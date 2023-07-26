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Украинский эксперт по РЭБ рассказал о новой тактике применения БПЛА российскими войсками

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Украинский эксперт по РЭБ рассказал о новой тактике применения БПЛА российскими войсками

В последнее время Вооруженными силами Российской Федерации, как считают на Украине, стала применяться новая тактика в использовании беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал украинский эксперт по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».


Военный специалист утверждает, что теперь ВС РФ не сразу направляют дроны на цели, а заставляют их кружить вокруг Киева и других городов Украины. По мнению эксперта, такие маневры БПЛА ВС РФ могут объясняться двумя причинами – либо российские военные пытаются «вымотать» противовоздушную оборону ВСУ, истощая запасы ракет, либо они «прощупывают» места расположения противовоздушной обороны. В последнем случае российские военные устанавливают, в каком именно месте был сбит беспилотник.

В том случае, если БПЛА используются для «прощупывания» территории, затем следуют ракетные удары. Если удар вслед за полетом дронов не последовал, значит их запускали специально для «выматывания» украинских сил противовоздушной обороны, рассчитывая на напрасное расходование ими боеприпасов зенитных ракетных комплексов.

Отметим, что в последнее время ВС РФ активизировали нанесение ударов по целям на территории Украины. Теперь часто наносятся удары и по портовой инфраструктуре прибрежных городов, в том числе Одессы.

Массированные атаки ВС РФ ставят своей целью уничтожение вооружений, военной техники, боеприпасов, мест дислокации личного состава, которые могут быть задействованы в наступательных действиях против российской армии на различных направлениях.
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5 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:58
    +1
    Кровавый провал ВСУ у Орехова.Видео по ссылке ниже.
    Кадры отражения наступления врага на Запорожском фронте
    Атаки отражает гвардейский мотострелковый полк при поддержке, других полков ЮВО, спецназа и артиллерии.
    Объективный контроль осуществляет армейский спецназ "Осман" 58 армии.

    https://t.me/RVvoenkor/50015
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:07
    0
    Походу кто-то ВО почитывает. Коротко и ясно
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:18
      +1
      Цитата: alexoff
      Коротко и ясно

      Только я про эту "новую тактику" (опять таки со ссылкой на украинские источники) читал ещё весной.
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 17:12
    0
    Век живи- век учись!! Но не всем дано
  4. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 17:41
    0
    Какие они плохие, даже не рассматривали версию, что нами движет один лишь гуманизм: дрон должен выработать топливо, а также как следует распугать праздно шатающуюся любопытную публику, чтобы исключить случайные жертвы.
    пытаются «вымотать» противовоздушную оборону ВСУ, истощая запасы ракет, либо они «прощупывают» места расположения