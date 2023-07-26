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Председатель Госдумы РФ назвал войну против России «огромной ошибкой» Вашингтона и Брюсселя

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Председатель Госдумы РФ назвал войну против России «огромной ошибкой» Вашингтона и Брюсселя

Действия США и Евросоюза по взращиванию киевского режима и его натаскиванию на противостояние с Россией оказались крайне ошибочными. Такой вывод можно сделать на основе заявления председателя Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина в итоговой речи по завершению весенней сессии парламента.


Как отметил Вячеслав Володин, долгое время Запад накачивал киевский режим, готовил наемников и отправлял оружие, стимулировал рост русофобии. Это делалось для того, чтобы разрушить российское государство, остановив его развитие.

Война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя. Ставка на эффективность натовского оружия, как показало время, не сработала, хвалёные «леопарды» и «бредли», другая западная техника горят, очень хорошо горят

- подчеркнул Володин в своем выступлении.

Спикер Госдумы обратил внимание и на то, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически признался в начале подготовки украинской армии к столкновению с Россией еще в 2014 году. Замыслы Запада, как считает Володин, не удалось реализовать благодаря принятому главой российского государства решению о начале специальной военной операции в феврале 2022 года.

Сейчас уже очевидно, что поддержка Украины обходится Западу все дороже и дороже, истощает и бюджеты западных государств, и их арсеналы. Что касается Украины, то боевые действия против России фактически разрушили экономику этой страны, подорвали демографический потенциал.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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16 комментариев
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  1. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 16:17
    -3
    Чьи войска первыми пересекли границу государства, официально признанную Хельсингкским соглашением куда входит РФ, и самое главное --ратифицированную Парламентом РФ- Думой?.... request
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 16:26
      +2
      Ну это зависит от того, с какого момента Вы ведете отсчет.
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 16:36
      0
      Да не придирайтесь к мелким фактам, вы лучше зрите в суть событий!
      Имейте широкий взгляд на историю, учитывайте наличие потенциальных рисков.
      Если бы мы не пересекли границу, это бы неминуемо сделали солдаты НАТО. Вы этого хотели бы?
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:19
    +1
    угу
    а до этого Брежнев называл "войну" с Ссср ошибкой Сша во время афгана,

    и Никсон тоже в своё время обижался на советы в период вьетнама

    с Корейской войной так все наошибались получается
  3. marchcat
    marchcat Сегодня, 16:19
    +1
    поддержка Украины обходится Западу все дороже
    Можно подумать России СВО обходится в "копейку", нам тоже приходится расходовать приличный запас. От всего этого в "выигрыше" тот кто всё это затеял еще давно.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:20
    0
    Вячеслав Володин даёт коридор для отступления западу.Дальще только ,взаимно испеляющая война.И кто победит не понятно?
    1. Denissdaf
      Denissdaf Сегодня, 16:36
      0
      Победит тот кто хочет победы и делает для этого все возможное. Именно победы, а не договорняка ради сохранения наворованного в России и увезенного на запад. Больше всего раздражает тот факт, что Россия воюет с англосаксонским миром, а ежедневно войне погибает сотни или может даже тысячи славян.
  5. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 16:22
    0
    НАТО с 2014 года готовило ВСУ к войне, чем же занималась Россия? Проводила танковые биатлоны и строила фанерные рейхстаги в Подмосковье? И неужели в 2014 году не было информации о планах НАТО на Украине? Если же была, то почему так бездарно было упущено российское военное превосходство? Или наших начальников опять за нос водили?
  6. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 16:24
    0
    Их действия не столько ошибочные, сколько преступные.
  7. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 16:26
    0
    Как отметил Вячеслав Володин, долгое время Запад накачивал киевский режим, готовил наемников и отправлял оружие, стимулировал рост русофобии. Это делалось для того, чтобы разрушить российское государство, остановив его развитие.

    Поясните мне, о каком развитии этот человек вещает?!
    Уход иностранных компаний и нежелание других - объективно показывает - насколько РФ развит экономически и производственно.
    Хотелось бы посмотреть но Российские бренды сотовых телефонов, МФУ, Мониторов, материнских плат, видео-карт и т.д. - сделанных на территории РФ.
    На крайний случай может кто-то покажет леску, рыболовные снасти, паруса и т.д. - произведенные на территории РФ?
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:27
    0
    Цитата: marchcat
    поддержка Украины обходится Западу все дороже
    Можно подумать России СВО обходится в "копейку", нам тоже приходится расходовать приличный запас. От всего этого в "выигрыше" США.


    а то ж
    скидывают свой военный хлам, логистику обеспечивают европейцы
    мышечным мясом выступают волонтёры укры

    это вам не по горам стингеры с трудом таскать на моджахедах

    американцы просто не нарадуются как на 1-2 доллара своих трат вынуждают отвечать рф десяткой
  9. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:27
    +3
    Война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя. Ставка на эффективность натовского оружия, как показало время, не сработала, хвалёные «леопарды» и «бредли», другая западная техника горят, очень хорошо горят

    Война 404 с РФ - большой успех стран Запада.
    1. Оружия валом(на хранении), деньги они печатают, погибают 404е.
    2. В целом , погибают с двух сторон Русские. Для них это прекрасно.
    3. Исход войны для них не принципиален. Даже наша победа с оккупацией 404(включением в состав РФ)
    выключит РФ из международных дел лет на 30. И займет много ресурсов у РФ. Еще и партизанщина будет.
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:29
    0
    Цитата: tralflot1832
    Вячеслав Володин даёт коридор для отступления западу.Дальще только ,взаимно испеляющая война.И кто победит не понятно?


    а ещё можно сжечь использованные красные фломастеры и нарушить экологию планеты, а запад больше всего этого боится
  11. иван2022
    иван2022 Сегодня, 16:30
    0
    Судя по уровню интеллекта- судить об "ошибках Вашингтона" следует кому- то другому.
  12. Roust
    Roust Сегодня, 16:32
    +1
    Назад пути нет! Давить западный фашизм до конца! Руину - в небытие! Русские люди и земли - к России! Остальные ВСЕ - в ад!
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:36
    0
    Председатель Госдумы РФ назвал войну против России «огромной ошибкой» Вашингтона и Брюсселя

    Судьба России, судьба народа зависит от таких людей?!
    Забыл дядя для чего он в ГД сидит...