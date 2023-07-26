ВКС РФ наносят массированные удары по объектам в Хмельницкой области и других регионах Украины

Вооруженные силы России продолжают наносить массированные комбинированные удары высокоточным оружием по военным объектам Украины. После очередного теракта на Крымском мосту с использованием морских ударных беспилотников, организованного киевским режимом совместно с западными спецслужбами, Москва не только отказалась от продления зерновой сделки.
В рамках «ударов возмездия» ВС РФ уничтожают портовую инфраструктуру, используемую Киевом в том числе в военных целях, в городах на побережье Черного моря. Попытки Украины использовать в качестве запасного логистического маршрута в соседние европейские страны Дунай была пресечена в ходе вчерашнего удара российских дронов-камикадзе «Герань-2» по речным портам в городах Измаил и Рени.
Причем если после первого теракта на Крымском мосту, совершенного киевским режимом в начале октября прошлого года, российские военные наносили удары по объектам в глубине Украины в основном в ночное время, то сейчас это табу снято. Дроны-камикадзе и ракеты различных типов всех вариантов базирования могут быть выпущены ВС РФ по военным целям противника в любое время суток. Расширился как спектр средств поражения, применяемых российскими военными, так единовременное количество пусков.
Вот и сегодня на Украине вновь в дневное время зазвучали сигналы воздушной тревоги. С раннего утра официальный телеграм-канал Воздушных сил ВСУ переполнен сообщениями о возможных воздушных ракетных ударах ВКС РФ по различным областям Украины, постоянно появляются все новые предупреждения и призывы граждан не игнорировать опасность.
В частности, сообщается, что зафиксированы пуски крылатых ракет с бортов 12 бомбардировщиков Ту-95МС ВКС РФ из района Каспийского моря. Полный залп с такого количества самолетов может достигать 72 ракет типа Х-101, подлетное время которых до границы подконтрольных Киеву территорий Украины составляет около 2,5 часов. В случае применения крылатых ракет Х-555, подлетное время до территории Украины оценивается в 120 минут.
Воздушная тревога начала распространяться сначала с востока на запад Украины, начали поступать сообщения, что российские ракеты летят в сторону Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. Уже к обеду командование ВС Украины сообщило, что воздушная тревога объявлена по всей стране. Затем начали писать, что зафиксирована активность самолетов ВКС РФ в акватории Черного моря, под ударом может оказаться Одесская область. Взрывы зафиксированы на острове Змеиный.
В следующем сообщении Воздушные силы Украины оповестили о поднятии в воздух еще 12 российских бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома дальней авиации «Оленья» в Мурманской области. Ориентировочное время выхода самолетов на пусковые рубежи — 17:00. Глава Киевской городской военно администрации Сергей Попко предупредил об угрозе ракетного удара по украинской столице и области с севера.
Воздушные силы Украины не исключают пусков крылатых ракет как морского базирования из акватории Черного моря, так и наземных. Зафиксированы полеты ракет в направлении Днепра (Днепропетровска), Винницкой и Николаевской областей. Пишут, что в Хмельницкую область группа ракет летит якобы со стороны Молдавии, есть уже и сообщения о первых взрывах в этом регионе.
Одним словом, нынешние сутки могут стать рекордными по массированности и разнообразию примененных ВС РФ средств поражения военных целей на Украине. Как следствие, и по количеству уничтоженных объектов, как бы не старалася цензурировать эту информацию киевский режим.