Американский судья отменил приговор за дезертирство бывшему военнослужащему США, захваченному в плен в Афганистане

Федеральный судья отменил военный приговор Боуи Бергдалу, бывшему американскому солдату, который ранее признал себя виновным в дезертирстве. Такое обвинение ему было предъявлено после того, как он покинул свой пост, был схвачен в Афганистане и подвергнут пыткам талибами (*террористическая организация, запрещённая в России).В постановлении окружного судьи США Реджи Уолтона в Вашингтоне говорится, что офицер, который председательствовал в военном трибунале, не сообщил, что он подал заявление в исполнительную власть на должность иммиграционного судьи, что создает потенциальный конфликт интересов.Уолтон отметил, что бывший президент Дональд Трамп резко критиковал Бергдала во время своей президентской кампании 2016 года. Адвокаты Бергдала утверждали, что комментарии Трампа оказали чрезмерное командное влияние на судью Джеффри Нэнс.Судья Реджи Уолтон отверг конкретный аргумент, связанный с неправомерным влиянием командования, но сказал, что разумный человек может усомниться в беспристрастности судьи в данных обстоятельствах.Ранее Бергдал был обвинен в дезертирстве и неподобающем поведении перед врагом после того, как 23-летний солдат из штата Айдахо покинул свой пост в Афганистане в 2009 году. Он сказал, что пытался выйти за пределы своего поста, чтобы сообщить руководству своего подразделения об увиденном происшествии, но он был похищен афганской террористической группировкой и находился в плену почти пять лет.За это время Бергдала неоднократно пытали и избивали медной проволокой, резиновыми шлангами и прикладами. Согласно судебным документам, после нескольких попыток побега он был заключен в маленькую клетку на четыре года.Несколько американских военнослужащих, занимавшихся поисками Боуи Бергдала, были ранены. В 2014 году пленник был возвращен в США в обмен на пять лидеров талибов*, которые содержались в Гуантанамо.Обмен подвергся критике со стороны Трампа, тогдашнего сенатора Джона Маккейна и других. И Трамп, и Маккейн призывали сурово наказать Бергдала.В 2017 году обвиняемый солдат признал себя виновным по обоим пунктам обвинения. Его обвинители в военном трибунале требовали 14 лет тюремного заключения, но ему не дали срока после того, как он представил доказательства пыток, которым он подвергался, находясь под стражей талибов*. Он был уволен и приговорен к штрафу в размере 10 000 долларов.Его осуждение и приговор были поддержаны военными апелляционными судами, прежде чем его адвокаты передали дело в Окружной суд США, где и было принято решение, реабилитирующее солдата.