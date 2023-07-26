Власти Украины запретили пограничникам выпускать из страны всех чиновников и депутатов без разрешения офиса президента

На Украине служащие Государственной пограничной службы получили от властей указание не выпускать за границу всех чиновников органов власти и депутатов всех уровней. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, слова которого приводит украинская пресса.По утверждению депутата, специальное указание сегодня было разослано на все посты Государственной пограничной службы Украины. Если чиновник или депутат пытается пересечь государственную границу, то его останавливают и по нему ожидают персональное решение офиса президента Украины.Фактически, отметил Гончаренко, глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак лично в телефонном режиме решает вопрос по каждому депутату или чиновнику – разрешить ли ему выехать из страны или блокировать выезд. Это, разумеется, создает многочисленные неудобства для привыкших к свободной жизни украинских парламентариев и чиновников высшего ранга.В то же время, украинская пресса допускает, что такое решение офиса президента было связано с многочисленными скандалами вокруг известных персон, которые в разгар боевых действий отдыхают за пределами Украины на дорогих курортах.Последним таким событием стал выезд на Мальдивские острова депутата Рады Юрия Аристова. В отношении этого политика уже возбуждено уголовное дело, будет решаться вопрос по лишению Аристова мандата депутата Рады.