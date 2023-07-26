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«Российские танки будут в Киеве»: американский эксперт допустил неудобный для Запада финал спецоперации

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«Российские танки будут в Киеве»: американский эксперт допустил неудобный для Запада финал спецоперации

В случае необходимости Вооруженные силы Российской Федерации без особых проблем смогут прорваться к столице Украины Киеву и завершить конфликт в пользу Москвы. Такой не очень удобный для Запада прогноз по украинским событиям дает американский эксперт, полковник в отставке и бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.


По мнению Макгрегора, американское руководство сейчас пытается затягивать боевые действия, так как не хотят признавать, что Запад в украинском конфликте проиграл. Но у Киева шансов на победу в конфликте нет даже при условии новых поставок вооружений из западных стран, считает аналитик. Что Запад не поставляй украинскому режиму, все равно итог конфликта уже предрешен, так как силы сторон все равно несопоставимы.

США не остановятся до тех пор, пока уже нельзя будет отрицать победу Москвы. Это может закончиться тем, что российские танки будут в Киеве

- допустил неудобный для Запада финал спецоперации американский эксперт.

Далеко не все западные аналитики разделяют официальный оптимизм руководства США и НАТО по украинскому конфликту. Провал украинского контрнаступления, которое широко рекламировалось Киевом и его западными покровителями, лишний раз убедило скептиков среди американского и западного экспертного сообщества в бесперспективности военной помощи киевскому режиму и печальном финале противостояния с Россией для действующих украинских властей.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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10 комментариев
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  1. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 17:27
    +4
    Российские танки будут в Киеве

    Если в пол ноги воевать не будем, то безусловно будут
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:59
      +1
      Этот Дуглас бесконечный оптимист. Его бы устами да медку зачерпнуть. laughing
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 17:30
    +2
    Дуглас Макгрегор, угу. А чего не в Вашингтоне то? Или этот прогноз выпала честь сделать Скоту Риттеру.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:33
      +1
      Прочитал заголовок,и подумал-опять Скотт Риттер..Ошибся.
      1. Летунъ
        Летунъ Сегодня, 18:50
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Прочитал заголовок,и подумал-опять Скотт Риттер..Ошибся.

        Тоже так подумал laughing
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 19:34
        0
        Они братья, однояйцевые близнецы от неназываемого ведомства.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:39
    0
    В матери городов русских раньше или позже само собой будут наши танки. А вот будут ли в Раве-, извините, Русской(!) или там вэльмышановные паны обоснуются - это вопрос.
  4. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 17:49
    +1
    Мак Грегор теперь агитирует остановиться в Киеве, подальше от Варшавы, хитрый.
    По его словам, у Вашингтона есть привычка не брать во внимание ничьи интересы. Более того, зачастую США проводят внешнюю политику, не до конца понимая свои собственные интересы, передает РИА Новости слова Макгрегора.
    .....Минские соглашения, его заверили в том, что Запад окажет давление на Украину, чтобы она выполняла
    Экс какой хитрый.
  5. al3x
    al3x Сегодня, 18:11
    -2
    Советские танки там и так есть, считай российские.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:44
      -1
      Есть-то танк есть, но он в плену.(((