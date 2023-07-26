Сейчас на Украине наблюдается переход к новому этапу вооруженного конфликта. Это стало возможным благодаря очевидному преимуществу российской армии на фронте. С таким заявлением выступил военный аналитик из США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.Служивший некогда в разведке Корпуса морской пехоты США, Риттер известен своей критикой киевского режима и американской военной помощи Украине. Он считает, что перспективы деэскалации вооруженного конфликта на Украине связаны исключительно с нанесением стратегического поражения украинским формированиям.Сейчас, как утверждает Риттер, ВС РФ и так демонстрируют успехи в зоне боевых действий. Поэтому становится ближе и вероятный переход конфликта на следующую стадию. Ведь украинское руководство под давлением Запада категорически не желает вести переговоры с российской стороной.С потерями среди личного состава командование ВСУ не считается, но без подготовленных и многочисленных войск ни о каком успехе на фронте не может быть и речи.Риттер также отметил, что попытка контрнаступления ВСУ полностью провалилась, хотя и в Киеве, и на Западе возлагали очень большие надежды на летнее контрнаступление. Теперь уже понятно, что никаких результатов у Киева в этом контрнаступлении не будет, а значительной части западной техники и подготовленных солдат он уже лишился.