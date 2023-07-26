Военное обозрение
Войти Регистрация

«Не трогает своих, опасна для противников»: в Турции впервые представлена «умная» мина MALAMAN

8
«Не трогает своих, опасна для противников»: в Турции впервые представлена «умная» мина MALAMAN

Иллюстративное фото



ВМС Турции заключили контракт на разработку «умных» донных мин еще в 2011 году в рамках проекта MALAMAN. Теперь данная новинка национальной оборонки впервые представлена на выставке IDEF-2023.

Как пояснили разработчик, реализация проекта продолжается, ожидается поступление изделия в серийное производство. После его принятия на вооружение «турецкие воды будут намного безопаснее в случае возможной войны». Минирование будет осуществляться различными способами: боевыми кораблями, обитаемыми и беспилотными подводными аппаратами. На месте размещения мина будет удерживаться благодаря цепи, прикрепленной к грузу.


Мина MALAMAN


Корпус мины состоит из полиэстера, армированного стекловолокном. Этот материал устойчив к электромагнитному сканированию и механическим воздействиям. Мина оборудована высокотехнологичными сенсорами: подводной акустической системой IFF (идентификация «друг–враг»), датчиками давления, вибрации, магнитных аномалий и звука. Боевая часть имеет массу от 25 до 30 кг.

Не трогает своих, пропуская дружественные вымпела, и чрезвычайно опасна для противников

- говорится в издании SavunmaSanayiST.

Как отмечается, благодаря высокой эффективности MALAMAN больше не потребуется обильное минирование акватории, поэтому высокая стоимость нового изделия оправдывает себя.
Использованы фотографии:
SavunmaSanayiST
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:04
    +4
    Турки создают всё больше и больше сложных техеологически устройств... Хотя подозреваю что электронную начинку закупают на стороне - сами только разрабатывают и ведут сборку.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 18:24
      +2
      Цитата: Nexcom
      Хотя подозреваю, что электронную начинку закупают на стороне - сами только разрабатывают и ведут сборку.

      Султан сильно развил оборонку. Могут и сами.

      Как отмечается, благодаря высокой эффективности MALAMAN больше не потребуется обильное минирование акватории, поэтому высокая стоимость нового изделия оправдывает себя.

      Высокая стоимость всегда что-то оправдывает... bully
    2. alystan
      alystan Сегодня, 18:46
      +1
      Против Турции тоже введены, если не санкции, то ограничения на закупки необходимой для своей продукции начинки на стороне. Так что они уже вынуждено и сами кое-что начали производить.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:21
    +2
    Это против буксиров мина с такой немощностью ВВ 30 килограмм?
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:22
    +1
    Интересно, а им еще удаленно можно БИОС перепрошивать кто свой чужоЙ? laughing Сегодня одни враги - завтра союзники? Или у нее ММ который переобувается в полете?
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:32
    0
    Поздновато спохватились! Украинские мины всем подлянку устроят. ))) Плавают, понимашь, оторванные, где угодно. А если "свободная мина" столкнется с "умной миной", то кто победит? )))
  5. cpls22
    cpls22 Сегодня, 18:32
    +1
    благодаря высокой эффективности MALAMAN больше не потребуется обильное минирование акватории
    - она в десяти местах одновременно лежать будет ? Или будет взрываться всякий раз, как только к ней приблизится очередной корабль ?
  6. Сергей_Белый
    Сергей_Белый Сегодня, 18:44
    +1
    Надеюсь, хотя и не ожидаю, что разведка нашей страны внедрила кротов в контору, которая разрабатывала систему свой-чужой для мины и у них есть исходники.