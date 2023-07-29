Снова у крепости «Теплой воды»



Кому как, а мне очень нравится такой вид транспорта, как канатная дорога. Сидишь себе и смотришь на все свысока, и виды вокруг тебя открываются один другого лучше…

«Ведь это наши горы,

они помогут нам».

В. Высоцкий «Баллада об альпийских стрелках»



А вот это фото было сделано во Франции несколько лет тому назад. Но… эту же самую картинку мы наблюдали в этот раз и из окна нашего поезда. Все точь-в-точь – и прежде всего на поле стояли точно такие же ветряки. Никогда раньше я их в таком количестве на наших равнинах не видел!



О военной операции на Украине нам напомнили два поезда, стоявшие на станциях и дожидавшиеся отправки. На одном были танки , на другом «Грады», причем в количествах, ну просто ошеломляющих! Фото автора



Санаторный корпус. При нем небольшой, но ухоженный парк



А ещё утром у входа вас встретит вот такая забавная и очень милая кошечка. Или на лестнице, или будет лежать на скамейке. При этом внутрь она никогда не заходит… Такие вот они умные, эти звери



Вот макет курганного погребения срубной культуры из местного музея. А то сколько раз здесь на ВО мы обсуждали и срубную культуру, и «курганную гипотезу», но вот увидеть такое погребение так и не сподобились. Теперь этот пробел, можно считать, заполнен. Фото автора



Cовершенно древняя зернотерка. Можно себе представить, сколько она перемолола за свой век самого разнообразного зерна! Фото автора



Памятный знак, установленный в 1914 году



А это его памятная доска, причем на остальных трех точно таких же досках поименованы все лица, причастные к этому событию. Так что уже в то время «никто не был забыт, и ничто не было забыто»



Святой Пантелеймон, целитель и покровитель страждущих. Пришлось приходить сюда рано утром, чтобы никого не застать. Так много людей просят у него помощи. Иной раз невольно задумываешься о том, что им бы поменьше есть и пить, и все обошлось бы без обращения к святому. Но эти грешные мысли я там старался от себя прогонять



Вот так это все выглядело в 1914 году. Картина художника Андрея Саганя



Ну а так это самое место выглядит сегодня. Правда, вид арки несколько подпортила некая женщина «в пестром», но… Увы, фотографию делал не автор, а переснимать её просто не было времени. Отдых – он тоже бывает расписан буквально по минутам



Зато вот на этом фото скульптура льва видна вполне отчетливо…



Например, за рекой, едва вы только перейдете её через мост, вас встретит вот такой русский воин!



Ну а такие крылатые львы украшают всего лишь ворота в чей-то особняк!



А возле дома № 43 по одной из улиц стоит вот такая совершенно умилительная скульптурка



Один из совершенно самодостаточных местных котов. Спит на пьедестале ещё одной памятной арки



Одно из удовольствий бездумного отдыха – кормление диких уток!



Река Псекупс. В переводе с адыгейского означает «голубая вода». И она и впрямь голубая, и выглядит очень живописно до тех пор, пока в горах не начались дожди. Однако и город так не заливает, как заливало в этом году (и в прошлом тоже!) города Черноморского побережья Кавказа



Подходим к нему ранним утром…



Вот он – вход. А там дальше ступени, все выше и выше! И текущая по скалам вода!



Посредине ущелья на площадке сидит некий отшельнического вида человек (увидеть его на этом фото с большой высоты можно, увеличив изображение) и играет на каком-то странном музыкальном инструменте, извлекая из него столь же странные заунывные звуки. Что ж – каждый развлекается, как умеет



Вот она, эта надпись, увековечившая пребывание в Дантовом ущелье семьи Лосевых



С больным сердцем и ногами по тамошним лестницам, что идут на гору, лучше не ходить!



Хотя подняться на неё можно и на канатке. Кстати, вода в реке уже далеко не голубая, а все потому, что пошли как раз те самые дожди, которые на побережье все смыли…



Ну а на вершине горы меня встретила вот такая скульптура. Долго смотрел на неё и решил, что это памятник всем думающим людям!



