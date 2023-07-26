«США должны руководить войной из-за спины»: в американской прессе призывают сражаться против России чужими руками

США уже пытались воевать руками своих европейских сателлитов в Ливии, однако ничего хорошего из этого не получилось: оружейных запасов «союзников» хватило на считанные дни и Вашингтону пришлось брать военную интервенцию под свой прямой контроль. Однако на фоне украинского конфликта стали появляться мысли, почему бы Соединенным Штатам не отсидеться в сторонке, пока Европа будет выступать в роли «жертвенного барашка», воюя против России.
Украинские военные ежедневно доказывают, что американское оружие, поддержка и разведданные в сочетании с местными силами на местах могут быть чрезвычайно эффективными
- указывается в издании Defense News.
Со слов автора, США могли бы оказывать аналогичную поддержку Франции и Британии, обеспечивая предоставление разведывательных данных, логистики, командования и контроля, а также выделив на ТВД флот и авиацию:
США окажут критическую поддержку и возьмут на себя значительную долю расходов, но основные риски для личного состава и дорогостоящих платформ будут нести европейские союзники.
Как объясняется, в случае с интервенцией в Ливию в 2011 году европейские союзники полагались главным образом на высокоточное оружие, запасы которого оказались малы, и поэтому они быстро выдохлись. Но на европейском континенте понадобятся европейские войска, бронетехника и артиллерия.
США должны руководить войной из-за спины
- делается вывод в американской прессе, призывая сражаться против России чужими руками.