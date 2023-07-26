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Западные ученые-ядерщики отрицают возможность масштабной аварии на ЗАЭС, подобной Чернобыльской катастрофе

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Западные ученые-ядерщики отрицают возможность масштабной аварии на ЗАЭС, подобной Чернобыльской катастрофе

За всю историю существования человечество дважды сталкивалось с применением ядерного оружия, не считая испытательных взрывов, и пережило две катастрофы на атомных электростанциях, классифицируемых по самому высокому, седьмому уровню радиационной опасности по шкале МАГАТЭ.


Катастрофа на Чернобыльской АЭС, самая разрушительная по последствиям, произошла в апреле 1986 года вблизи города Припять тогда Украинской ССР. Авария на японской АЭС Фукусима-1 случилась в марте 2011 года в результате сильного землетрясения и последующего за ним цунами.

Сейчас могут повториться трагические события, связанные с аварией на атомной электростанции. Речь идет о непрекращающихся террористических атаках ВСУ против крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, с марта прошлого года находящейся под контролем России. При этом Киев периодически обвиняет Москву в подготовке провокаций на станции, а инспекторы МАГАТЭ, с сентября прошлого года постоянно находящиеся на ЗАЭС, упорно замалчивают истинный источник возникновения угрозы новой радиационной катастрофы на Европейском континенте.

При этом в западной прессе стараются успокоить общественность, в первую очередь европейскую, что, мол, даже если на Запорожской АЭС и произойдет нештатная ситуация, то вторым Чернобылем это точно не грозит.

Журналисты газеты The Financial Times провели специальный опрос ученых-ядерщиков, большинство из которых заявили, что даже в случае подрыва одного из реакторов ЗАЭС изнутри уровень радиации увеличился бы «только в окрестностях» станции.

Во-первых, каждый реактор станции надежно защищен железобетонной оболочкой толщиной более метра, а корпус находящихся внутри реакторов имеет стенки толщиной около 30 сантиметров. Даже взрыв бомбы на крыше энергоблока повредит лишь оболочку. Не хотелось бы, чтобы украинские националисты, прочитав это заключение, продолжили проверять на практике успокоительные выводы западных ученых-атомщиков.

Во-вторых, продолжает успокоительную риторику издание, все реакторы ЗАЭС находятся в стадии остановки и производят минимальное количество радиоактивного йода-131, который был основным источником загрязнения окрестностей после Чернобыльской аварии.

Не видят никаких проблем с охлаждением реакторов западные эксперты в области атомной безопасности и после разрушения Каховской ГЭС. По их мнению, впрочем, подтвержденному и инспекторами МАГАТЭ, и представителями контролирующего работу ЗАЭС АО «Концерн Росэнергоатом», для поддержания необходимого уровня воды в пруду-охладителе есть скважины. К тому же, сама станция подключена к городскому водопроводу, насосы работают от резервных энергогенераторов.

Вот такую своего рода «индульгенцию» заочно подарили западные ученые-ядерщики киевскому режиму. Ведь следуя их выводам получается, что ничего особо страшного на ЗАЭС не случится в случае продолжения террористических ударов по станции со стороны украинских националистов.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергодар#/media
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:11
    +2
    У джаппов слив радиоактивной воды безопасен, у этих - подрыв реактора без последствий...
    Совсем с ума посходили...
    Или всё понимают но врут как дышат. В наглую обывателей обувают.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 18:39
      +1
      Цитата: Nexcom
      врут как дышат. В наглую обывателей обувают.

      Зараженная вода АЭС «Фукусима-1" попадает во внутренний волнолом. Из-за этого концентрация цезия-137 на дне в этом местев в1000 раз превышает норму.

      Местная рыба оказалась радиоактивной, - а именно в 180 раз выше максимальной концентрация беккерелей на 1 кг. согласно японским нормативам!

      И что бы при этом ни говорили японцы, жители соседних стран употреблять сами в пищу японскую радиоактивную морскую заразу никто не хочет.

      Поэтому на прошлой неделе власти КНР приняли решение тщательно проверять на радиоактивность рыбу и морепродукты, закупаемые у японских компаний. А в китайском Гонконге даже грозят полностью запретить ввоз продовольственных товаров из десяти префектур Японии.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:17
    +1
    Интересно,а если реактор на бок уронить,тоже нечего страшного не будет??? lol
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:26
      +2
      В общем то нет, разве что электроны из реактора с электронных оболочек атомов высыпятся на пол. yes lol wassat
      1. sedoj
        sedoj Сегодня, 18:46
        +1
        Цитата: Nexcom
        разве что электроны из реактора с электронных оболочек атомов высыпятся на пол.

        В этом то и заключается основная опасность - жутко скользко станет тогда. Ничто на месте не устоит.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:51
          0
          lol laughing В самую точку попали!
          ------------------------------
  3. К_4
    К_4 Сегодня, 18:39
    0
    Один "плюс" после всего этого новые локации для очередных Сталкеров появтся...причем в реале. am
  4. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:50
    0
    Если её не бомбить, то с чего вдруг там авария возьмётся?!.
    Советские люди там заложили предельную " ЗАЩИТУ ОТ ДУРАКА"... hi
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:53
    0
    Не только Западные. Росатом тоже отрицает.
    По его словам (представителя Росатома, соруководитель программы по радиационной и ядерной безопасности Центра экологической политики России и Международного социально-экологического союза Валерия Меньщикова), авария не будет такой катастрофической, как, например, было с Чернобыльской АЭС, но все равно, возможный теракт – это огромная опасность для территории вокруг ЗАЭС и людей, которые там находятся.
    Точные последствия будут завесить от количества выброшенных радионуклидов, и того, какая будет роза ветров, то есть насколько далеко это распространится. Если Украина действительно задумает разрушить ЗАЭС, они будут подбирать момент, чтобы ветер шел на Россию и наши новые регионы