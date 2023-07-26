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Власти Украины запретили пограничникам выпускать из страны всех чиновников и депутатов без разрешения офиса президента

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Власти Украины запретили пограничникам выпускать из страны всех чиновников и депутатов без разрешения офиса президента

На Украине служащие Государственной пограничной службы получили от властей указание не выпускать за границу всех чиновников органов власти и депутатов всех уровней. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, слова которого приводит украинская пресса.


По утверждению депутата, специальное указание сегодня было разослано на все посты Государственной пограничной службы Украины. Если чиновник или депутат пытается пересечь государственную границу, то его останавливают и по нему ожидают персональное решение офиса президента Украины.

Фактически, отметил Гончаренко, глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак лично в телефонном режиме решает вопрос по каждому депутату или чиновнику – разрешить ли ему выехать из страны или блокировать выезд. Это, разумеется, создает многочисленные неудобства для привыкших к свободной жизни украинских парламентариев и чиновников высшего ранга.

В то же время, украинская пресса допускает, что такое решение офиса президента было связано с многочисленными скандалами вокруг известных персон, которые в разгар боевых действий отдыхают за пределами Украины на дорогих курортах.

Последним таким событием стал выезд на Мальдивские острова депутата Рады Юрия Аристова. В отношении этого политика уже возбуждено уголовное дело, будет решаться вопрос по лишению Аристова мандата депутата Рады.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:10
    +1
    Мобилизовать им следовало.И под Лиман и Изюм,на утилизацию
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:08
      +2
      Если уж по справедливости, то вообще должен быть закон, запрещающий избираться депутатом людям, имеющим более одного гражданства, людям, имеющим счета в иностранных банках и собственность за границей. А так же имеющим близких родственников с собственностью за границей.
      В качестве служебных машин для депутатов должно быть запрещено использовать модели иностранного производства. А если едет на работу на личном транспорте - это тоже должен быть отечественный автомобиль.
      Понятно, что если ввести эти правила, то 101% депутатов придётся выгнать. Но зато после того, как наберётся им замена, страна рванёт в экономике вперёд.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:14
    +5
    Парадокс,но и нам тут есть чему поучиться. А то кто то гибнет на поле боя,а кто то разьезжает по курортам да по заграницам,вместо выполнения своих обязанностей!
    1. Пуз Большой
      Пуз Большой Сегодня, 17:19
      +1
      Пфф, как будто их кто то на фронт отправит. Заплати и катись на все четыре стороны, не заплатил - сиди на месте.
    2. DenD
      DenD Сегодня, 17:26
      +5
      Соглашусь. Пора бы перенимать такой полезный опыт, причём можно расшить список словами "депутатам, чиновникам и членам их семей".
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 17:37
      +3
      Не мешало бы и нашему Президенту издать подобный указ!
      Вот крику было бы в нашей госдур пардон, госдуме!
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 17:57
        +4
        Вы что же, хотите, чтобы у нас было как вна Украине?!
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:56
        0
        Цитата: ваш вср 66-67
        Не мешало бы и нашему Президенту издать подобный указ!

        Цитата: ваш вср 66-67
        Не мешало бы и нашему Президенту издать подобный указ!

        Ну если запретить депутатам и чиновникам, то уж нужно запрещать всем. Или всех, ил ни кого.
        А на Украине Зеля боится, что эти "спецы" почуяв жареное решили смыться, тем более они при деньгах и иностранных счетах.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:15
    +3
    Ну погранцы на Украине люди всегда честнейшие были, чиновники и депутаты их не подкупят
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 17:18
    +1
    Видимо против Зели проголосуют в раде скоро
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:26
    0
    Да нет, тут далеко не в курортах дело а в петухе жареном. На фоне успехов всук есть соблазн уже сейчас линять ибо там им виднее сколько есть в наличии мяса и как им дадут технику, время тикает и тикать пора.
  6. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 17:39
    +3
    Надо же! В некоторых странах тяготы войны касаются не только простого люда, но и элиты! Жаль, что так обстоит дело далеко не везде, где-то тяготы и лишения - исключительно для плебса.
  7. фа2998
    фа2998 Сегодня, 19:09
    0
    Молодцы украинцы! Я бы и своим депутатам и прочим гос.служащиим то же запретил.И ближайшим родственникам.И не надо специального разрешения--там тоже быть коррупция-просто запретить,до окончание войны!.Страна воюет,кто то ремни затягивает--нечего разъезжать по заграницам.
    Пусть пользуются отечественными достижениями в отдыхе и медицины. crying lol