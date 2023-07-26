За всю историю существования человечество дважды сталкивалось с применением ядерного оружия, не считая испытательных взрывов, и пережило две катастрофы на атомных электростанциях, классифицируемых по самому высокому, седьмому уровню радиационной опасности по шкале МАГАТЭ.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС, самая разрушительная по последствиям, произошла в апреле 1986 года вблизи города Припять тогда Украинской ССР. Авария на японской АЭС Фукусима-1 случилась в марте 2011 года в результате сильного землетрясения и последующего за ним цунами.
Сейчас могут повториться трагические события, связанные с аварией на атомной электростанции. Речь идет о непрекращающихся террористических атаках ВСУ против крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, с марта прошлого года находящейся под контролем России. При этом Киев периодически обвиняет Москву в подготовке провокаций на станции, а инспекторы МАГАТЭ, с сентября прошлого года постоянно находящиеся на ЗАЭС, упорно замалчивают истинный источник возникновения угрозы новой радиационной катастрофы на Европейском континенте.
При этом в западной прессе стараются успокоить общественность, в первую очередь европейскую, что, мол, даже если на Запорожской АЭС и произойдет нештатная ситуация, то вторым Чернобылем это точно не грозит.
Журналисты газеты The Financial Times провели специальный опрос ученых-ядерщиков, большинство из которых заявили, что даже в случае подрыва одного из реакторов ЗАЭС изнутри уровень радиации увеличился бы «только в окрестностях» станции.
Во-первых, каждый реактор станции надежно защищен железобетонной оболочкой толщиной более метра, а корпус находящихся внутри реакторов имеет стенки толщиной около 30 сантиметров. Даже взрыв бомбы на крыше энергоблока повредит лишь оболочку. Не хотелось бы, чтобы украинские националисты, прочитав это заключение, продолжили проверять на практике успокоительные выводы западных ученых-атомщиков.
Во-вторых, продолжает успокоительную риторику издание, все реакторы ЗАЭС находятся в стадии остановки и производят минимальное количество радиоактивного йода-131, который был основным источником загрязнения окрестностей после Чернобыльской аварии.
Не видят никаких проблем с охлаждением реакторов западные эксперты в области атомной безопасности и после разрушения Каховской ГЭС. По их мнению, впрочем, подтвержденному и инспекторами МАГАТЭ, и представителями контролирующего работу ЗАЭС АО «Концерн Росэнергоатом», для поддержания необходимого уровня воды в пруду-охладителе есть скважины. К тому же, сама станция подключена к городскому водопроводу, насосы работают от резервных энергогенераторов.
Вот такую своего рода «индульгенцию» заочно подарили западные ученые-ядерщики киевскому режиму. Ведь следуя их выводам получается, что ничего особо страшного на ЗАЭС не случится в случае продолжения террористических ударов по станции со стороны украинских националистов.