Военное обозрение
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Минобороны Франции предлагает вернуться к реквизиции гражданского автотранспорта для военных перевозок

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Минобороны Франции предлагает вернуться к реквизиции гражданского автотранспорта для военных перевозок

Во Франции ведется обсуждение вопроса о восстановлении возможности изъятия гражданской техники для нужд тылового обеспечения вооруженных сил. Как считают в военном ведомстве, это смогло бы устранить проблему большого дефицита в парке армейских грузовиков.


Как сообщается в издании Opex360, генерал Ив Метайер из Генштаба ВС страны пояснил, что проблемы с логистикой были обнаружены в ходе крупномасштабных учений Orion. Они показали, что в условиях конфликта высокой интенсивности противник будет стремиться нарушить поставки, что требует «повышенной логистической автономности боевых модулей» [то есть расширения плеча снабжения].

Как пояснил генерал, военные нуждаются в 9466 грузовиках, при этом к 2030 году они получат всего 2086 новых машин. Так, отсутствуют 200 низкорамных платформ [видимо, для перевозки танков Leclerc]. Для ликвидации этого пробела потребуется финансирование в размере 1,5 млрд евро, однако выделение средств на это не запланировано. В связи с этим он предложил вернуться к реквизициям для организации военных перевозок.

При этом проведенный командованием анализ выявил отсутствие адекватной базы данных о парке гражданских автомобилей. Как пояснили в транспортных компаниях, до 1990-х годов они регулярно сообщали о состоянии своего автопарка в Комиссариат транспорта, который передавал данные Минобороны. Однако уже давно их «никто об этом не просит».

Французские власти не имеют ни малейшего представления о размере гражданского автомобильного транспорта, который может быть предоставлен в распоряжение вооруженных сил в случае необходимости

- говорится в издании.
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25 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:07
    +6
    Ну вот, френчики, теперь скоро у вас ещё и автотранспорт начнут изымать "во имя демократии". laughing Дожили.
    Так дойдете что и штаны начнут снимать и отбирать.
    Макарону привет передавайте. laughing
  2. al3x
    al3x Сегодня, 18:07
    +2
    Да-да, хххлы будут рады халявным иномаркам. wassat они первые в очереди. Французы будут рады "последнее отдать"
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:09
      +2
      Самое главное - трусселя кружевные. Это у щирых мечта была. laughing
      Но иномарки - тоже хорошо. Пусть даже и французские. У свидомитов немчики в цене. И японские авто.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:17
        +1
        Цитата: Nexcom
        Самое главное - трусселя кружевные. Это у щирых мечта была.

        Пусть себе отдают, - возьмут и не стиранные.
        Халява по над усё! yes
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:14
    +1
    А что,тот же Рено грузовики для армии не делает?Или их просто мало закупают по контрактам?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:17
      +3
      Делает. Средний тактический грузовик-шасси Рено GBC-180 (это навскидку например). Из тяжёлых - Кеrax-385.
      Последний бельгийская армия хорошо закупала. Почему нехватка? А шут их знает.....
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 18:36
        +1
        Цитата: Nexcom
        Почему нехватка? А шут их знает.....

        Денег нету! Все на помощь Украине передали! )))
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:41
          0
          Дык Зеле мало, пишут что он в Брюсселе был недоволен размером выделенной помощи и заявил что надо 45 млрд. евро а не 20.

          зы Вот же наглый Жадный_И_Дебильный.

          Елена, hi
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:15
    +1
    Интересно, а какой гражданский транспорт леклер перевезет или тот же амх весами больше 10 тонн? Щас леопёрды и абрамсы по половине мостов проехать даже своим ходом не смогут laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:19
      +1
      Ну штук 5 Ситроёнов запрягут как в упряжку - погазують от души все вместе, мабуть и потянут. lol
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:26
      0
      Цитата: Enceladus
      Интересно, а какой гражданский транспорт леклер перевезет или тот же амх весами больше 10 тонн? Щас леопёрды и абрамсы по половине мостов проехать даже своим ходом не смогут

