НАТО усилит разведку в акватории Черного моря в связи с выходом России из «зерновой сделки»

На фоне прекращения действия черноморской зерновой инициативы НАТО усилит свою разведку в черноморском регионе, в том числе с задействованием беспилотников. Об этом говорится в официальном заявлении по итогам Совета НАТО-Украина.
В документе указывается, что военный блок НАТО и его члены намерены нарастить осуществление наблюдения и разведки в акватории Черного моря, в том числе с использованием морских патрульных самолетов и разведывательных беспилотников.
В альянсе также добавили, что присутствие сил НАТО в регионе было увеличено еще годом ранее, в том числе посредством формирования в Болгарии и Румынии двух новых многонациональных боевых групп.
В заявлении НАТО также указали, что российское руководство своими действиями якобы способствует созданию "рисков стабильности" в черноморском регионе, имеющем важное стратегическое значение для альянса.
Ранее Россия заявила о своем выходе из так называемой "зерновой сделки", в рамках которой осуществлялся вывоз украинской сельхозпродукции через подконтрольные Киеву черноморские морские порты. Основной причиной прекращения действия черноморской зерновой инициативы стало невыполнение Западом своей части договоренностей, включавших возобновление подключения к платежной системе SWIFT Россельхозбанка, обеспечение функционирования аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других условий.
Кроме того, вопреки договоренностям, украинское продовольствие вывозилось преимущественно в страны Евросоюза, тогда как целью сделки была заявлена поддержка нуждающихся в продовольствии африканских стран.