Telegram-канал Baza: Охраняющий массовые мероприятия полицейский спецполк могут передать в Росгвардию вслед за спецназом «Гром»

Размещающийся в Москве 2-й специальный полк полиции МВД РФ в перспективе могут вывести из подчинения Министерства внутренних дел РФ и передать в состав Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия). Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники.
Официальных заявлений от руководства МВД или ФСВНГ относительно возможности переподчинения полка в информационном пространстве пока нет. Поэтому можно говорить лишь о предполагаемом сценарии.
Как утверждает Telegram-канал Baza, 2-й полицейский спецполк могут передать в Росгвардию вслед за отрядом специального назначения «ГРОМ», который тоже ранее входил в структуру МВД РФ. Но, утверждает источник, далеко не все сотрудники полка хотели бы переводиться в другое ведомство, даже несмотря на обещанное повышение заработной платы.
Напомним, что 2-й специальный полк полиции подчинен Главному управлению Министерства внутренних дел РФ по г. Москве. Он выполняет задачи по охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, силовой поддержке при различных операциях правоохранительных органов, патрулированию российской столицы.
В состав полка входят пять строевых батальонов и автомобильный батальон, а также управление полка. В российской политической среде полк прозвали «митинговым» за неоднократное выполнение задач по обеспечению правопорядка во время различных митингов политических организаций.