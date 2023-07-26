ВКС РФ нанесли ракетные удары по аэродрому, с которого взлетали самолеты с ракетами Storm Shadow, и по командным центрам ВСУ

Вечером 26 июля ракетные удары по объектам военного назначения на территории Украины продолжились. О масштабных ударах сообщают главы многих регионов страны, а также украинские СМИ.
По сообщению украинских пабликов, в настоящее время в сторону Киева ВС РФ запустили ракеты «Кинжал». Командование воздушных сил Украины призвало всех идти в укрытия. Российские военкоры пишут, что по Киеву выпустили и ракеты «Искандер-М».
Многие ресурсы пишут о том, что украинская система противовоздушной обороны перегружена из-за слишком мощной ракетной атаки. Украинские военные сетуют, что ракеты постоянно маневрируют, и это делает практически невозможным их сбивание средствами ПВО.
Помимо Киева, ВС РФ наносят ракетные удары по целям в других регионах Украины. Ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, позже стало известно, что взрывы звучат в Житомирской и Сумской областях, а ракеты «Кинжал» летят в Кировоградскую область. Сумскую область скорее всего обстреливают барражирующими боеприпасами.
Кроме того, сообщается о взрывах в Львовской области. Здесь работают системы ПВО. Львовская областная администрация специально обратилась к жителям региона с просьбой не снимать работу средств противовоздушной обороны. С таким же обращением в социальной сети выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
В Хмельницкой области ракетные удары были нанесены по аэродрому в городе Староконстантинов. Здесь базируются самолеты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации воздушных сил Украины, которые были приспособлены для использования крылатых ракет англо-французского производства Storm Shadow.
По данным турецких источников, сегодня ракетные удары наносились по подземным командным центрам и арсеналам. Большие потери – и в вооружении, и в личном составе, при такой массированной атаке неизбежны.