В настоящее время на Украине расследуется 106 дел в отношении сотрудников территориальных центров комплектования ВСУ (военкоматов). Об этом сообщает украинское министерство обороны.С начала боевых действий 21 сотрудник центров комплектования ВСУ получил подозрение от правоохранительных органов. В отношении 16 сотрудников военкоматов были направлены в суд 8 обвинительных актов. Кроме того, по 102 руководителям территориальных центров комплектования и их заместителям осуществляется процедура изучения их образа жизни.Сейчас, как утверждает украинское военное ведомство, им рассматривается более 2300 обращений о незаконной деятельности сотрудников военных комиссариатов. Украинскими властями создана специальная база, в которую включили всех военкомов страны.Тем временем, полиция продолжает задерживать все новых работников центров комплектования – на этот раз в Волынской, Черновицкой и Днепропетровской областях.Киевский режим решил вплотную взяться за военкомов, к которым и так отношение в обществе очень негативное, теперь на них можно переключить энергию граждан, у которых именно с сотрудниками территориальных центров комплектования ассоциируются принудительная мобилизация и отлавливание мужчин на улицах, в общественном транспорте и торговых центрах.Разумеется, власти страны молчат о том, что именно они создали все условия для расцвета коррупции и злоупотреблений в территориальных центрах комплектования.