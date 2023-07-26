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ВКС РФ нанесли ракетные удары по аэродрому, с которого взлетали самолеты с ракетами Storm Shadow, и по командным центрам ВСУ

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ВКС РФ нанесли ракетные удары по аэродрому, с которого взлетали самолеты с ракетами Storm Shadow, и по командным центрам ВСУ

Вечером 26 июля ракетные удары по объектам военного назначения на территории Украины продолжились. О масштабных ударах сообщают главы многих регионов страны, а также украинские СМИ.


По сообщению украинских пабликов, в настоящее время в сторону Киева ВС РФ запустили ракеты «Кинжал». Командование воздушных сил Украины призвало всех идти в укрытия. Российские военкоры пишут, что по Киеву выпустили и ракеты «Искандер-М».

Многие ресурсы пишут о том, что украинская система противовоздушной обороны перегружена из-за слишком мощной ракетной атаки. Украинские военные сетуют, что ракеты постоянно маневрируют, и это делает практически невозможным их сбивание средствами ПВО.

Помимо Киева, ВС РФ наносят ракетные удары по целям в других регионах Украины. Ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, позже стало известно, что взрывы звучат в Житомирской и Сумской областях, а ракеты «Кинжал» летят в Кировоградскую область. Сумскую область скорее всего обстреливают барражирующими боеприпасами.

Кроме того, сообщается о взрывах в Львовской области. Здесь работают системы ПВО. Львовская областная администрация специально обратилась к жителям региона с просьбой не снимать работу средств противовоздушной обороны. С таким же обращением в социальной сети выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Хмельницкой области ракетные удары были нанесены по аэродрому в городе Староконстантинов. Здесь базируются самолеты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации воздушных сил Украины, которые были приспособлены для использования крылатых ракет англо-французского производства Storm Shadow.

По данным турецких источников, сегодня ракетные удары наносились по подземным командным центрам и арсеналам. Большие потери – и в вооружении, и в личном составе, при такой массированной атаке неизбежны.
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43 комментария
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  1. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 19:54
    +1
    Наши все тянуь и тянут кота за хвост.чем дольше идет война тем больше пацанов положат .
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 20:00
      +6
      Никто не ожидал столь масштабных расходов "аммуницЫи". Вон ната жалуется, что уже запасы исчерпаны.... а у нас, ну я хз... но уже видно ВПК реально пашет 24/7 а те тольно начали расчехляться. Уже как факт - нато не готова была к крупномасштабной войне.
      З.Ы. Не нада меня и переубеждать - по факту мы воюем сейчас с нато, только обычными вооружениями
      1. Hellcos
        Hellcos Сегодня, 20:10
        0
        Уже как факт - нато не готова была к крупномасштабной войне.


        с чего вы это взяли? А если предположить, что они Россию изматывают ценой жизни укров? В футболе про бразильцев поговорка есть - "вы забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим"
        1. Enceladus
          Enceladus Сегодня, 20:16
          +5
          Поставки вооружения готовы дать нам страны БРИГС.... Не говоря, что еще год назад Ким обещал в случае чего дать 300тыс . Уж поверь у них подготовка не хуже многих наших контрактников на расслабоне. И это больше чем по факту сейчас на фронте с нашей стороны. Потому что понимает БРИГС, что если мы начнем здавать - то они следующие.
          З.Ы. За что минус влепил - я в общем совсем не понял. Я нейтрально, ставлю только + или - когда откровенный бред и т.д.
          1. СергейАлександрович
            СергейАлександрович Сегодня, 20:24
            -1
            Бойцы Кима сами по себе может и не хуже наших, но языковой барьер может оказаться весьма неприятным фактором. Слабость итальянских, румынских, венгерских и прочих союзников фашистской Германии во много была вызвана именно этим.
            1. Eug
              Eug Сегодня, 20:35
              0
              Корейские командиры с росс.советниками и переводчиками, все давно отработано.
            2. Enceladus
              Enceladus Сегодня, 20:40
              0
              ТАк перемешивать никто не будет. Все КНДР по сути нашими обучена, многие кое как в случае чего и русский знают. ДА на уровне бригады например в любом случае без проблем смогут взаимодействовать. Ну не считая еще то что по факту БР тоже за нас и все в полной боевой... а там еще пара сотен штыков. Просто пока в багдаде все спокойно
            3. БМП-2
              БМП-2 Сегодня, 20:45
              +1
              Да ладно! Почему-то советским воинам во время войны в Корее языковой барьер не сильно то и мешал! laughing
          2. qqqq
            qqqq Сегодня, 20:27
            -7
            Цитата: Enceladus
            Уж поверь у них подготовка не хуже многих наших контрактников на расслабоне.

