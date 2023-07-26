Появляются сообщения о том, что уже даже на аукционах можно встретить те или иные святыни и ценности, артефакты из Киево-Печерской лавры

ЮНЕСКО пытается вывезти с территории Украины исторические артефакты и православные святыни, при этом начали появляться сообщения о появлении вывезенных из Киево-Печерской лавры ценностей на западных аукционах. Об этом рассказал настоятель православного храма при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.По словам протоиерея, ЮНЕСКО стремится вывезти с Украины максимально возможное количество культурных ценностей, включая православные святыни и исторические артефакты. Священнослужитель подчеркнул, что существующая ситуация является трагедией не только для православной Церкви, но и для мирового сообщества в целом. Священник также добавил, что на Украине продолжаются гонения на православное христианство со стороны властей страны и националистов.- подчеркнул священнослужитель.По данным Службы внешней разведки России, между ЮНЕСКО и киевским режимом достигнуты договоренности, предполагающие вывоз хранившихся в Киево-Печерской лавре христианских ценностей, в том числе мощей православных святых, для последующей их передачи ряду стран Запада.Также сообщается, что в эфире украинского телевидения один из клириков управляемой турецким патриархатом раскольничьей ПЦУ посоветовал прихожанам канонической православной церкви молиться в одесском храме, поврежденном ракетой украинской ПВО. По мнению раскольника, молитвы в разрушенном, как утверждают киевские власти, российской ракетой храме поспособствуют скорейшему возбуждению ненависти ко всему русскому.