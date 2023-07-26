Ответственность за провальное наступление украинской армии полностью лежит на странах НАТО, которые несколько раз переносили дату начала наступления ВСУ и не смогли должным образом подготовить ВСУ к нему.Как сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на западных военных экспертов, существует множество причин неудачи украинского наступления, в том числе мощная оборона ВС РФ, однако при этом ряд аналитиков указывает на другую, менее очевидную причину, заключающуюся в неспособности стран НАТО осуществить достаточную подготовку украинских военнослужащих к наступательным действиям.В командовании немецкого бундесвера напротив, считают, что ответственность за неудачное наступление ВСУ полностью лежит на командном составе украинской армии. По данным немецкого издания Bild, в ФРГ подготовлен доклад, в котором указываются причины, по которым западные военные наработки в совокупности со значительными финансовыми вложениями не смогли обеспечить сколько-нибудь значимых результатов на поле боя.По мнению авторов доклада, в неудачах ВСУ виноваты украинские офицеры, своими действиями нивелирующие все, чему успел обучиться в тренировочных лагерях альянса рядовой состав украинской армии.Ранее МИД РФ заявлял, что Запад требует от киевского режима продолжения наступательной операции и захвата территорий новых регионов России. Несмотря на то, что в альянсе осознают, что эти планы обречены на провал, Запад нисколько не обеспокоен потерей Киевом десятков тысяч своих военнослужащих.