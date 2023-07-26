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Telegram-каналы: Во время последней ракетной атаки ВС РФ применено не менее 80 крылатых ракет

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Telegram-каналы: Во время последней ракетной атаки ВС РФ применено не менее 80 крылатых ракет

Вечером 26 июля ВС РФ нанесли серию мощных ракетных ударов по объектам военного назначения на территории Украины. Как утверждают Telegram-каналы военных корреспондентов, во время последней ракетной атаки ВС РФ применено не менее 80 крылатых ракет воздушного и морского базирования.


Интересно, что ранее украинское командование неоднократно заявляло о том, что у России якобы истощены запасы крылатых ракет, поэтому она, дескать, использует беспилотники «Герань». Как оказалось, ракет у ВС РФ предостаточно для выполнения поставленных задач.

Официальный представитель воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат признал, что главной целью ракетной атаки ВС РФ по Хмельницкой области стал аэродром в Староконстантинове, где базируются самолеты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВСУ.

Именно с этих самолетов украинские воздушные силы наносили удары по российским мирным городам крылатыми ракетами англо-французского производства Storm Shadow. По некоторой информации, в районе аэродрома было зафиксировано не менее трех прилетов. Вероятно, ракеты или их часть были уничтожены, как и некоторые самолеты Су-24МР.

Поступила информация и о том, что в Житомирской области ракетными ударами был разрушен аэродром Озерное. Самолетам, которые планировали на нем приземлиться, в срочном порядке выделяют другие площадки для приземления.

Кроме того, громкий взрыв был слышен в Киеве. Ранее сообщалось, что в сторону украинской столицы летели ракеты «Кинжал». Но пока украинские СМИ еще не сообщают, что именно могло взорваться в Киеве. Не исключено, что это была и работа средств противовоздушной обороны.
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19 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:24
    +2
    Ну и отлично, бейте нациков, парни .... и храните себя
  2. Normann
    Normann Сегодня, 20:27
    +1
    во время последней ракетной атаки ВС РФ применено не менее 80 крылатых ракет воздушного и морского базирования.
    Я в шоке, как так, они закончились еще прошлым летом.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 20:49
      +2
      Цитата: Normann
      Я в шоке, как так, они закончились еще прошлым летом.

      Дык, ето, стрельба уже давно идет в долг, теми ракетами, которые произведут в следующем десятилетии. Вот руду добудут, металл выплавят, обработают... но это все потом, а запуски идут уже сейчас.
      wassat
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 21:54
        +2
        Дык, ето, стрельба уже давно идет в долг, теми ракетами, которые произведут в следующем десятилетии.
        короче, на новоязе, Россия фьючерсами торгует laughing
  3. Аргон
    Аргон Сегодня, 20:30
    -1
    Эх. Если бы 800 за день... Мечты... СВО закончилось бы за неделю
    1. МятныйПряник
      МятныйПряник Сегодня, 20:37
      +1
      Весь бюджет ушёл бы на одни ракеты. Но так то да, СВО бы закончилось быстро. Средств на обеспечение остальной армии не осталось бы и для гражданских нужд. laughing
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:38
        +3
        Цитата: МятныйПряник
        Весь бюджет ушёл бы на одни ракеты. Но так то да, СВО бы закончилось быстро. Средств на обеспечение остальной армии не осталось бы и для гражданских нужд.

        Ну замороженных Российских активов на западе хватило бы с лихвой. Тут ещё не в одних ракетах дело, для ракет нужна цель, а для выявления целей разведка в том числе и спутниковая, не уверен что для 800 ракет в сутки нашлось бы столько разведанных целей.
        1. МятныйПряник
          МятныйПряник Сегодня, 20:48
          +1
          Это понятно. Но вот человек сверху, мечтает зачем то о 800 ракетах в день. Зачем и для чего столько, а главное куда. Просто некоторые комментарии забавные. laughing
        2. Наган
          Наган Сегодня, 21:02
          -1
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          для выявления целей разведка в том числе и спутниковая, не уверен что для 800 ракет в сутки нашлось бы столько разведанных целей.

          Мосты. Их координаты должны быть известны еще с советских времен, ничего разведывать не надо. Всех видов, железнодорожные, автомобильные. Всех размеров. Казалось бы, че там, речка-переплюйка, утки пешком переходят, а если мост "откалиброван", поезда не пройдут. И машины тоже не проедут, даже крутейшие джипы, а уж стандартные фуры, которыми в основном боеприпасы и оружие возят, тем более. И нехудо повторять, лучше всего в то время, когда там ремонтная бригада трудится. А без логистики в наше время особо не повоюешь.
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 20:43
        +2
        Последнее время чуть ли не каждый день ракетами пуляют.
        Эти 800 штук наверное за пару месяцев и выпустили.
  4. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 20:38
    +3
    Наши красавцы-ракетки очень красиво летели, загляденье!!!
  5. DenD
    DenD Сегодня, 20:43
    0
    Пока бьём мы, ВСУ не могут поднять в небо авиацию, а значит парням на передовой, уже полегче. Эх ещё бы такими же темпами ударить по стоянкам техники, нефтебазам, складам БК. Видимо всерьёз занялись "обучением" не понимающих, которые думают, что ломать чужое можно безнаказанно.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:53
      0
      Старая школа. Пока враг планирует наступление - меняем рельеф
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 20:46
    +1
    Жаль, что только 80. Надо поддать жару и в следующий раз засандалить160.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 20:53
    0
    Могу только привествовать! И поопладировать!!! good
  8. 30 вис
    30 вис Сегодня, 20:56
    0
    Маловато будет ! Маловато !!!! Понимаешь мало будет ....
  9. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 21:05
    0
    Все посбивали. Все 150.
    В хохлотелеграме все ф16 ждут, как раньше джевелины....
    Ждуны
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:27
    -1
    Цитата: МятныйПряник
    для выявления целей разведка в том числе и спутниковая, не уверен что для 800 ракет в сутки нашлось бы столько разведанных целей.



    чем вам склады, мосты, жел узлы, нпз, аэродромы, тэц не цель

    пусть даже ни один осколок не заденет укровоина
    они без логистики за неделю-две превратились бы в полусброд
    грустнее всего им было бы от понимания,
    что они теряют потенциал даже имея возможности ответить

    а так мы играем на их поле, глупость
  11. Cannon
    Cannon Сегодня, 22:12
    0
    Аэродромы это хорошо, но хотелось бы увидеть эффект от применения ВС РФ кассетных боеприпасов по штурмующим фашистам непосредственно на линии соприкосновения.