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Украинский генштаб сообщает об атаках ВС РФ восточнее Дружбы и севернее Клещеевки на Артемовском направлении

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Украинский генштаб сообщает об атаках ВС РФ восточнее Дружбы и севернее Клещеевки на Артемовском направлении

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации продолжают атаки на позиции противника сразу на нескольких направлениях. Это следует из традиционной сводки украинского генерального штаба и сообщений российских военных корреспондентов.


В частности, украинское командование утверждает, что ВС РФ не менее 25 раз вступали сегодня в боестолкновения с ВСУ. В частности, были зафиксированы атаки на Купянском направлении – в районе к югу от Новоселовского (Луганская Народная Республика), на Краснолиманском направлении – к югу от Дубравы (ЛНР).

Продолжаются бои в районе Авдеевки, а также в городской черте Марьинки, где ВС РФ пытаются выбить украинские формирования с занимаемых в городских кварталах позиций. Наконец, украинский генеральный штаб сообщает об атаках ВС РФ на Артемовском направлении.


Российские войска в окрестностях Артемовска действуют к северу от Хромово (Артемовское), к востоку от Дружбы и к северу от Клещеевки. Бои здесь носят ожесточенный характер. Артиллерия российской армии продолжает обстреливать позиции украинских формирований на южных флангах Артемовска.

Кроме того, была отражена очередная попытка атаки украинских формирований в районе н.п. Невельское на Донецком направлении. Здесь российским военным удалось подбить танк Т-64 и уничтожить бронеавтомобиль Humvee американского производства. Также украинский генштаб сообщает о боях в районе населенного пункта Старомайорское на Южно-Донецком направлении.
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2 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:41
    +1
    Пожелание для пишущих эти сводки на сайте.Выкладывайте пожалуйста карту.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 19:49
    0
    Украинский генштаб сообщает об атаках ВС РФ восточнее Дружбы и севернее Клещеевки на Артемовском направлении[quote][/quote]