Корпус морской пехоты США вооружили крылатыми ракетами



Церемония ввода в строй роты A 11-го полка морской пехоты, 21 июля 2023 г.

Новые средства



Безэкипажная пусковая установка LRFL

Ракеты на службе



Пусковая установка ROGUE-Fire в версии NMESIS, 2021 г.

Технологии и компоненты



Отработка перевозки изделия ROGUE-Fire

Комплексы для островов



Пуск ПКР NSM

Первые шаги

Корпус морской пехоты США заинтересован в расширении своих огневых возможностей и принимает соответствующие меры. В течение нескольких последних лет по его заказу разрабатывался перспективный береговой ракетный комплекс Long Range Fires Launcher, способный использовать крылатые ракеты Tomahawk. В этом году начало службу первое подразделение на таких комплексах, а недавно состоялась соответствующая официальная церемония.В середине десятых годов Пентагон принял решение усилить соединения КМП собственными дальнобойными береговыми ракетными комплексами. Предлагалось создать унифицированную платформу и разместить на ней ракеты разных типов, предназначенные для борьбы с наземными и надводными целями. В свете новой тактики применения посчитали необходимым сделать базовую платформу-шасси безэкипажной.Разработка проектов завершилась в начале нового десятилетия. Первым представили и отправили на испытания роботизированное шасси ROGUE-Fires (Remotely Operated Ground Unit Expeditionary-Fires). На его основе выполнили ракетный комплекс NMESIS (Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System) с противокорабельной ракетой NSM. Не так давно впервые показали унифицированный комплекс LRFL (Long Range Fires Launcher) или LMSL (Long Range Missile) на аналогичном шасси, но с ракетой Tomahawk.К настоящему времени опытные комплексы провели несколько учебных пусков, в т.ч. с отработкой всех вопросов развертывания и применения. По итогам этих мероприятий, перспективный комплекс с крылатой ракетой «Томагавк» получил рекомендацию к принятию на вооружение. Аналогичные перспективы имеет и БРК с ПКР. Его приемка и постановка на дежурство является лишь делом времени.В начале июня американская пресса со ссылкой на командование развития и интеграции КМП сообщала, что изделия LRFL уже поступили в эксплуатацию. Так, еще в начале года в составе 11-го полка морской пехоты (база Кэмп-Пендлтон, шт. Калифорния) была сформирована отдельная рота (батарея) с литерой «A», на вооружение которой поступили новые безэкипажные ракетные комплексы с крылатыми ракетами.На тот момент подразделение занималось освоением полученной техники и отрабатывало вопросы ее эксплуатации и применения. Кроме того, планировались различные практические мероприятия, в т.ч. с боевыми стрельбами. В рамках этих учений собирались накопить необходимый опыт для дальнейшего развертывания LRFL / LMSL.Согласно раскрытым планам, в составе 11-го полка КМП в будущем появится целый батальон (дивизион) ракетных комплексов новых типов. В него войдут три батареи, включая уже созданную роту A. Состав таких батарей пока не уточняется. При этом создание батальона будет непростым и небыстрым делом. Он выйдет на полную оперативную готовность только к 2030 финансовому году.21 июля на базе Кэмп-Пендлтон состоялась официальная церемония «активации» новой роты на комплексах LRFL. В ходе этого мероприятия показали системы нового типа, а также раскрыли некоторые данные о них. Кроме того, традиционно прозвучали заявления о большой роли новой техники в процессах развития КМП и о ее значении для защиты интересов США на стратегически важных направлениях.Параллельно с освоением одного комплекса идут испытания другого. Так, в конце июня на полигоне Поинт-Мугу прошли очередные стрельбы с использованием комплекса NMESIS. В мероприятии участвовали ракетчики 11-го полка морской пехоты, которым в будущем предстоит освоить полноценную эксплуатацию новой техники.Общие идеи проектов ROGUE-Fires, LRFL / LMSL и NMESIS достаточно просты. На основе серийного образца разработано новое шасси с оригинальной системой управления, которое можно оснащать пусковыми установками разных типов. К настоящему времени по этому принципу построили два варианта комплекса, но не исключается появление новых.