            Не уверен. Армия, которая проводит такие замечательные и зрелищные парады, воевать хорошо не может. Чем лучше идут, тем хуже воюют.
            1. Enceladus
              Enceladus Сегодня, 20:46
              -4
              Найди на ютубе... правда не много... есть сливы по тренировкам... там жесть... Обучение на уровне, даже больше чем у нас у спецфойск... а это для общевойсковых вус. У них служить - это гордость. А навык приобретается. Я сам в первом бою - да было страшно.... убьют - не заметишь, ранят - будет ббольно... Больнее всего, когда других убивают, а ты сделать ничего не можешь. Итог боя - мне потом уже сказали... 4, в т.ч. снайпер. СВДУ.... я ленту уже растрелял ЛПС и БЗТ помимо имеющихся 2 магазы 37 и 20 патронов россыпью. Бой помню смутно... аффект... мне пришлось свяязисту, т.к. я знал СВДУ - меня ротным снайпером и назначили, когда наших ранили. А чечены думали что сняли... на этом одна и подловилась
          3. Hellcos
            Hellcos Сегодня, 20:31
            0
            е говоря, что еще год назад Ким обещал в случае чего дать 300тыс

            а по факту сколько корейцев на фронте? Эти 300 тыс. нужны уже сейчас, где они? Вот у НАТО есть 300 тыс. армия Польши по факту, а что там Ким обещал - я понятия не имею
            1. БМП-2
              БМП-2 Сегодня, 20:50
              +1
              Откуда у Польши 300 тыс? Еще вчера было 170.
              1. Hellcos
                Hellcos Сегодня, 21:09
                0
                Откуда у Польши 300 тыс? Еще вчера было 170.


                ошибся, виноват. Это они до 300 довести только хотят, а по факту еще 170. НО. Сути дела не меняет: НАТО - фактический союз, а у нас только 1 союзное государство, армия которого уступает той же Польше. Им пока и укропов хватает, чтобы фронт держать
            2. Enceladus
              Enceladus Сегодня, 21:16
              0
              Ты польши боишься? Они в 39 за месяц слили, причем в основном из-за тупого командования... пытались укрепиться на обонительных линях, в итоге их разрезали на 2-3 части, уж точно щас не вспомню
          4. БМП-2
            БМП-2 Сегодня, 20:43
            +1
            Да всё правильно сказал. Только не БРИГС, а БРИКС - Б(разилия), Р(оссия), И(ндия), К(итай), С(Южно-Африканская Республика - по англ. Republic of South Africa).
          5. 30 вис
            30 вис Сегодня, 20:46
            +1
            Цитата: Enceladus
            Не говоря, что еще год назад Ким обещал в случае чего дать 300тыс .

            А наши будут верхний Ларс штурмовать ? И , как зять , того "о ком нельзя говорить в слух " задом вертеть в Дубаях и ржать над "ватой " ... ? Дочура пристроена , баблищем осыпают ...Так , что ли ? Корейцев на фронт ? Может зятька в окопы , дочуру на народные стройки . Тогда и я скажу -Хочется , не хочется , но -
            Родина сказала надо ! Я ответил есть !
          6. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 21:04
            -2
            Поставки вооружения готовы дать нам страны БРИГС.... Не говоря, что еще год назад Ким обещал в случае чего дать 300тыс .

