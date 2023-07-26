Telegram-каналы: Во время последней ракетной атаки ВС РФ применено не менее 80 крылатых ракет

Вечером 26 июля ВС РФ нанесли серию мощных ракетных ударов по объектам военного назначения на территории Украины. Как утверждают Telegram-каналы военных корреспондентов, во время последней ракетной атаки ВС РФ применено не менее 80 крылатых ракет воздушного и морского базирования.
Интересно, что ранее украинское командование неоднократно заявляло о том, что у России якобы истощены запасы крылатых ракет, поэтому она, дескать, использует беспилотники «Герань». Как оказалось, ракет у ВС РФ предостаточно для выполнения поставленных задач.
Официальный представитель воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат признал, что главной целью ракетной атаки ВС РФ по Хмельницкой области стал аэродром в Староконстантинове, где базируются самолеты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВСУ.
Именно с этих самолетов украинские воздушные силы наносили удары по российским мирным городам крылатыми ракетами англо-французского производства Storm Shadow. По некоторой информации, в районе аэродрома было зафиксировано не менее трех прилетов. Вероятно, ракеты или их часть были уничтожены, как и некоторые самолеты Су-24МР.
Поступила информация и о том, что в Житомирской области ракетными ударами был разрушен аэродром Озерное. Самолетам, которые планировали на нем приземлиться, в срочном порядке выделяют другие площадки для приземления.
Кроме того, громкий взрыв был слышен в Киеве. Ранее сообщалось, что в сторону украинской столицы летели ракеты «Кинжал». Но пока украинские СМИ еще не сообщают, что именно могло взорваться в Киеве. Не исключено, что это была и работа средств противовоздушной обороны.