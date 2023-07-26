Война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя. Ставка на эффективность натовского оружия, как показало время, не сработала, хвалёные «леопарды» и «бредли», другая западная техника горят, очень хорошо горят

Действия США и Евросоюза по взращиванию киевского режима и его натаскиванию на противостояние с Россией оказались крайне ошибочными. Такой вывод можно сделать на основе заявления председателя Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина в итоговой речи по завершению весенней сессии парламента.Как отметил Вячеслав Володин, долгое время Запад накачивал киевский режим, готовил наемников и отправлял оружие , стимулировал рост русофобии. Это делалось для того, чтобы разрушить российское государство, остановив его развитие.- подчеркнул Володин в своем выступлении.Спикер Госдумы обратил внимание и на то, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически признался в начале подготовки украинской армии к столкновению с Россией еще в 2014 году. Замыслы Запада, как считает Володин, не удалось реализовать благодаря принятому главой российского государства решению о начале специальной военной операции в феврале 2022 года.Сейчас уже очевидно, что поддержка Украины обходится Западу все дороже и дороже, истощает и бюджеты западных государств, и их арсеналы. Что касается Украины, то боевые действия против России фактически разрушили экономику этой страны, подорвали демографический потенциал.