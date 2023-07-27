Американская пресса пытается создать стереотип безработицы и бедности в Китае

В совокупности эти экономические проблемы вызвали большой всплеск безработицы в КНР, особенно среди молодежи. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет в прошлом месяце достиг рекордных 21%, хотя экономисты считают, что реальное число может быть ближе к половине.

На днях на страницах известного в США издания «The Washington Post» вышла статья, в которой ситуация в Китае преподносится как ситуация с чудовищным уровнем безработицы. В ней говорится о том, что экономике Китая сложнее, чем ожидалось, выйти из трехлетней изоляции от коронавируса, и последние данные показывают, что рост остается вялым.Авторы статьи приводит доводы, состоящие в том, что рынок недвижимости и производимые им строительные работы, обеспечивающие около четверти экономического роста Китая, находятся в упадке. Потребление остается прохладным, поскольку домохозяйства с осторожностью относятся к крупным покупкам. Задолжавшие местные органы власти заигрывают с дефолтами.- пишут авторы статьи в Washington Post.На самом деле, это не соответствующий действительности стереотип, который Запад использует против Китая. Ведь у многих сложилось представление, что этот работоспособный миллиард жителей в кровь бьётся за рабочие места и готов с рассвета и до заката трудиться за копейки.В действительности, никогда такого в большинстве регионов Китая не было, и нет. В большинстве случаев, рабочий день жителя Китая составляет всё те же 8 часов в день, только обеденный перерыв у них, зачастую длится не один час, а два. Дело в том, что в перерыв у них принято немного поспать, сотрудник не пользующийся такими возможностями, не получит одобрения со стороны начальства, наоборот, такого специалиста могут обвинить в меньшей производительности труда из-за усталости.Китайцы не работают за 100 долларов в месяц, как пытаются преподнести авторы американского издания. Более того, при малейшей задержке выплаты заработной платы сотрудники предприятия хотя и выходят на работу, но полностью приостанавливают производство до момента погашения задолженностей работодателем.Ну и наконец, такой безработицы не может быть по той простой причине, что китаец, может уйти на свои длинные выходные во время китайского нового года, и часто, сотрудник не возвращается на прежнее место работы. Отдохнув необходимое для него время, он находит себе новое место работы, и сложностей в этом в КНР не возникает.Мало того, в самом Китае вышла статистика, свидетельствующая даже о некоем переизбытке рабочей силы: впервые после окончания пандемийного кризиса число вакансий по целому ряде отраслей оказалось ниже числа соискателей. Да и странно оценивать молодёжную безработицу с 16 лет хотя бы по той причине, что в этом возрасте свыше 97% китайцев продолжают обучение.