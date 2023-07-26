Военное обозрение
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Американское издание считает страны НАТО ответственными за провал контрнаступления ВСУ

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Американское издание считает страны НАТО ответственными за провал контрнаступления ВСУ

Ответственность за провальное наступление украинской армии полностью лежит на странах НАТО, которые несколько раз переносили дату начала наступления ВСУ и не смогли должным образом подготовить ВСУ к нему.


Как сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на западных военных экспертов, существует множество причин неудачи украинского наступления, в том числе мощная оборона ВС РФ, однако при этом ряд аналитиков указывает на другую, менее очевидную причину, заключающуюся в неспособности стран НАТО осуществить достаточную подготовку украинских военнослужащих к наступательным действиям.

В командовании немецкого бундесвера напротив, считают, что ответственность за неудачное наступление ВСУ полностью лежит на командном составе украинской армии. По данным немецкого издания Bild, в ФРГ подготовлен доклад, в котором указываются причины, по которым западные военные наработки в совокупности со значительными финансовыми вложениями не смогли обеспечить сколько-нибудь значимых результатов на поле боя.

По мнению авторов доклада, в неудачах ВСУ виноваты украинские офицеры, своими действиями нивелирующие все, чему успел обучиться в тренировочных лагерях альянса рядовой состав украинской армии.

Ранее МИД РФ заявлял, что Запад требует от киевского режима продолжения наступательной операции и захвата территорий новых регионов России. Несмотря на то, что в альянсе осознают, что эти планы обречены на провал, Запад нисколько не обеспокоен потерей Киевом десятков тысяч своих военнослужащих.
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2 комментария
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  1. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 16:08
    +1
    Вы ещё штраф им выпишите за ненадлежащую подготовку
  2. Тополь
    Тополь Сегодня, 16:29
    0
    Ну вот, уже начали выяснять: кто виноват? По оконцовке окажется, что виновата, как всегда Россия.
    Оказывается, не только у нас главные вопросы: что делать? и кто виноват?