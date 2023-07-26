Командир роты ВСУ пожаловался, что в подразделении осталась лишь четверть боеспособных солдат

Очередной украинский военнослужащий подтвердил крайне высокий уровень потерь личного состава в ВСУ. В социальных сетях появился рассказ командира роты 127-й отдельной бригады территориальной обороны, дислоцирующейся в Харьковской области.Украинский офицер прежде всего пожаловался на «плохих» гражданских, которые не хотят помогать военным и тратить на них свои деньги. Но далее он рассказал куда более интересную информацию, а именно подтвердил очень высокие потери в ВСУ.В роте, которой командует данный офицер, из 80 человек личного состава в живых остались 40 человек, а боеспособны лишь 20 человек. Таким образом, в подразделении осталась лишь четверть боеспособных солдат.Это очень серьезный уровень потерь, и если и в других подразделениях дела обстоят подобным образом, а в этом можно и не сомневаться, то становится понятно, почему украинская оборона на Харьковском направлении «трещит по швам» под российскими ударами.Стоит также отметить, что бригады территориальной обороны изначально комплектовались добровольцами, в том числе и идейными украинскими националистами. Поэтому гибель или ранения большинства солдат и сержантов в подразделениях способствуют и ухудшению качества личного состава, так как принудительно мобилизованные гражданские лица, изначально не желавшие воевать, являются не очень хорошей заменой выбывающим мотивированным боевикам-националистам.