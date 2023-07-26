Белорусский МИД призвал ОБСЕ вернуться к выполнению обязательств, связанных с контролем над вооружениями

Министерство иностранных дел Белоруссии призывает страны-члены ОБСЕ в полном объеме вернуться к исполнению в рамках членства в международной организации обязательств, касающихся контроля над вооружениями.В сообщении МИД РБ подчеркивается, что в рамках форума по безопасности на площадке ОБСЕ Белоруссия в очередной раз обратила внимание на необычную активность польской армии в приграничных районах.По словам представителя белорусского оборонного ведомства, в условиях сложившейся ситуации образовавшийся на пространстве ОБСЕ кризис системы безопасности усугубляется отказом от верификационной деятельности, обмена информацией и прямого диалога между военными стран-членов организации.Ранее представители белорусского правительства неоднократно указывали на деградацию архитектуры европейской региональной безопасности, сопряженную с разрушением инфраструктуры для осуществления контроля за вооружениями.По словам госсекретаря белорусского совбеза Александра Вольфовича, Запад с 2004 года продолжает наращивание своего военного присутствия в непосредственной близости от границ РБ.Начиная с 2020 года западные страны фактически перестали следовать международным соглашениям, регулирующим сферы безопасности, в результате чего оказался окончательно разрушенным европейский мирный диалог, что негативным образом отражается на всей архитектуре безопасности в регионе.