            Большое спасибо, очень хорошо посмеялся. laughing Потом ещё Картофельный Бацька поможет, и ОДКБ подключится. laughing И на десерт - китайские товарищи ударят по супостату. wassat Чёрт, ещё же есть надёжный партнёр дружбан Эрдоган... fellow
            1. Enceladus
              Enceladus Сегодня, 21:19
              0
              К чему эрония? - это официально заявление было Кима. Что купил за то и продал - это не мои слова
              1. Аль Манах
                Аль Манах Сегодня, 21:21
                -2
                Погуглил, официального заявления Ына не нашёл. Скинете ссылочку? Зело любопытно.
          7. Orso
            Orso Сегодня, 22:04
            0
            БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — межгосударственное объединение, союз[1] пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.
      2. МятныйПряник
        МятныйПряник Сегодня, 20:30
        +2
        Прям винегрет подпивасного клише, из всего что можно. laughing А вслед за 300 тысячами корейцев, приедут ещё 300 тысяч китайцев. Конечно же Россию завалят вооружением, складывать некуда будет. laughing
        1. SSR
          SSR Сегодня, 20:50
          +1
          Цитата: МятныйПряник
          А вслед за 300 тысячами корейцев, приедут ещё 300 тысяч китайцев.

          А чего тут смешного?
          Вместе против США уже воевали.
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:14
        -1
        Цитата: Enceladus
        Не нада меня и переубеждать - по факту мы воюем сейчас с нато, только обычными вооружениями

        Всё не так.
        Это Запад воюет обычным пока оружием,
        а мы "ещё не начинали".
        Начиналка, видать, вялая. hi
        1. Enceladus
          Enceladus Сегодня, 21:21
          0
          Ок, ударим мы тяо - что потом? Там все нато репу чешет, а ты тут гарный хлопец... Может бахнем?! Обязательно бахнем! Но потом... (с) ДМБ
          З.Ы, Если что служил в 68545
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:00
      +8
      Цитата: дрозд68
      Наши все тянуь и тянут кота за хвост.чем дольше идет война тем больше пацанов положат .

      Потому что для скорого продвижения надо чтобы истребительно-бомбардировочная авиации работала как в Сирии в 15 году, из за ПВО мы не можем так работать, используем ракеты, а ракетами много не навоюешь, надо чтобы в сутки по 300 ракет запускали, чтобы был эффект, но это малореально.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:27
        -2
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Цитата: дрозд68
        Наши все тянуь и тянут кота за хвост.чем дольше идет война тем больше пацанов положат .

        Потому что для скорого продвижения надо чтобы истребительно-бомбардировочная авиации работала как в Сирии в 15 году, из за ПВО мы не можем так работать, используем ракеты, а ракетами много не навоюешь, надо чтобы в сутки по 300 ракет запускали, чтобы был эффект, но это малореально.

        Иногда и скорого продвижения не нужно, - достаточно ультиматума с чётко выраженными требованиями и гарантированными карами в случае отказа.
        У нас, похоже, и от заявленных целей СВО лишь "рожки да ножки" остались, - никто уже их не повторяет, да и с гарантированием кар как то слабенько.
        Разве что грозный медвед купит игрушечную красную кнопку и ввечерку после душа ей поклацает.
        laughing
    3. Комментарий был удален.
    4. Скифотавр
      Скифотавр Сегодня, 20:54
      0
      Цитата: дрозд68
      Наши все тянуь и тянут кота за хвост.чем дольше идет война тем больше пацанов положат .

      В этом весь смысл. Чтобы не помышляли о вооружённых переворотах в большом и малом хазарском каганатах - пусть все потенциально опасные сдохнут. А хан Тин Пу и коган Зе-на-*уе поулыбаются жирными мордами.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:31
        0
        Цитата: Скифотавр
        В этом весь смысл. Чтобы не помышляли о вооружённых переворотах в большом и малом хазарском каганатах - пусть все потенциально опасные сдохнут.

