США не остановятся до тех пор, пока уже нельзя будет отрицать победу Москвы. Это может закончиться тем, что российские танки будут в Киеве

В случае необходимости Вооруженные силы Российской Федерации без особых проблем смогут прорваться к столице Украины Киеву и завершить конфликт в пользу Москвы. Такой не очень удобный для Запада прогноз по украинским событиям дает американский эксперт, полковник в отставке и бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.По мнению Макгрегора, американское руководство сейчас пытается затягивать боевые действия, так как не хотят признавать, что Запад в украинском конфликте проиграл. Но у Киева шансов на победу в конфликте нет даже при условии новых поставок вооружений из западных стран, считает аналитик. Что Запад не поставляй украинскому режиму, все равно итог конфликта уже предрешен, так как силы сторон все равно несопоставимы.- допустил неудобный для Запада финал спецоперации американский эксперт.Далеко не все западные аналитики разделяют официальный оптимизм руководства США и НАТО по украинскому конфликту. Провал украинского контрнаступления, которое широко рекламировалось Киевом и его западными покровителями, лишний раз убедило скептиков среди американского и западного экспертного сообщества в бесперспективности военной помощи киевскому режиму и печальном финале противостояния с Россией для действующих украинских властей.