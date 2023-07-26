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Командир роты ВСУ пожаловался, что в подразделении осталась лишь четверть боеспособных солдат

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Командир роты ВСУ пожаловался, что в подразделении осталась лишь четверть боеспособных солдат

Очередной украинский военнослужащий подтвердил крайне высокий уровень потерь личного состава в ВСУ. В социальных сетях появился рассказ командира роты 127-й отдельной бригады территориальной обороны, дислоцирующейся в Харьковской области.


Украинский офицер прежде всего пожаловался на «плохих» гражданских, которые не хотят помогать военным и тратить на них свои деньги. Но далее он рассказал куда более интересную информацию, а именно подтвердил очень высокие потери в ВСУ.

В роте, которой командует данный офицер, из 80 человек личного состава в живых остались 40 человек, а боеспособны лишь 20 человек. Таким образом, в подразделении осталась лишь четверть боеспособных солдат.

Это очень серьезный уровень потерь, и если и в других подразделениях дела обстоят подобным образом, а в этом можно и не сомневаться, то становится понятно, почему украинская оборона на Харьковском направлении «трещит по швам» под российскими ударами.

Стоит также отметить, что бригады территориальной обороны изначально комплектовались добровольцами, в том числе и идейными украинскими националистами. Поэтому гибель или ранения большинства солдат и сержантов в подразделениях способствуют и ухудшению качества личного состава, так как принудительно мобилизованные гражданские лица, изначально не желавшие воевать, являются не очень хорошей заменой выбывающим мотивированным боевикам-националистам.
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:32
    +5
    Морда лица у этого ваенного (на фото) - как у обдолбыша.
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 18:35
      +1
      Цитата: Nexcom
      Морда лица у этого ваенного (на фото) - как у обдолбыша.

      Похоже на то... если не сказать больше...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:47
        +2
        В роте, которой командует данный офицер, из 80 человек личного состава в живых остались 40 человек, а боеспособны лишь 20 человек. Таким образом, в подразделении осталась лишь четверть боеспособных солдат.


        Это ещё куда не шло.Ведь бывает и похуже.

        «Они постоянно нападают на нас, ищут слабое место, а затем штурмуют. Иногда стреляют вообще без остановки целыми днями», — рассказал командир батальона 100-й бригады теробороны Украины.

        «В моей роте осталось 8 человек из 160», — рассказывает другой украинский командир.


        Источник: https://rusvesna.su/news/1690381960
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:56
      +2
      Цитата: Nexcom
      Морда лица у этого ваенного (на фото) - как у обдолбыша.

      Так он уже второй год торчит на психотропах. У Зели морда от кокса тоже не очень.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:15
      +1
      Цитата: Nexcom
      Морда лица у этого ваенного (на фото) - как у обдолбыша.

      Зрачки расширены, никак кокс.
  2. sedoj
    sedoj Сегодня, 18:35
    +2
    Грустный то какой - наверное в туалет хочет. А может и вообще, домой, к мамке. Пусть бежит, а лучше сдастся - живым останется. Мёртвому только черви рады будут.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:37
    +4
    И что? Я только рад.... feel ..............хоть я не злорадствую ни разу...
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 18:39
    +2
    Дальше будет интересно, очень интересно, но не всем.
    Поленья, румыны и Трибалты и далее по списку пойдут на утилизацию.
    За спящего деда Джо Бидона.
    А могли бы дружить, торговать, ездить в турпоездки по музеям и курортам.
    Ничему их история не учит.
    История жестокий учитель.
    И плохих двоешников не учит, а калечит.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:44
      +5
      Цитата: Владимир Нижегородский
      История жестокий учитель.
      И плохих двоешников не учит, а калечит.

      Ну, если до головы не доходит, приходится через пятую точку.
      Украинский офицер прежде всего пожаловался на «плохих» гражданских, которые не хотят помогать военным и тратить на них свои деньги.

      И как же это гражданские должны ему помогать? На что деньги тратить? У них оклад имеется!
      Нет уж. ТАКОГО типа лучше в плен не брать. На месте надо с ним разбираться.
  5. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:41
    +2
    Вы будете смеяться джентльмены, но у Крыму интернет по сей день - украинский .
    И вся реклама ( по крайней мере на телефоне лезет украинская) Такие вот делаhi
    Такая вот СВО...
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 18:57
      +1
      не совсем так. рос. сетки там есть. просто они почему-то зашифрованы цифрами. я постоянно хожу керч. проливом и знаю от какой крымской сетки работает моя сим карта мтс. цепляюсь на эту сетку автоматом или в ручном поиске. как водится пишет что роуминг, будут высокие расходы-и ни копейки не сняли ни разу. и так несколько лет.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:59
      +1
      Цитата: Бензорез
      Вы будете смеяться джентльмены, но у Крыму интернет по сей день - украинский .

      Зато отключили Евроньюс на русском. А ведь там всегда поддерживали Украину! И вдруг...как только начались полу-критические мнения кое у кого проскакивать, то и эту лавочку прикрыли.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:46
    +3
    Чисто для справки.
    По Клаузевицу подразделение боеспособно при наличии 50% личного состава.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:56
      +1
      Цитата: Румaтa
      По Клаузевицу подразделение боеспособно при наличии 50% личного состава.

      А по Зеленскому и 10% хватит! (((
  7. Roust
    Roust Сегодня, 19:25
    +1
    Бидон сказал сдохнуть, значит, надо сдохнуть. Вот только кто потом будет жён и детей окраинских содержать?