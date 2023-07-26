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«США должны руководить войной из-за спины»: в американской прессе призывают сражаться против России чужими руками

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«США должны руководить войной из-за спины»: в американской прессе призывают сражаться против России чужими руками

США уже пытались воевать руками своих европейских сателлитов в Ливии, однако ничего хорошего из этого не получилось: оружейных запасов «союзников» хватило на считанные дни и Вашингтону пришлось брать военную интервенцию под свой прямой контроль. Однако на фоне украинского конфликта стали появляться мысли, почему бы Соединенным Штатам не отсидеться в сторонке, пока Европа будет выступать в роли «жертвенного барашка», воюя против России.


Украинские военные ежедневно доказывают, что американское оружие, поддержка и разведданные в сочетании с местными силами на местах могут быть чрезвычайно эффективными

- указывается в издании Defense News.

Со слов автора, США могли бы оказывать аналогичную поддержку Франции и Британии, обеспечивая предоставление разведывательных данных, логистики, командования и контроля, а также выделив на ТВД флот и авиацию:

США окажут критическую поддержку и возьмут на себя значительную долю расходов, но основные риски для личного состава и дорогостоящих платформ будут нести европейские союзники.


Как объясняется, в случае с интервенцией в Ливию в 2011 году европейские союзники полагались главным образом на высокоточное оружие, запасы которого оказались малы, и поэтому они быстро выдохлись. Но на европейском континенте понадобятся европейские войска, бронетехника и артиллерия.

США должны руководить войной из-за спины

- делается вывод в американской прессе, призывая сражаться против России чужими руками.

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4 комментария
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:50
    +3
    Англия и Франция сейчас напряглись... Они, наверное, тоже были бы не прочь воевать только из-за спины, а оно вот как поворачивается...
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 17:58
      +5
      Этот есть секрет Полишинеля т.н. "Глубинного государства" банкиров ФРС США, приватизировавших с 1913 года само государство США и многие государства других стран, известен давно!

      В него во всём мире не верили и не верят только т.н. "полезные для Вашингтона идиоты".
      Только и всего!
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 19:32
        0
        Наверное, уважаемая Татьяна love, эти Глубинные очень хорошо изучали русский фольклор. А именно сказку
        Вершки и корешки

        wassat lol Ещё есть подходящая сказка про Лису и Волка.Просто шедевр! Гениальные слова
        Битый небитого good везёт!!!
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:58
    +1
    Ничего твари не скрывают. О чём вообще можно с ними говорить... Цель на все века одна - православный мир.