На территории Испании осуществляется боевая подготовка личного состава ВСУ. Об этом заявил в социальной сети министр обороны Украины Алексей Резников.Глава Минобороны Украины рассказал о нюансах боевой подготовки солдат ВСУ на полигонах в Испании. По словам Резникова, украинских солдат в Испании обучают по трем основным направлениям. Во-первых, это тактика боя в городских кварталах. Во-вторых, это – прохождение т.н. «огневого коридора», который имитирует реальные боестолкновения. В-третьих, украинских военных учат действовать на бронетранспортерах М113, которые были переданы ВСУ западными странами.Подготовка военнослужащих ВСУ осуществляется в специальном тренировочном центре в Толедо. Здесь испанские военные инструкторы учат украинских военных вести боевые действия в городских условиях, оттачивают навыки группового взаимодействия экипажей БТР М113.Ранее военное ведомство Испании заявляло, что у него есть ресурсы для подготовки 2 тысяч украинских военнослужащих в год. Кроме Испании, украинских военных сейчас готовят во многих других странах Североатлантического альянса.Обучение украинских солдат рассматривается Западом как важная статья военной помощи Киеву. Правда, судя по результатам контрнаступления ВСУ, учеба по краткосрочным западным программам мало сказывается на уровне реальной боеготовности украинских солдат. Некоторые западные и даже украинские эксперты уже начали критиковать боевую подготовку ВСУ в странах Европы, задаваясь вопросом, чему собственно могут научить украинских военных практически никогда не воевавшие современные европейские офицеры и сержанты.