Молдавский МИД сообщил о высылке десятков российских дипломатов из-за «антенн на крыше посольства»

На протяжении последних нескольких лет РФ проявляла по отношению к РМ враждебные действия, часть которых осуществлялась через российское посольство в Кишинёве. Мне лично довелось увидеть информацию о чрезмерном количестве антенн на здании посольства. В то время как дипломатическим службам крайне важно сконцентрировать свои усилия на развитии хороших отношений, на деле мы видим обратное: часть дипломатического персонала стремится к дестабилизации ситуации в нашей стране. В этой связи соответствующими структурами и лицами было принято решение об ограничении количества дипломатов из Российской Федерации, аккредитованных в Республике Молдова с тем, чтобы тех лиц, которые действуют против нашей республики, стало меньше

Правительство Молдавии приняло решение о сокращении количества аккредитованных дипломатических сотрудников в посольстве РФ в Кишинёве. Об этом сегодня на заседании кабмина заявил министр иностранных дел республики Нику Попеску. Таким образом, уточнили в молдавском внешнеполитическом ведомстве, из страны будут высланы 45 работников дипведомства, включая дипломатов и технический персонал.Выдворение российских дипломатов глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) аргументировал проводившимся журналистами расследованием, по результатам которого якобы имела место установка шпионских систем на крыше российского диппредставительства в молдавской столице. Эти самые антенные системы способны улавливать любой тип сигнала на расстоянии, что давало возможность российским спецслужбам якобы прослушивать местных чиновников. Тот факт, что антенны стоят на крышах десятков других посольств в Молдавии, чиновников этой страны почему-то не волнует.Также Попеску сослался на попытки Москвы «дестабилизировать» ситуацию внутри страны, которые, по его мнению, необходимо пресекать должным образом.– отметил глава молдавской дипломатии, добавив, что представители России были об этом уведомлены.Комментируя ситуацию вокруг данного скандала, в Кремле подтвердили факт закупки оборудования у местных провайдеров, однако там указали на то, что оно не представляет никакой опасности.Тем временем в МИД Молдавии был вызван посол РФ Олег Васнецов для дачи разъяснений в связи с произошедшим. В частности, российский посол в Кишинёве подчеркнул, что так называемый «шпионский скандал» был лишь поводом для сокращения дипломатического персонала, решение по которому молдавские власти приняли давно. Более того, добавил Васнецов, данное решение сводит на нет возможность развития диалога между Москвой и Кишинёвом, тем более что все вышеуказанные обвинения являются попросту беспочвенными. Российский дипломат также выразил надежду на то, что «даже в таких условиях будет найден способ для выстраивания сильно подорванных отношений между двумя странами».Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, наша страна будет вынуждена ответить зеркальными мерами на подобные ничем не обоснованные и недружественные действия со стороны руководства Молдовы.