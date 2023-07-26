Дайверы ВМС Украины были великолепны, это была блестящая возможность обменяться опытом и перенять технику [работы] друг у друга. Украинцы действительно сосредоточены [на учебном процессе], и их энтузиазм по поводу обучения был поразительным

Минобороны РФ неоднократно заявляло о причастности западных спецслужб к террористическим актам киевского режима. В частности, диверсионную деятельность ВСУ курируют британские военные и разведчики. Одним из направлений подготовки ДРГ является водолазное дело: оно подходит как для организации терактов в отношении инфраструктуры, расположенной на морском дне или в портах, так и против корабельного состава ВМФ России.Как отмечается на сайте британского флота , украинские водолазы проходят курс обучения под патронажем своих заморских «коллег», а именно получают опыт «обезвреживания бомб и разминирования, а также работе с беспилотными подводными аппаратами». Якобы в итоге полученные в шотландских водах навыки понадобятся Киеву для возрождения судоходства.Сообщается, что данные курсы длятся уже 12 месяцев, то есть через них прошла не одна группа украинских военных.- заявил лейтенант Али Айндоу, ответственный за подразделение Delta Diving Unit 1.