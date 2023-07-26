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Telegram-канал Baza: Охраняющий массовые мероприятия полицейский спецполк могут передать в Росгвардию вслед за спецназом «Гром»

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Telegram-канал Baza: Охраняющий массовые мероприятия полицейский спецполк могут передать в Росгвардию вслед за спецназом «Гром»

Размещающийся в Москве 2-й специальный полк полиции МВД РФ в перспективе могут вывести из подчинения Министерства внутренних дел РФ и передать в состав Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия). Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники.


Официальных заявлений от руководства МВД или ФСВНГ относительно возможности переподчинения полка в информационном пространстве пока нет. Поэтому можно говорить лишь о предполагаемом сценарии.

Как утверждает Telegram-канал Baza, 2-й полицейский спецполк могут передать в Росгвардию вслед за отрядом специального назначения «ГРОМ», который тоже ранее входил в структуру МВД РФ. Но, утверждает источник, далеко не все сотрудники полка хотели бы переводиться в другое ведомство, даже несмотря на обещанное повышение заработной платы.


Напомним, что 2-й специальный полк полиции подчинен Главному управлению Министерства внутренних дел РФ по г. Москве. Он выполняет задачи по охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, силовой поддержке при различных операциях правоохранительных органов, патрулированию российской столицы.

В состав полка входят пять строевых батальонов и автомобильный батальон, а также управление полка. В российской политической среде полк прозвали «митинговым» за неоднократное выполнение задач по обеспечению правопорядка во время различных митингов политических организаций.
Использованы фотографии:
ГУ МВД по г. Москве
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14 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 18:01
    +3
    Совсем уже опнулись request """"
    1. Aken
      Aken Сегодня, 18:10
      +1
      Почему? Всё предельно просто.
      Как показали недавние события, на стороне Шойгу выступили только Росгвардия и чеченцы.
      То есть на случай второго марша справедливости, противодействующие стороны заранее посчитаны и чётко определены.
      Совершенно логично стянуть все, абсолютно все части, способные воевать в городе и хоть как-то противостоять Вагнеру, под руку Золотова.
      Это мы и наблюдаем.
      1. dump22
        dump22 Сегодня, 18:39
        0
        на стороне Шойгу выступили только Росгвардия и чеченцы.


        Позвольте, а при чем тут Шойгу?
        Золотов предан не Шойгу, а лично Путину, которому он обязан всей своей карьерой от обычного охранника до директора Росгвардии.
        Да и Кадыров к Шойгу равнодушен, он только ВВП обязан своим возвышением.
  2. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 18:06
    +1
    Смотрю Войска национальной гвардии Российской Федерации нехило так усиливают.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 18:10
      +2
      Цитата: Товарищ И
      Смотрю Войска национальной гвардии Российской Федерации нехило так усиливают.

      И не зря. Ознакомтесь кому они подчиняются напрямую.
      1. К_4
        К_4 Сегодня, 18:36
        +2
        Похоже готовятся к принятию очень "популярных" законов и ждут народной "благодарности". Впрочем с такими законотворцами нам и внешний враг не нужен, сами всё развалят.
    2. Moonlight
      Moonlight Сегодня, 18:50
      +1
      Если верить Википедии, то эта самая Росгвардия уже насчитывает в своих рядах 340 тысяч человек – больше половины от 550-тысячных Сухопутных войск и на уровне полнокровной армии 40-х годов. Как они охраняют стратегические объекты, мы уже дважды видели. Может, тогда было бы куда более разумно просто собрать всю эту силу где-нибудь под Киевом и быстренько раздавить источник угрозы для них?..
      1. К_4
        К_4 Сегодня, 19:03
        +1
        Просто это показывает, что властьпридержащие бояться своего народа куда больше внешних врагов. А иначе нафиг такую армию внутри страны держать. Пусть воюет.
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:08
    +6
    Да, совсем полицию оставляют беззубой, все спецподразделения ликвидируют.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 18:14
      +4
      Цитата: Аркадич
      совсем полицию оставляют беззубой

      Тренд.
      Срочно нужны преторианцы...
    2. Aken
      Aken Сегодня, 18:14
      0
      Во время последних событий полиция наглядно продемонстрировала, на чьей она стороне. Так что её надо максимально ослабить. Пусть хулиганов по подворотням гоняют.
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 18:28
    +3
    Судя по всему президент только лично Золотову сейчас доверяет. Остальные "вышли из доверия".

    Разумно. Он же его больше 30 лет знает, знакомы с 1991, еще когда Золотов личным охранником Собчака работал, и Золотов абсолютно всем ВВП обязан.
  5. фа2998
    фа2998 Сегодня, 19:14
    +1
    Цитата: Aken
    , способные воевать в городе и хоть как-то противостоять Вагнеру, под руку Золотова.

    Этот полк ВОЕВАТЬ в городе не способен.Тем более "Вагнеру" противостоять с его боевым опытом. hi
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:30
    0
    А что, неужели трон так сильно шатается, что потребовались дополнительные подпорки?