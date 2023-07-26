Военное обозрение
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Минобороны Украины сообщило о расследовании 106 дел в отношении работников военкоматов

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Минобороны Украины сообщило о расследовании 106 дел в отношении работников военкоматов

В настоящее время на Украине расследуется 106 дел в отношении сотрудников территориальных центров комплектования ВСУ (военкоматов). Об этом сообщает украинское министерство обороны.


С начала боевых действий 21 сотрудник центров комплектования ВСУ получил подозрение от правоохранительных органов. В отношении 16 сотрудников военкоматов были направлены в суд 8 обвинительных актов. Кроме того, по 102 руководителям территориальных центров комплектования и их заместителям осуществляется процедура изучения их образа жизни.

Сейчас, как утверждает украинское военное ведомство, им рассматривается более 2300 обращений о незаконной деятельности сотрудников военных комиссариатов. Украинскими властями создана специальная база, в которую включили всех военкомов страны.

Тем временем, полиция продолжает задерживать все новых работников центров комплектования – на этот раз в Волынской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

Киевский режим решил вплотную взяться за военкомов, к которым и так отношение в обществе очень негативное, теперь на них можно переключить энергию граждан, у которых именно с сотрудниками территориальных центров комплектования ассоциируются принудительная мобилизация и отлавливание мужчин на улицах, в общественном транспорте и торговых центрах.

Разумеется, власти страны молчат о том, что именно они создали все условия для расцвета коррупции и злоупотреблений в территориальных центрах комплектования.
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1 комментарий
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 17:58
    +1
    А если он не хочет идти на убой и ему за определенную сумму гривин предложили остаться в живых.