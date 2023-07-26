«США должны руководить войной из-за спины»: в американской прессе призывают сражаться против России чужими руками

Украинские военные ежедневно доказывают, что американское оружие, поддержка и разведданные в сочетании с местными силами на местах могут быть чрезвычайно эффективными

США окажут критическую поддержку и возьмут на себя значительную долю расходов, но основные риски для личного состава и дорогостоящих платформ будут нести европейские союзники.

США должны руководить войной из-за спины