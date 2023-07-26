Минобороны Франции предлагает вернуться к реквизиции гражданского автотранспорта для военных перевозок

Французские власти не имеют ни малейшего представления о размере гражданского автомобильного транспорта, который может быть предоставлен в распоряжение вооруженных сил в случае необходимости

Во Франции ведется обсуждение вопроса о восстановлении возможности изъятия гражданской техники для нужд тылового обеспечения вооруженных сил. Как считают в военном ведомстве, это смогло бы устранить проблему большого дефицита в парке армейских грузовиков.Как сообщается в издании Opex360, генерал Ив Метайер из Генштаба ВС страны пояснил, что проблемы с логистикой были обнаружены в ходе крупномасштабных учений Orion. Они показали, что в условиях конфликта высокой интенсивности противник будет стремиться нарушить поставки, что требует «повышенной логистической автономности боевых модулей» [то есть расширения плеча снабжения].Как пояснил генерал, военные нуждаются в 9466 грузовиках, при этом к 2030 году они получат всего 2086 новых машин. Так, отсутствуют 200 низкорамных платформ [видимо, для перевозки танков Leclerc]. Для ликвидации этого пробела потребуется финансирование в размере 1,5 млрд евро, однако выделение средств на это не запланировано. В связи с этим он предложил вернуться к реквизициям для организации военных перевозок.При этом проведенный командованием анализ выявил отсутствие адекватной базы данных о парке гражданских автомобилей. Как пояснили в транспортных компаниях, до 1990-х годов они регулярно сообщали о состоянии своего автопарка в Комиссариат транспорта, который передавал данные Минобороны. Однако уже давно их «никто об этом не просит».- говорится в издании.