Базовое шасси для новых БРК выполнено на основе броневика JLTV. От него оставили только силовую установку, ходовую часть, ряд общих систем и носовую часть корпуса. Все прочие агрегаты удалены для монтажа новых средств. Удаление старых элементов и монтаж новой пусковой установки не оказывает принципиального влияния на массу конструкции и, следовательно, на ее ходовые характеристики.Автомобильное шасси при перестройке лишилось даже рабочего места водителя. Разработана оригинальная система дистанционного управления с некоторой степенью автономности. Машина отправляет на операторский пульт телеметрию и видеосигнал с обзорных камер и получает команды, в т.ч. на запуск ракет. Используется аппаратура связи, обеспечивающая обмен данными на больших расстояниях.В варианте NMESIS на шасси монтируется подъемная рама с контейнером для аппаратуры в центре и местами для двух ТПК с ракетами по бокам. Пуск осуществляется из наклонного положения. В модификации LMSL используется установка другой конструкции. В ней приборный контейнер помещен прямо на шасси, а стрела несет только одно изделие Tomahawk в ТПК.Вне зависимости от конфигурации пусковой установки и размещенного боеприпаса, безэкипажный ракетный комплекс имеет ограниченные размеры и массу. Его можно перевозить различными военно-транспортными самолетами или перебрасывать на десантных катерах. После выгрузки комплекс может немедленно выдвигаться на позицию и решать поставленную боевую задачу.Поводом для разработки нового семейства безэкипажных ракетных комплексов называют ожидаемое противостояние с Китаем в Тихом океане. В Пентагоне ожидают, что американским вооруженным силам придется оборонять различные острова и/или наносить ответные удары. Для этого корпусу морской пехоты требуются новые ударные средства – в этом качестве рассматриваются изделия ROGUE-Fires и т.п.Разработана любопытная тактика применения перспективных ракетных комплексов, основанная на их высокой мобильности и автономности. В рамках обычного дежурства и ротации, а также при ухудшении военно-политической обстановки, их предлагается развозить по разным островам Тихого океана и держать там на дежурстве. При получении приказа, оператор должен будет выводить конкретный комплекс или комплексы на огневую позицию и атаковать намеченную цель.Предполагается, что такая методика дежурства и применения даст максимальную гибкость и позволит быстро создавать ударные группировки нужных размеров и конфигураций на том или ином направлении. Также ожидаются определенные преимущества, связанные с отсутствием экипажа на боевой машине. При всем этом, будет использован весь технический и боевой потенциал ракет NSM и Tomahawk.Впрочем, в ближайшие годы КМП не сможет использовать все преимущества новой техники ввиду ее ограниченных количеств. На данный момент в строю имеется всего одна батарея / рота комплексов LRFL / LMSL, а формирование и оснащение полноценного батальона / дивизиона затянется до конца десятилетия. В обозримом будущем ожидается появление второй версии унифицированного БРК с иным вооружением, но и в этом случае на производство и развертывание значительного числа техники уйдут годы.Таким образом, США достаточно давно завершили разработку перспективного безэкипажного ракетного комплекса, и такая техника уже поступает на вооружение. Кроме того, специально под нее создано новое подразделение, которое недавно официально ввели в строй. Все это показывает, что КМП, Пентагону и их подрядчикам в целом удалось получить определенный прогресс в области наземных беспилотных систем и внедрить их в новую область.Однако выполнение всех планов с получением практически значимых результатов растянется еще на несколько лет. Предстоит завершить разработку второго унифицированного ракетного комплекса, а также наладить и продолжать производство всех новых изделий. Согласно актуальным планам, достаточное количество полноценных соединений с новыми БРК появится только в следующем десятилетии. Устроят ли Пентагон такие сроки или их попытаются сократить, неизвестно.