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Американская пресса пытается создать стереотип безработицы и бедности в Китае

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Американская пресса пытается создать стереотип безработицы и бедности в Китае

На днях на страницах известного в США издания «The Washington Post» вышла статья, в которой ситуация в Китае преподносится как ситуация с чудовищным уровнем безработицы. В ней говорится о том, что экономике Китая сложнее, чем ожидалось, выйти из трехлетней изоляции от коронавируса, и последние данные показывают, что рост остается вялым.


Авторы статьи приводит доводы, состоящие в том, что рынок недвижимости и производимые им строительные работы, обеспечивающие около четверти экономического роста Китая, находятся в упадке. Потребление остается прохладным, поскольку домохозяйства с осторожностью относятся к крупным покупкам. Задолжавшие местные органы власти заигрывают с дефолтами.

В совокупности эти экономические проблемы вызвали большой всплеск безработицы в КНР, особенно среди молодежи. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет в прошлом месяце достиг рекордных 21%, хотя экономисты считают, что реальное число может быть ближе к половине.

- пишут авторы статьи в Washington Post.

На самом деле, это не соответствующий действительности стереотип, который Запад использует против Китая. Ведь у многих сложилось представление, что этот работоспособный миллиард жителей в кровь бьётся за рабочие места и готов с рассвета и до заката трудиться за копейки.

В действительности, никогда такого в большинстве регионов Китая не было, и нет. В большинстве случаев, рабочий день жителя Китая составляет всё те же 8 часов в день, только обеденный перерыв у них, зачастую длится не один час, а два. Дело в том, что в перерыв у них принято немного поспать, сотрудник не пользующийся такими возможностями, не получит одобрения со стороны начальства, наоборот, такого специалиста могут обвинить в меньшей производительности труда из-за усталости.

Китайцы не работают за 100 долларов в месяц, как пытаются преподнести авторы американского издания. Более того, при малейшей задержке выплаты заработной платы сотрудники предприятия хотя и выходят на работу, но полностью приостанавливают производство до момента погашения задолженностей работодателем.

Ну и наконец, такой безработицы не может быть по той простой причине, что китаец, может уйти на свои длинные выходные во время китайского нового года, и часто, сотрудник не возвращается на прежнее место работы. Отдохнув необходимое для него время, он находит себе новое место работы, и сложностей в этом в КНР не возникает.

Мало того, в самом Китае вышла статистика, свидетельствующая даже о некоем переизбытке рабочей силы: впервые после окончания пандемийного кризиса число вакансий по целому ряде отраслей оказалось ниже числа соискателей. Да и странно оценивать молодёжную безработицу с 16 лет хотя бы по той причине, что в этом возрасте свыше 97% китайцев продолжают обучение.
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11 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:06
    +2
    Ну амеры всегда отличались незнанием ничего вокруг себя на массовом уровне(кому надо те знают но тех кому надо всегда немного)
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:06
    +5
    Счас выйдет Самоходный Дед и скажет что экономика Китая порвана в клочья, а чего Обама такое уже проделывал, правда с другой страной.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:13
    +3
    «The Washington Post»
    А может сотрудникам этого СМИ нужно просто выглянуть в окно и посмотреть на американскую действительность? Но нет, коль Китай (совместно с Россией) объявлен в американской доктрине противником, то необходимо "мочить" на информационном фронте до посинения. Китайцы в Америке, китайцы в Европе, китайцы в Африке... , а оказывается пятая часть молодых без работы. При этом «The Washington Post» не учитывает НОАК где как раз молодые люди этого возраста проходят службу.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:13
    +3
    Американцы до сих пор считают что в США проживает самоё большое количество миллионеров.
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 07:51
      +1
      Американцы до сих пор считают что в США проживает самоё большое количество миллионеров.
      Вообще-то, они очень сильно заблуждаются... Взять хотя-бы наш "любимый" дефолт, в 90-х... У нас всё работающее население тогда было миллионерами! Приходишь за з/п в кассу, получаешь пару миллионов, раз в месяц, кидаешь их прямо в пакет, и - в магазин... laughing
  5. aleksandrvvsysop
    aleksandrvvsysop Сегодня, 07:30
    +4
    Автор статьи в курсе, что безработица и "переизбыток рабочей силы" - не противоположные понятия, а синонимы?
  6. Трус
    Трус Сегодня, 07:40
    +3
    «только обеденный перерыв у них, зачастую длится не один час, а два. сотрудник не пользующийся такими возможностями, не получит одобрения со стороны начальства»
    Ну вот зачем писать то, чего не знаешь? Я в Китай начал в командировки ездить с 2001 года, потом семь лет прожил. Нет у них такого. В серверных районах обед один час. В южных в летний период при температуре, если не ошибаюсь, выше 35 градусов цельсия обед три часа, так называемая у нас «сиеста».
  7. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 08:22
    +1
    Бред что в Вашингтон пост, что у автора в статье. Три года не был в Китае и наконец, после открытия границ, съездил. Изменения большие. Гигантское количество Тесл и вообще электромобилей, много строек, новых дорог, метро и прочего. Во внутренней политики подзатянули болты. В ковид много было маразма, до сих пор люди отходят и радуются, что могут свободно ездить и гулять.

    Что касается зарплат. Ездили на производство. Условия труда все равно в Китае хромают. Вентиляция, шум, чистота. Общаги для рабочих не так чтобы красивые...Но люди не выглядят несчастными. Зарплата неквалифицированного рабочего- около 5000 юаней (сейчас примерно 60.000 руб), ну а дальше кто на что способен. Теже неквалифицированные, но передовики и до 8-10 тыс юаней ( 100-120 тыс руб) доходят.
    И естественно, никто не спит по 2 часа в обед)).
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:26
    +1
    Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет в прошлом месяце достиг рекордных 21%, хотя экономисты считают, что реальное число может быть ближе к половине.
    Лучше бы рассуждали об уровне своей безработицы. fool А то в чужом глазу соринка, больше чем бревно в своем. feel
  9. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:33
    0
    . Китайцы не работают за 100 долларов в месяц

    Так и за 200 не работают. У них средняя по стране зарплата выше тысячи долларов США! Если это считается бедностью, то что происходит у нас?
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 08:33
    0
    А Китаю надо больше целовать Киссинджера в пятую точку, может поможет