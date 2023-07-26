Военный суд приговорил украинского агента к длительному сроку лишения свободы за диверсию на железной дороге

Гражданин Украины и Российской Федерации Сергей Белавин был признан виновным в совершении диверсии на железной дороге в Брянской области и приговорен к 22 годам лишения свободы. Соответствующее решение вынес военный суд в Москве.Как выяснилось, Белавин был завербован украинскими спецслужбами для диверсионной деятельности. В июне 2022 года он отправился в Россию, получив 100 тысяч рублей и 4 тысячи долларов от своих кураторов. На полученные деньги он арендовал жилье и автомобиль в Воронеже.Диверсант обнаружил заранее подготовленный сообщниками тайник со взрывчатыми веществами и детонатором и перепрятал найденные предметы в 700 метрах от железной дороги. Затем он собрал взрывное устройство и заложил его между шпалами на 153-м километре перегона между станциями Робчик и Песчанка Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области.9 июля в 10:46 произошел взрыв – непосредственно перед приближением к заданному месту товарного состава, следовавшего по маршруту Гомель-Москва. К счастью, удалось избежать схода локомотива, пострадавших не было.На следующий день Белавина задержали оперативники. Он сознался в совершении данного преступления. Суд признал его виновным и приговорил к 22 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски обоим потерпевшим по 400 тысяч рублей, РЖД на 157 тысяч 69 рублей. Срок Белавин будет отбывать в колонии строгого режима.