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Молдавский МИД сообщил о высылке десятков российских дипломатов из-за «антенн на крыше посольства»

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Молдавский МИД сообщил о высылке десятков российских дипломатов из-за «антенн на крыше посольства»

Правительство Молдавии приняло решение о сокращении количества аккредитованных дипломатических сотрудников в посольстве РФ в Кишинёве. Об этом сегодня на заседании кабмина заявил министр иностранных дел республики Нику Попеску. Таким образом, уточнили в молдавском внешнеполитическом ведомстве, из страны будут высланы 45 работников дипведомства, включая дипломатов и технический персонал.


Выдворение российских дипломатов глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) аргументировал проводившимся журналистами расследованием, по результатам которого якобы имела место установка шпионских систем на крыше российского диппредставительства в молдавской столице. Эти самые антенные системы способны улавливать любой тип сигнала на расстоянии, что давало возможность российским спецслужбам якобы прослушивать местных чиновников. Тот факт, что антенны стоят на крышах десятков других посольств в Молдавии, чиновников этой страны почему-то не волнует.

Также Попеску сослался на попытки Москвы «дестабилизировать» ситуацию внутри страны, которые, по его мнению, необходимо пресекать должным образом.

На протяжении последних нескольких лет РФ проявляла по отношению к РМ враждебные действия, часть которых осуществлялась через российское посольство в Кишинёве. Мне лично довелось увидеть информацию о чрезмерном количестве антенн на здании посольства. В то время как дипломатическим службам крайне важно сконцентрировать свои усилия на развитии хороших отношений, на деле мы видим обратное: часть дипломатического персонала стремится к дестабилизации ситуации в нашей стране. В этой связи соответствующими структурами и лицами было принято решение об ограничении количества дипломатов из Российской Федерации, аккредитованных в Республике Молдова с тем, чтобы тех лиц, которые действуют против нашей республики, стало меньше

– отметил глава молдавской дипломатии, добавив, что представители России были об этом уведомлены.

Комментируя ситуацию вокруг данного скандала, в Кремле подтвердили факт закупки оборудования у местных провайдеров, однако там указали на то, что оно не представляет никакой опасности.

Тем временем в МИД Молдавии был вызван посол РФ Олег Васнецов для дачи разъяснений в связи с произошедшим. В частности, российский посол в Кишинёве подчеркнул, что так называемый «шпионский скандал» был лишь поводом для сокращения дипломатического персонала, решение по которому молдавские власти приняли давно. Более того, добавил Васнецов, данное решение сводит на нет возможность развития диалога между Москвой и Кишинёвом, тем более что все вышеуказанные обвинения являются попросту беспочвенными. Российский дипломат также выразил надежду на то, что «даже в таких условиях будет найден способ для выстраивания сильно подорванных отношений между двумя странами».

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, наша страна будет вынуждена ответить зеркальными мерами на подобные ничем не обоснованные и недружественные действия со стороны руководства Молдовы.
Использованы фотографии:
Официальная страница МИДЕИ Республики Молдова в соцсетях
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9 комментариев
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  1. beybender
    beybender Сегодня, 22:13
    +3
    Ёлки палки , что за страна Россия ?!? Да выкиньте вы всех этих молдавских цыган из страны , а то уже вообще охамели !!! Мировая терпила , а не Россия !!!
    1. aleksr2005
      aleksr2005 Сегодня, 22:28
      +3
      А молдаване, которые выбрали жить и работать в России вместо ЕС в чём виноваты? Знаю семью из Молдавии родные родственники которых уехали работать и жить в Германию, а эти выбрали Россию по зову сердца. И таких тысячи. Гагаузы из Молдавии - тюркский народ но православный тоже тянется к России. За что их всех шпынять?
    2. superoper
      superoper Сегодня, 22:39
      0
      Продажное правительство, а не народ виновен.
  2. Orso
    Orso Сегодня, 22:16
    0
    Почему-то сразу же вспомнился анекдот "с бородой": "Почему молдаване не едят соленые огурцы из банки?". Это к вопросу о множестве антенн на крыше посольства. Как вариант еще можно предложить молдавским чиновникам носить шапочки из фольги, чтобы "злые русские антенны" их не облучали и не считывали "мозговые волны" .
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 22:37
      0
      Цитата: Orso
      можно предложить молдавским чиновникам носить шапочки из фольги, чтобы "злые русские антенны" их не облучали и не считывали "мозговые волны" .

      Так вот откуда, оказывается, на Майдане кастрюли взялись... lol
      А я-то думал - чего это они?
      От "облучения злыми русскими антеннами", может, и помогут. От "считывания мозговых волн" - нет по причине отсутствия таковых.
  3. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 22:17
    +3
    А лес антенн на крыше у посольства пндстана, го-н жпеску разглядеть не может, наверное. Хотя это другое, на хозяйские антенны псина не гавкает.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:20
    -1
    Антенны? IARU на этих молдавских политиков нету.
  5. Simon_Dellsen
    Simon_Dellsen Сегодня, 22:37
    0
    Creo que sí Rusia toma Odessa, Moldavia entenderá el mensaje...

    La clave es Odessa!!!

    Я думаю, что если Россия возьмет Одессу, Молдова получит сигнал...
    Ключ Одесса!!!
  6. alystan
    alystan Сегодня, 22:38
    0
    Там порядка сорока с лишним российских дипломатов просят покинуть страну, ссылаясь на Женевскую конвенцию и чтобы соблюсти численный паритет.
    Ага, так мы и поверили этой Санду, которая и десяток дипломатов содержать то не может. А все ей паритет соблюдать хочется.
    Останется 10 дипломатов и 15 технических сотрудников.

    Но и это не все. Правительство этой продажной самки одобрило сегодня законопроекты о денонсации очередных трех соглашений, подписанных в рамках СНГ. Два соглашения из трех относятся к военной сфере сотрудничества. Видите ли, это решение было принято потому, что продвижение совместных действий в этих областях больше не актуально в контексте присоединения Молдавии к политике Европейского союза.

    Помимо этого, не смотря на закрепленный с 1994 года в конституции страны нейтралитет, развивает партнерские отношения с НАТО в рамках индивидуального плана. Более того, в политических кругах Кишинева идет активное обсуждение о возможном отказе от нейтрального статуса, несмотря на то, что большинство молдаван против этого. Зато глава этого недогосударства прямо говорит, что видит будущее республики не только в ЕС, но и в «более сильном военном блоке».