Скала Спасения или Петушок



Такой представил себе эту крепость (основываясь на данных раскопок!) художник Андрей Сагань



Остатки рва. Фото автора



Вот интересное фото. На нем видна полоса зелени, идущая поперек скалы. Так вот она скрывает собой ступеньки лестницы, ведущей сверху вниз. Смотреть на неё сверху попросту страшно, но, наверное, ещё страшнее было спускаться по ней за водой. Но ведь спускались… Иначе зачем же тогда её пробили?

Начну с традиционной узнаваемой фразы: «а было так…» и – да, было так, что в прошлом году осенью моя дочь Светлана побывала на отдыхе в местечке Горячий Ключ где-то там на Юге, в причерноморских предгорьях Кавказа, нашла там остатки древней крепости Псыфабэ – зихско-фатской крепости, основанной в V–VII вв. и просуществовавшей вплоть до XIII–XVI вв., и написала об этом материал, который был опубликован на ВО.И понятно, что нам с женой она рассказала много больше о своем отдыхе и посоветовала поехать сюда на отдых этим летом. Что мы и сделали, когда пришло время отпуска после очередного напряженного года работ и забот. А так как материал будет не только об отдыхе (хотя и о нем тоже), но и о многих других интересных вещах, то я думаю, что читателям ВО будет интересно его почитать и посмотреть сделанные там на месте фотографии.Итак, сели мы втроем (автор, его жена и внучка) в поезд и поехали в южном направлении, по которому катаемся уже третий год подряд. Можно сказать, выучили его наизусть и, с одной стороны, это очень здорово, потому что виден, так сказать, «генезис маршрута». А заключается он в том, что за год, прошедший с прошлой поездки, нам было видно, что страна наша стала зримо богаче.Была тут у нас на ВО одна дама, которая все время обвиняла «врагов коммунистов» в том, что при них очень все у нас стало плохо, а поля заросли сорняком и бурьяном. Но… нигде мы не увидели, ни сорняка, ни бурьяна, зато засеянные поля желтели вплоть до самого горизонта.Распаханы и засеяны были даже земли вдоль железнодорожного полотна. Пшеница, подсолнечник, рапс! Причем некоторые поля в буквально смысле подходили вплотную к болотам и оврагам: тут тебе болото, а вот здесь в 2–3 метрах уже желтеет пшеница.Появились новые элеваторы самого футуристического вида и, что особенно отрадно, множество новых частных домов. А вот «пестрые» от разномастных стройматериалов хибары советской эпохи стали, по сути, уже редкостью.Правда, в вагоне поезда довелось встретить семейку, явно стремившуюся к решению демографической проблемы в России. Троих детей завели, двух мальчиков и девочку, и вот младшего, годика так полтора-два, только научившегося говорить, папаня родный, как только тот начинал его слишком уж доставать урезонивал… тысячным матом! Супруга, правда, его оговаривала: «Не ори на ребенка!» Однако волновали её только децибелы, а отнюдь не содержание его реплик.Подумалось, что дети все очень хорошо запоминают. И вот как скоро это чадо ответит своему родителю такими же словами. А в том, что рано или поздно ответит, можно не сомневаться. Потому что по-другому просто не бывает.В общем-то, семейка такая была в нашем вагоне одна. Но ведь известно, что ложка дегтя может испортить бочку меда, а ведь у нас до сих пор таких вот «ложек» не одна и не две… Но это, как говорится, из опыта «социальных наблюдений».Приехали в Горячий Ключ, из санатория прислали трансфер и – опля – мы уже у себя в номере. Причем, хотя у санатория «Русь», который мы выбрали по совету дочери, на вывеске было всего две звезды, комната в нем оказалась ничуть не хуже подобных ей комнат в зарубежных отелях, где нам приходилось останавливаться. Причем не только «с тремя звездами», до даже и «четырехзвездных».Догнали, так сказать, мы в этом их и даже перегнали, хотя бы уже в том, что горничной не нужно давать по евро в день за уборку! Конечно, отдых там для людей возрастных, не для молодежи. Но нам-то было это в самый раз.