        И подтверждений этому всё больше и больше. hi
  2. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 20:07
    +6
    А как же Днепропетровск? Это же мой "любимый" город на Украине. Ему что, не досталось в этот раз? У меня много "друзей" по службе оттуда.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:22
      +2
      Тоже в старой жизни служил под Днепропетровском. Днепропетровск практически и не трогали в отличии от тех же Никополя и Кривого рога. Только пару раз прилетало. В Днепропетровске "Менора" — крупнейший в мире еврейский комплекс....
      1. Ярик
        Ярик Сегодня, 20:38
        +2
        так не трогают не только Днепропетровск, не трогают предприятия, которые принадлежат нашим олигархам на Украине. Например: есть такой Мельниченко, выходец с Украины и у которого самая большая яхта на Земле, который при Ельцине рейдерскими захватами подмял под себя много хим заводов. Он отправлял ам.селитру на свои предприятия на Украину, где из нее делали порох и взрывчатку. А потом все это летело на головы нашего мирного населения в ДНР и ЛНР. Так вот, НИ ОДНО его предприятие на Украине, до сих пор НЕ пострадало от ракетных ударов.
      2. kulinar
        kulinar Сегодня, 21:00
        +2
        Цитата: Владимир М
        Тоже в старой жизни служил под Днепропетровском. Днепропетровск практически и не трогали в отличии от тех же Никополя и Кривого рога. Только пару раз прилетало. В Днепропетровске "Менора" — крупнейший в мире еврейский комплекс....

        Именно по этому, что Днепрожидовск. laughing
        Ох , получу пятый пинок.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:39
          0
          Цитата: kulinar
          Именно по этому, что Днепрожидовск.
          Ох , получу пятый пинок.

          "Терпи казак, - атаманом будешь!" (С) hi
    2. Shumi2010
      Shumi2010 Сегодня, 20:29
      +2
      Протасов - Литовченко? Днепр-87!.......
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:39
        +1
        Чё - встреча выпускников чтоли? wassat.........
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:36
      0
      Цитата: СергейАлександрович
      А как же Днепропетровск? Это же мой "любимый" город на Украине. Ему что, не досталось в этот раз? У меня много "друзей" по службе оттуда.

      А им скучно? Они об этом просят?
      Пусть главковерху петицию пишут! smile
  3. Jafar
    Jafar Сегодня, 20:09
    +4
    Украинские военные сетуют, что ракеты постоянно маневрируют

    Что-то вспомнилось, как блогер Борель обвинял Россию в провале "контрнаступления"
    Мешают видите ли бедным хлопцам laughing
  4. Слон
    Слон Сегодня, 20:11
    +5
    Украинская ПВО должна не перегружаться, а выявляться и уничтожаться каким-либо специально заточенным для этого высокотехнологичным изделием
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 20:23
    0
    Отлично! Лучше поздно чем никогда. Радует, что удары теперь не только ночные.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:25
    +2
    Цитата: СергейАлександрович
    А как же Днепропетровск? Это же мой "любимый" город на Украине. Ему что, не досталось в этот раз? У меня много "друзей" по службе оттуда.

    Подготовьте список адресов "друзей"...
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:02
    +1
    и по командным центрам ВСУ

    Что, и по украинскому генштабу, да? Впрочем, он же не командный центр, а так, ерунда.
  8. nordscout
    nordscout Сегодня, 21:18
    0
    А до 26 июля самолеты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВСУ, наверно, стартовали с аэродромов на Луне, ну, на худой конец, с аэродромов в Зимбабве.....
    1. berlaga2005
      berlaga2005 Сегодня, 22:10
      0
      А может под Хмельницким сегодня не Су-24МР отрабатывали, а что-то другое, более интересное?