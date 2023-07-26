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Британия осталась с «дефектными» самоходками: после поставок ВСУ закупка новой САУ затягивается на годы

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Британия осталась с «дефектными» самоходками: после поставок ВСУ закупка новой САУ затягивается на годы

После поставок ВСУ 32 британских САУ AS-90 возникла необходимость закрывать образовавшуюся нишу. В связи с этим Лондоном были приобретены 14 шведских самоходок Archer, оставшиеся в распоряжении Стокгольма после отказа закупившей их Норвегии принимать технику с «многочисленными дефектами».


При этом Минобороны Британии утверждает, что это «временное решение», пока армия не получит новую самоходную систему. На данном фоне в парламенте страны поинтересовались у правительства, когда войска получат полноценную САУ.

Первоначальную боеспособность новой артиллерийской системы планируется достичь к 2029 году, а полную боеспособность к 2032 году

- ответил министр по оборонным закупкам Джеймс Картлидж, слова которого приводит издание UK Defence Journal.

Как он пояснил, пытаясь объяснить затягивание сроков приобретения новой САУ, «рассматриваются варианты ускорения процесса закупок, где это возможно».

Со слов министра, вероятными претендентами являются гусеничная самоходная гаубица Hanwha K9 Thunder кал. 155 мм/52 [южнокорейского происхождения] и колесная САУ KMW 155 на шасси БТР ARTEC Boxer 8х8 [ФРГ].

Артиллерийские системы Archer останутся на вооружении в качестве временной замены, пока не поступит на вооружение новая платформа

- заявил министр.

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8 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:19
    +2
    Рикша Синяк... одно название.. пусть уж англичанка нагадит сама себе...
  2. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 20:25
    +3
    Наглия на острове.Могут себе позволить снабжать укрорейх бронетехникой и артиллерией.Меня другое больше волнует,а когда уже наши разрушать ВСЕ мосты соединяющие Украину и соседей!?Зачем бить по тем же портам,когда можно отрезать сухопутное снабжение!?Неужели не проработать вариант об тотпльном уничтожении мостов,складов и главное-ГСМ!!!!Без топлива вся техника мертва.Почему до сих пор бензин и соляра продаются на обычных заправках!?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:44
      +2
      . Меня другое больше волнует,а когда уже наши разрушать ВСЕ мосты соединяющие Украину

      А мне интересно почему этим вопросом столько народу мучается на сайте, вместо обсуждения темы статьи
    2. Зефр
      Зефр Сегодня, 20:45
      0
      Так почему же некоторые украинские предприятия до сих пор остаются невредимыми?
      https://dzen.ru/a/ZBrHsnC-uFOuNKq8
      Хотя это и так все знают
  3. Наган
    Наган Сегодня, 20:37
    +1
    Ну прям по выражению "жену отдай дяде, а сам иди к даме полусвета на букву Б", да еще и заплати и ей, и дяде.
    1. kulinar
      kulinar Сегодня, 21:05
      +1
      Цитата: Наган
      Ну прям по выражению "жену отдай дяде, а сам иди к даме полусвета на букву Б", да еще и заплати и ей, и дяде.

      Да не переживайте вы так за нагликов!
      Сейчас грядёт сокращение гражданских работников на 3к рыл. Дабы обеспечить нормальную зарплату воякам.
      Будут,как в советской армии, сами драить Очки,и наряд на кухню исполнять... laughing
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:38
    +1
    Глядя на этот Арчер, так и хочется сказать-
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 20:49
    +1
    варианты ускорения процесса закупок, где это возможно».

    Пошукают по миру.... и найдут.... не тока Зе... вот ещё одни... как бы где бы... wassat