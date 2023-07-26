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Минобороны: В ходе безуспешной атаки ВСУ на Ореховском направлении уничтожены 22 украинских танка

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Минобороны: В ходе безуспешной атаки ВСУ на Ореховском направлении уничтожены 22 украинских танка

Украинские формирования продолжают атаковать российскую оборону на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях в ходе так называемого контрнаступления, которое началось 4 июня и пока что к особым успехам ВСУ не привело. В свою очередь, вооруженные силы России ведут наступательные действия на нескольких участках фронта, имея продвижение вперед.


Минобороны РФ в сегодняшней сводке сообщает, что на Краснолиманском направлении штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжили наступление в районе села Сергеевка в ЛНР. В результате успешных атакующих действий наши бойцы за сутки вытеснили противника с занимаемых позиций, взяв под контроль плацдарм до трех километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны ВСУ.

В свою очередь, украинские формирования контратаковали в районах села Червоная Диброва и на границах Серебрянского лесничества, были остановлены огнем ТОС, артиллерии и авиации. В ходе боев на этих направлениях уничтожены около двухсот украинских боевиков, несколько единиц бронетехники, гаубицы Д-20 и Д-30, а также три САУ «Гвоздика».

Вторым участком, где ВС РФ не только успешно сдерживают натиск врага, но и наступают, остается Купянское направление в Харьковской области. На этом участке при поддержке артиллерии к городу продвигаются подразделения 7-го мотострелкового полка «Западной» группировки ВС РФ. Накануне наши штурмовики заняли господствующие высоты в районе села Куземовка к востоку от Купянска.

Во время боев на этом участке российские военные ликвидировали более 130 украинских боевиков. Уничтожен один вражеский танк, три бронемашины, гаубицы М777, Д-20 и «Мста-Б», а также самоходная артустановка «Гвоздика».

Противник не оставляет намерений прорвать нашу оборону на Ореховском направлении Запорожского фронта. В сводке Минобороны сообщается, что с утра прошлого дня ВСУ в составе трех батальонов, усиленных танками, начали наступление на позиции 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии ВС РФ. Наши отбили все атаки, удержав занимаемую линию обороны.

Для врага очередной контрнаступ на этом участке вновь закончился весьма плачевно. Российские бойцы смешанным огнем из всех средств поражения уничтожили 22 украинских танка, десять БМП и более ста боевиков ВСУ.

Не лучше для противника обернулась и очередная попытка наступления в районе села Работино Запорожского фронта. В ходе отражения атаки ВСУ наши бойцы уничтожили два танка, САУ «Гвоздика» и гаубицу «Гиацинт-Б».

К западу от Донецка российские войска продолжают сдерживать все попытки врага прорвать нашу оборону, всего было отбито четыре атаки ВСУ. В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В результате неудачного контрнаступления украинские формирования потеряли до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, в контрбатарейной борьбе уничтожены пять буксируемых орудий и три польских САУ Krab.

На Южно-Донецком направлении противник попытался атаковать в направлении села Никольское Запорожской области. В результате нарвался на минные заграждения, после чего по остаткам штурмовых отрядов ВСУ отработали наша артиллерия и авиация группировки «Восток».

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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15 комментариев
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  1. Single-n
    Single-n Сегодня, 17:15
    -3
    Для врага очередной контрнаступ на этом участке вновь закончился весьма плачевно. Российские бойцы смешанным огнем из всех средств поражения уничтожили 22 украинских танка, десять БМП и более ста боевиков ВСУ.

    Полагаю что через пару дней нас завалят видео подтверждением? 22 танка это же почти батальон за раз.
    1. РусГр
      РусГр Сегодня, 17:19
      -5
      Фашисты шли свиней... Танки идут ромбом!
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:21
      -1
      Цитата: Single-n
      через пару дней нас завалят видео подтверждением?

      Зачем это вам, вы что, Конашенкову не верите?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 19:41
        0
        Нельзя не верить, ибо дискредитация нарисуется во всей красе.

        — Денисов-то, тоже, — ловок словами кормить. Покуда до его рая-то доберешься — одна, пожалуй, душа останется, — проговорил Умойся Грязью, ковыряя ногтем мозоль на ладони.
        — А ты верь! (Голиков ему со злобой.) А ты верь! — И в тоске глядел на белые волны. Бесприютно, одиноко, холодно... — И здесь, должно быть, далеко до бога-то...

        А. Н. Толстой. Петр Первый
    3. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 17:37
      +4
      Цитата: Single-n
      Полагаю что через пару дней нас завалят видео подтверждением
      Хочется задать одесский вопрос: А вам зачем? Вы же всё равно не поверите.
    4. parabyd
      parabyd Сегодня, 17:47
      +4
      Уже появляются и фото-, видео- подтверждения. Смотрите каналы в телеге. Горят, хорошо горят
    5. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:57
      +2
      Цитата: Single-n
      Для врага очередной контрнаступ на этом участке вновь закончился весьма плачевно. Российские бойцы смешанным огнем из всех средств поражения уничтожили 22 украинских танка, десять БМП и более ста боевиков ВСУ.

      Полагаю что через пару дней нас завалят видео подтверждением? 22 танка это же почти батальон за раз.

      Давно таких сводок не было. 22 танка и 10 БМП уничтожили за раз на одном участке фронта. good
  2. максим1987
    максим1987 Сегодня, 17:18
    +7
    Вторым участком, где ВС РФ не только успешно сдерживают натиск врага, но и наступают, остается Купянское направление в Запорожской области.

    стою на асфальте я в лыжи обутый...........
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 17:25
      0
      Операция "Ы". А почему "Ы"? А чтоб никто не догадался! laughing
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:30
      +4
      А мы еще смеемся над юго-северным генералом всук
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:21
    +3
    Про Артемовск и Клещеевку не сказал ничего..Видимо правду сказать становится опасно
  4. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:23
    0
    Купянское направление в Запорожской области.

    эээээ....
  5. Vincent Price
    Vincent Price Сегодня, 17:27
    -5
    22 танка, интересно какова длина фронта по которому они наступали? Или снова колонной? Или были атаки по 22 танкам, без подтверждённого результата?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:34
      +2
      Цитата: Vincent Price
      какова длина фронта

      Только по ширине, ширине и глубине фронта
  6. azkolt
    azkolt Сегодня, 17:30
    +2
    Спасибо местным колумбам,а то я и не знал, что Купянск находится в Запорожской области. Я уже карту восточных областей думал знаю на зубок, но оказалось , что ждут и открытия.