьбе за подлинную независимость и за экономический прогресс.