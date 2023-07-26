Минобороны РФ неоднократно заявляло о причастности западных спецслужб к террористическим актам киевского режима. В частности, диверсионную деятельность ВСУ курируют британские военные и разведчики. Одним из направлений подготовки ДРГ является водолазное дело: оно подходит как для организации терактов в отношении инфраструктуры, расположенной на морском дне или в портах, так и против корабельного состава ВМФ России.
Как отмечается на сайте британского флота, украинские водолазы проходят курс обучения под патронажем своих заморских «коллег», а именно получают опыт «обезвреживания бомб и разминирования, а также работе с беспилотными подводными аппаратами». Якобы в итоге полученные в шотландских водах навыки понадобятся Киеву для возрождения судоходства.
Сообщается, что данные курсы длятся уже 12 месяцев, то есть через них прошла не одна группа украинских военных.
Дайверы ВМС Украины были великолепны, это была блестящая возможность обменяться опытом и перенять технику [работы] друг у друга. Украинцы действительно сосредоточены [на учебном процессе], и их энтузиазм по поводу обучения был поразительным
- заявил лейтенант Али Айндоу, ответственный за подразделение Delta Diving Unit 1.