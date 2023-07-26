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Белорусский МИД призвал ОБСЕ вернуться к выполнению обязательств, связанных с контролем над вооружениями

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Белорусский МИД призвал ОБСЕ вернуться к выполнению обязательств, связанных с контролем над вооружениями

Министерство иностранных дел Белоруссии призывает страны-члены ОБСЕ в полном объеме вернуться к исполнению в рамках членства в международной организации обязательств, касающихся контроля над вооружениями.


В сообщении МИД РБ подчеркивается, что в рамках форума по безопасности на площадке ОБСЕ Белоруссия в очередной раз обратила внимание на необычную активность польской армии в приграничных районах.

По словам представителя белорусского оборонного ведомства, в условиях сложившейся ситуации образовавшийся на пространстве ОБСЕ кризис системы безопасности усугубляется отказом от верификационной деятельности, обмена информацией и прямого диалога между военными стран-членов организации.

Ранее представители белорусского правительства неоднократно указывали на деградацию архитектуры европейской региональной безопасности, сопряженную с разрушением инфраструктуры для осуществления контроля за вооружениями.

По словам госсекретаря белорусского совбеза Александра Вольфовича, Запад с 2004 года продолжает наращивание своего военного присутствия в непосредственной близости от границ РБ.

Начиная с 2020 года западные страны фактически перестали следовать международным соглашениям, регулирующим сферы безопасности, в результате чего оказался окончательно разрушенным европейский мирный диалог, что негативным образом отражается на всей архитектуре безопасности в регионе.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Homoatrox
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4 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:19
    +3
    Хочешь мира '-готовься к войне!Все остальное от лукавого!
  2. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:32
    +1
    Надо Белорусскому миду выдвинуть ноту о не соблюдении мира во всём мире.
    Если уж заниматься идиотизмом- так по полной программе.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:39
    +1
    Нашли кому писать! ОБСЕ! Да на них и бумагу жалко тратить!
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:59
    +2
    Шоры наивности пора скинуть всем.
    Цивилизационные войны не прекратит ни кто и ни что.
    Или, - или.
    Не смогут две антагонистические ментальности, увы, ужиться на одном континенте.
    Рано иль поздно но одной из них "кранты".
    Надеюсь и верю, что не нашей.