Кухня – выше всяких похвал. Типично санаторная (что ценно, так как живот гарантированно болеть не будет!), но очень разнообразная и вкусная. К тому же ты сам все выбираешь и заказываешь по своему вкусу.Минеральная вода – здесь же, причем уже разлита по стаканчикам. А хочешь – прямо из скважины, и не только холодную, но и теплую – так бювет в парке в 20 минутах ходьбы!Лечение, начиная от ванн и кончая последними достижениями медицины оздоровления, тоже непосредственно в подвале санатория. То есть ходить никуда не надо, что после расслабляющих ванн, согласитесь, имеет первостепенное значение.Кстати, и сам парк представляет собой чудесное место отдыха. Он идет через весь город и обсажен множеством сосен из-за чего он и называется «аллея тысячи сосен». Местный музей также находится на этой аллее. Он небольшой, но очень интересный.Надо заметить, что лечиться псекупскими минеральными водами у нас в России начали уже давно. Причем в парке санатория «Горячий ключ» имеется даже памятный знак этому важному событию, которое датируется 1864 годом!Надо сказать, что хотя местный курорт и не пользовался такой славой, как, скажем, тот же Пятигорск или Кисловодск, дореволюционное российское общество оценило его по достоинству. Были возведены соответствующего предназначения здания, а ещё в честь его 50-летнего юбилея построена памятная арка, украшенная фигурами двух львов, попирающих лапами дохлых кабанчиков.Нужно заметить, что сам городок весьма приятен во всех отношениях. Трехоконные деревянные хибары, да, ещё присутствуют, но в основном выставлены на продажу, а люди в большинстве своем живут в таких домах, что… им вполне могли бы позавидовать и звезды Голливуда. Ей-богу!Это, опять же, к вопросу об обездоленных россиянах. В Горячем Ключе я лично видел лишь двоих, а вот хорошие, а часто даже и очень хорошие частные дома встречаются там буквально на каждом шагу, а ещё там строятся и многоэтажные жилые дома, причем самой современной архитектуры.Украшением города являются и местные скульптуры. Их здесь очень много, начиная от типично парковых, ещё начала ХХ века, и заканчивая творениями современных местных умельцев.Сильно удивило множество встреченных в Горячем Ключе кошек. Впечатление такое, будто ты вновь попал на Кипр. Здесь они себя чувствуют так же вольготно. Их здесь явно любят, кормят, и они… спят себе, где угодно, и даже глазом не моргнут, если кто-то вдруг их фотографирует. Такие там живут усатые-полосатые.И, наверное, это тоже как-то входит в местную терапию водой, горным воздухом и… котиками! Собаки там, кстати, тоже все очень добродушные и при этом чипированные. То есть те, кому это положено, за этим делом следят.Сам город в целом лежит на ровном месте, и это удобно для людей с проблемами хождения. Но есть прямо-таки рядом с ним и горы, причем очень даже дикие, но симпатичные. Заросшие замшелым сырым лесом… Среди которого асфальтированная дорога может привести вас вот сюда – к местной достопримечательности: «Дантову ущелью».Лично мне интереснее всего в этом ущелье показались надписи типа: «Здесь был Вася». Но так как ущелье очень сырое и мшистое, и краской сделать их невозможно, люди придумали свои автографы на камне выбивать! Молотком и зубилом! Что потребовало, надо думать, немалых усилий и откровенно тяжелого труда. Больше всего меня поразила там одна надпись, хорошо сохранившаяся с 1907 года!Вот как раз над ней-то и находилась в прошлом крепость Псыфабэ. Только не надо думать, что, поднявшись сюда, вы увидите руины, наподобие тех, что раскопали в древнем Кноссе. Ничего такого! От крепости практически ничего не осталось, кроме фундамента и рва. Но мне лично было интересно сюда подняться и все посмотреть самому.В общем, отдохнули мы всем семейством очень хорошо. Да ведь и то: отдыхать на всем готовом, это тебе не статьи и не книги писать. Но… недаром сказано, что привычка – вторая натура, поэтому как же без привычного-то умственного-то труда?Так недолго и овощем стать. А потому закончился и наш отдых у «Теплой воды», и пришла пора начинать новый творческий сезон уже в пензенских пенатах.