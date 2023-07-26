Украинские формирования продолжают атаковать российскую оборону на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях в ходе так называемого контрнаступления, которое началось 4 июня и пока что к особым успехам ВСУ не привело. В свою очередь, вооруженные силы России ведут наступательные действия на нескольких участках фронта, имея продвижение вперед.
Минобороны РФ в сегодняшней сводке сообщает, что на Краснолиманском направлении штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжили наступление в районе села Сергеевка в ЛНР. В результате успешных атакующих действий наши бойцы за сутки вытеснили противника с занимаемых позиций, взяв под контроль плацдарм до трех километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны ВСУ.
В свою очередь, украинские формирования контратаковали в районах села Червоная Диброва и на границах Серебрянского лесничества, были остановлены огнем ТОС, артиллерии и авиации. В ходе боев на этих направлениях уничтожены около двухсот украинских боевиков, несколько единиц бронетехники, гаубицы Д-20 и Д-30, а также три САУ «Гвоздика».
Вторым участком, где ВС РФ не только успешно сдерживают натиск врага, но и наступают, остается Купянское направление в Харьковской области. На этом участке при поддержке артиллерии к городу продвигаются подразделения 7-го мотострелкового полка «Западной» группировки ВС РФ. Накануне наши штурмовики заняли господствующие высоты в районе села Куземовка к востоку от Купянска.
Во время боев на этом участке российские военные ликвидировали более 130 украинских боевиков. Уничтожен один вражеский танк, три бронемашины, гаубицы М777, Д-20 и «Мста-Б», а также самоходная артустановка «Гвоздика».
Противник не оставляет намерений прорвать нашу оборону на Ореховском направлении Запорожского фронта. В сводке Минобороны сообщается, что с утра прошлого дня ВСУ в составе трех батальонов, усиленных танками, начали наступление на позиции 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии ВС РФ. Наши отбили все атаки, удержав занимаемую линию обороны.
Для врага очередной контрнаступ на этом участке вновь закончился весьма плачевно. Российские бойцы смешанным огнем из всех средств поражения уничтожили 22 украинских танка, десять БМП и более ста боевиков ВСУ.
Не лучше для противника обернулась и очередная попытка наступления в районе села Работино Запорожского фронта. В ходе отражения атаки ВСУ наши бойцы уничтожили два танка, САУ «Гвоздика» и гаубицу «Гиацинт-Б».
К западу от Донецка российские войска продолжают сдерживать все попытки врага прорвать нашу оборону, всего было отбито четыре атаки ВСУ. В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В результате неудачного контрнаступления украинские формирования потеряли до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, в контрбатарейной борьбе уничтожены пять буксируемых орудий и три польских САУ Krab.
На Южно-Донецком направлении противник попытался атаковать в направлении села Никольское Запорожской области. В результате нарвался на минные заграждения, после чего по остаткам штурмовых отрядов ВСУ отработали наша артиллерия и авиация группировки «Восток».