      Там где не смогут сами, там не смогут и на ни тралах ни на манюнях.
  5. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 18:30
    +1
    Я думаю, что французский генерал сделал хорошее предложение. Война на Украине выявила некоторые недостатки, которые необходимо устранить. Ведь даже в России с мобилизацией возникли организационные пробелы. Если бы на Западе была мобилизация, это было бы смешно. Так что профилактика лучше, чем лечение.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:33
      +2
      Мобилизация во Франции. Улицы Алжира заполонили тысячи молодых людей в беретах и черных свитерах. Население негодует и требует отправить оккупантов домой
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:31
    +1
    А что, немцы уже решат через Бельгию к Парижу?
    1. Decimalegio
      Decimalegio Сегодня, 18:48
      +1

      Повторяю, я думаю, что работа солдата также состоит в том, чтобы выдвигать гипотезы и готовить планы на случай непредвиденных обстоятельств, которые будут предложены политическому классу, который, в конце концов, зависит от решения. Но это касается и других работ. Istituto Superiore di Sanità разрабатывает планы на случай пандемии, гражданская защита готовится вмешаться в случае стихийных бедствий. Так почему кого-то шокирует, если солдат делает свою работу???
  7. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 18:32
    +3
    Плуги из Франции, продажа подержанной и новой техники из Европы
    ---Грузовики-- Плуги. Не нашли технику?

    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:35
      0
      Цитата: Andriuha077
      Грузовики-- Плуги. Не нашли технику?

      Уж чего чего, а брошенных странами СЭВ железяк у восточных европейцев до и больше.
      Производство гавкнули, - железо ни к чему.
  8. vadivm59
    vadivm59 Сегодня, 18:34
    +2
    ну гляди ты,прям новость для молодёжи.а у нас в 90-х ставили на учёт в военкоматах машины повышенной проходимости(легковые) ,гражданские.у моего друга так "НИВУ" учли.правда потом всё заглохло,не до армии стало.
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:43
    0
    Французские власти не имеют ни малейшего представления о размере гражданского автомобильного транспорта, который может быть предоставлен в распоряжение вооруженных сил в случае необходимости

    - говорится в издании.
    Как раз таки очень имеют представление иначе 1,5 млрд. на военные ассигнования не просили бы. Но французы видимо предпочитают более изощрённые способы решения создавшейся проблемы, приблизительно как ремонт французского автопрома вместо того чтобы своевременно проводить качественное ТО и пользоваться качественными расходными материалами recourse
  10. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 18:43
    0
    Фу, как не по-европейски: не толерантно и не демократично! negative Ну вы хотя бы для гендерного баланса тогда еще и альтернативный закон примите: чтоб у гражданских тоже было право реквизировать военную технику! laughing
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:41
      0
      Ересь.
      Уж ежели закон принимать, так на право изымать авто в пользу трансгендеров и прочей нечести. good
  11. alystan
    alystan Сегодня, 18:54
    0
    Как считают в военном ведомстве, это смогло бы устранить проблему большого дефицита в парке армейских грузовиков.

    Так у них и с этим оказывается нехилые проблемы существуют.
    Во вчерашней статье про Лёклер как-то выпало из внимания другая серьезная проблема - отсутствие возможности выпуска в нужном количестве БП к ним. Местные квасные патриоты уповают лишь на то, что 40 стран западной коалиции в случае необходимости не оставят без снарядов их супер-пупер танки, потому как они унифицированны к НАТОвским стандартам.
  12. К-50
    К-50 Сегодня, 18:54
    +1
    Минобороны Франции предлагает вернуться к реквизиции гражданского автотранспорта для военных перевозок

    Радикальная мера, в русле "парижских таксистов". А что хранция в состоянии войны с кем-то? what laughing
  13. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:11
    0
    Во Франции ведется обсуждение вопроса о восстановлении возможности изъятия гражданской техники для нужд тылового обеспечения вооруженных сил. Как считают в военном ведомстве, это смогло бы устранить проблему большого дефицита в парке армейских грузовиков.

    Всё отлично. Учитесь перевозить расчленёнку танков и САУ на тележках торговцев овощами. laughing good
  14. ASM
    ASM Сегодня, 19:32
    0
    Странно, ведь гражданские тягачи имеют низкий клиренс, а зачастую еще "ленивец", и в боевых условиях не смогут возить грузы по разбомбленным дорогам. А требования к выбросам Евро 5-6 вообще лишают их возможности заправляться "армейским пойлом". Есть, конечно, что-то типа строительных самосвалов с блокировками, но в их кузовах можно возить снаряды, или другую мелочь, к тому же требования к топливу не отменяются.