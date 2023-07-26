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Военный аналитик из США констатировал начало нового этапа украинского конфликта из-за успехов ВС РФ

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Военный аналитик из США констатировал начало нового этапа украинского конфликта из-за успехов ВС РФ

Сейчас на Украине наблюдается переход к новому этапу вооруженного конфликта. Это стало возможным благодаря очевидному преимуществу российской армии на фронте. С таким заявлением выступил военный аналитик из США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.


Служивший некогда в разведке Корпуса морской пехоты США, Риттер известен своей критикой киевского режима и американской военной помощи Украине. Он считает, что перспективы деэскалации вооруженного конфликта на Украине связаны исключительно с нанесением стратегического поражения украинским формированиям.

Сейчас, как утверждает Риттер, ВС РФ и так демонстрируют успехи в зоне боевых действий. Поэтому становится ближе и вероятный переход конфликта на следующую стадию. Ведь украинское руководство под давлением Запада категорически не желает вести переговоры с российской стороной.

С потерями среди личного состава командование ВСУ не считается, но без подготовленных и многочисленных войск ни о каком успехе на фронте не может быть и речи.

Риттер также отметил, что попытка контрнаступления ВСУ полностью провалилась, хотя и в Киеве, и на Западе возлагали очень большие надежды на летнее контрнаступление. Теперь уже понятно, что никаких результатов у Киева в этом контрнаступлении не будет, а значительной части западной техники и подготовленных солдат он уже лишился.
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9 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:52
    -1
    Давайте вспомним "точные" прогнозы "эксперта" и не будем повторять за ним пустую болтовню
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:54
      +1
      Риттер и МакГрегор вечно бегут впереди паровоза. Всё ещё впереди.
      А пока: туман войны.
      1. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 18:57
        +1
        Цитата: Бородач
        А пока: туман войны.

        А также туман последствий этой войны...
  2. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 18:58
    +2
    Лично я Конашенкову доверяю больше, чем Риттеру и Макгрегору вместе взятым
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:06
      +1
      Ничего себе,на какое дно Вы эту парочку опустили...Интересно ,в загашнике нашей пропаганды есть что то посвежее этих персонажей?
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 19:06
      0
      И это совсем не ирония! wink belay what (комментарий короткий)
  3. alystan
    alystan Сегодня, 18:58
    +1
    Прогноз на то и прогноз. Только и с этим у Риттера все в порядке.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:04
    +2
    Задолбал Риттер.
    Кураторам укронацистов не жалко, но каждый погибший военнослужащий ВС РФ - это для кураторов успех украинского контрнаступа.
  5. ASM
    ASM Сегодня, 19:17
    -1
    Пауки в банке дерутся всегда и чем меньше становится эта банка, тем жестче становятся споры. И никогда ни один фофол не признается, что лично приложил руку к этому.