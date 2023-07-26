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Протоиерей РПЦ: Ценности из Киево-Печерской лавры уже можно встретить на западных аукционах

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Протоиерей РПЦ: Ценности из Киево-Печерской лавры уже можно встретить на западных аукционах

ЮНЕСКО пытается вывезти с территории Украины исторические артефакты и православные святыни, при этом начали появляться сообщения о появлении вывезенных из Киево-Печерской лавры ценностей на западных аукционах. Об этом рассказал настоятель православного храма при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.


По словам протоиерея, ЮНЕСКО стремится вывезти с Украины максимально возможное количество культурных ценностей, включая православные святыни и исторические артефакты. Священнослужитель подчеркнул, что существующая ситуация является трагедией не только для православной Церкви, но и для мирового сообщества в целом. Священник также добавил, что на Украине продолжаются гонения на православное христианство со стороны властей страны и националистов.

Появляются сообщения о том, что уже даже на аукционах можно встретить те или иные святыни и ценности, артефакты из Киево-Печерской лавры

- подчеркнул священнослужитель.

По данным Службы внешней разведки России, между ЮНЕСКО и киевским режимом достигнуты договоренности, предполагающие вывоз хранившихся в Киево-Печерской лавре христианских ценностей, в том числе мощей православных святых, для последующей их передачи ряду стран Запада.

Также сообщается, что в эфире украинского телевидения один из клириков управляемой турецким патриархатом раскольничьей ПЦУ посоветовал прихожанам канонической православной церкви молиться в одесском храме, поврежденном ракетой украинской ПВО. По мнению раскольника, молитвы в разрушенном, как утверждают киевские власти, российской ракетой храме поспособствуют скорейшему возбуждению ненависти ко всему русскому.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Adam Jones
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14 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:10
    +4
    Пусть олигархи пользу стране принесут,по своим каналам выкупят для России эти святыни!
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 17:14
      +9
      Цитата: Бережливый
      Пусть олигархи пользу стране принесут,по своим каналам выкупят для России эти святыни!

      Зачетная шутка.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 17:23
        +3
        По данным Службы внешней разведки России, между ЮНЕСКО и киевским режимом достигнуты договоренности, предполагающие вывоз хранившихся в Киево-Печерской лавре христианских ценностей, в том числе мощей православных святых, для последующей их передачи ряду стран Запада.

        Кто бы сомневался, что всё это грабится прежде всего главарями Укрорейха - евреями Зеленским, Шмыгалем, Резниковым и др. - для перепродажи за границу и окажется на Западе в частных коллекциях западных колонизаторов Укрорейха.

        Западные колонизаторы и грабители мира по-прежнему верны сами себе, как и сотни лет тому назад!
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 18:48
          0
          Цитата: Татьяна
          Кто бы сомневался, что всё это грабится прежде всего главарями Укрорейха - евреями Зеленским, Шмыгалем, Резниковым и др. - для перепродажи за границу и окажется на Западе в частных коллекциях западных колонизаторов Укрорейха.

          Уже 16 старых икон вывезены в Лувр якобы для "реставрации", а после будут переданы обратно после прекращения войны вернут обратно (гитлеровцы говорил тоже самое, когда из СССР вывозились реликвии).
          Но уже в том же Лувре создается специальный зал под названием "Византийская иконопись" и именно на 16 икон. Открытие зала будет в 2027 году и именно тогда должны закончить реставрацию. Так что французы обратно коны не отдадут, наполеоновцы тоже вывозили награбленное из России, так что у французов на грабежи, хорошая генетическая память, да и учитель хороший был в 40-е годы, который грабил Европу и Россию - Адольф Шикльгрубер.
          Так же и американцы с англичанами грабили артефакты в Ираке, Афганистане, Сирии, французы тоже не отставал. Так что нового ничего нет капитализм и рожден для этого.
      2. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 17:33
        +1
        михаилл
        Почему шутка? Вексельберг же яйца Фаберже выкупал в дар России. Может, среди олигархов есть ещё русские патриоты, помимо Вексельберга? laughing
    2. Комментарий был удален.
    3. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 17:36
      +2
      Эта страна олигархам пользу приносит и никак наоборот.
  2. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 17:16
    -6
    Всегда злой Запад. По-моему, протоиерей Игорь Фомин так разозлился, что потерял рассудок и начал нести чушь. Он должен сообщить и указать конкретные случаи, если он намерен спасти работы, которые, как он утверждает, были украдены.
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 17:28
      +2
      Цитата: Decimalegio
      Всегда злой Запад. По-моему, протоиерей Игорь Фомин так разозлился, что потерял рассудок и начал нести чушь. Он должен сообщить и указать конкретные случаи, если он намерен спасти работы, которые, как он утверждает, были украдены.

      А то, что эти ценности уже вывезены якобы ЮНЕСКО, этого не достаточно ?
      1. Decimalegio
        Decimalegio Сегодня, 18:00
        +1
        ""предположительно забрала Юнеско"???но что это за обвинение??Можно обвинить Юнеско в неэффективности и прочем.Но вы действительно уверены,что Юнеско забирает исторические артефакты и продает их через интернет??
        1. Decimalegio
          Decimalegio Сегодня, 18:07
          0
          Конечно, во время войн исторические артефакты пропадают, их воруют, но преступники или недобросовестные чиновники. Но я не думаю, что целью ЮНЕСКО является продажа украинских артефактов на Запад. Более того, если они попадут на аукцион, то могут оказаться и в России. Но если вам нравится верить в эту чепуху, кто я такой, чтобы говорить, что земля круглая, что химтрейлов не существует и что союз между инопланетянами, людьми в черном и Ротшильдами — это фантазия. laughing
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:18
    +4
    Такое ЮНЕСКО нам не нужно. Как и ООН.
    1. Див Дивыч
      Див Дивыч Сегодня, 17:40
      +1
      Теперь мы узнали, что ЮНЕСКО - это барыги которые покупают подешевле и продают подороже, зарабатывают бабки на объектах культуры.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 17:28
    +1
    Уже, видимо нет не одного преступления перед своим народом, в которых обвиняли коммунистов, но уже совершенных нынешней "киевской владой"
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:38
      0
      Есть такое преступление! ГОЛОДОМОР!
      Нынешние заботятся о народе.