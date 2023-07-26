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Британский флот обучает водолазов ВСУ «обезвреживать мины»

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Британский флот обучает водолазов ВСУ «обезвреживать мины»

Минобороны РФ неоднократно заявляло о причастности западных спецслужб к террористическим актам киевского режима. В частности, диверсионную деятельность ВСУ курируют британские военные и разведчики. Одним из направлений подготовки ДРГ является водолазное дело: оно подходит как для организации терактов в отношении инфраструктуры, расположенной на морском дне или в портах, так и против корабельного состава ВМФ России.


Как отмечается на сайте британского флота, украинские водолазы проходят курс обучения под патронажем своих заморских «коллег», а именно получают опыт «обезвреживания бомб и разминирования, а также работе с беспилотными подводными аппаратами». Якобы в итоге полученные в шотландских водах навыки понадобятся Киеву для возрождения судоходства.

Сообщается, что данные курсы длятся уже 12 месяцев, то есть через них прошла не одна группа украинских военных.

Дайверы ВМС Украины были великолепны, это была блестящая возможность обменяться опытом и перенять технику [работы] друг у друга. Украинцы действительно сосредоточены [на учебном процессе], и их энтузиазм по поводу обучения был поразительным

- заявил лейтенант Али Айндоу, ответственный за подразделение Delta Diving Unit 1.
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4 комментария
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  1. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 19:14
    +1
    Сомневаюсь, что там где они собираются разминировать будет такая же чистая водичка.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 19:18
    +1
    Водолазы ищут клады, только кладов им не надо... Дайте мины "пообезвреживать"... Которые сами и установили...
  3. osp
    osp Сегодня, 19:24
    +1
    Все бы ничего, но британские многоцелевые АПЛ (весьма современные) практически всегда находятся в Восточной части Средиземного моря. Есть у них там базы.
    Так вот, теоретическая и практическая возможность захода в Черное море у них есть.
    Например ночью маскируясь в потоке зерновозов по Босфору.

    А потому точно неизвестно откуда в Черном море берутся подводные большой дальности типа Remus 600 что атаковали Крымский мост.
  4. ASM
    ASM Сегодня, 19:45
    0
    Видимо наши, по примеру сухопутных военных, начали минирование акватории. На суше такая тактика показала себя блестяще. К тому же, как пишут, началась движуха на черноморском Флоте. Возможно это указывает на то, что корабли прикроют проходы в минных заграждениях, а кто сунется мимо получит миной.