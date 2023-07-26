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«Благодаря выходу из ДРСМД»: США развернули первую наземную батарею LMSL для запуска ракет Tomahawk

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«Благодаря выходу из ДРСМД»: США развернули первую наземную батарею LMSL для запуска ракет Tomahawk

Корпус морской пехоты США развернул свой первый комплекс запуска крылатых ракет Tomahawk, который получил обозначение LMSL («ракетная батарея дальнего радиуса действия»).


Как отмечается в издании USNI News, один комплекс LMSL включает в себя 16 пусковых установок LRFL, несущих одну ячейку ВПУ Mk-41. Каждая из ПУ установлена на отдельное мобильное наземное шасси.

Батареи LMSL предоставляют возможность запускать КР Tomahawk не только с морской поверхности или из-под воды, но и с маневренных мобильных систем наземного базирования

- пояснили в КМП.

Количество этих комплексов планируется наращивать постепенно. Так, 11-й полк морской пехоты будет иметь к 2030 году полный дивизион LMSL. При этом LMSL планируется использовать вместе с крупногабаритной ПУ дальнего действия Typhon, которая может вести залповый огонь как ракетами Tomahawk, так и SM-6.


ПУ LRFL (слева) и ПУ Typhon (справа)


Эта комбинация Tomahawk и SM-6 обеспечивает возможность нанесения удара средней дальности [с наземных платформ], что стало возможным лишь недавно благодаря выходу США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности [ДРСМД]

- говорится в издании.

Договор с СССР 1987 года ограничивал развертывание ракет наземного базирования с дистанцией полета от 500 до 1000-1500 км.
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5 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 21:06
    +4
    Удивляюсь, почему мы ещё Палитры не пускаем с земли. Каждый раз гоняем корабли. Давно бы уже пора аналогичную установку иметь.

    Надо вообще в конце конвейера её поставить и сразу запускать. Долетела, цель поразила - оплачиваем. Не долетела или сбили ПВО - однозначно брак)
    1. KCA
      KCA Сегодня, 21:11
      +1
      Месяцев 10 назад была информация о выходе на испытания ПГРК с "Цирконом", вот и всё о топорах
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 21:12
    +1
    Ловко они придумали - одна ПУ Mk-41 на самом обыкновенном джипе!
    1. uRRY
      uRRY Сегодня, 21:29
      +2
      Там на фото Oshkosh L-ATV полной массой под 6,4 тонны -- вполне себе грузовик, не легковушка. Хаммер крышей ему до капота достаёт

  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:16
    -4
    Ерунда, у нас есть хорошие комплексы, которые запросто сбивают ракеты над Крымом. Три склада и мост - это всего лишь статистическая погрешность, Томагавки точно не пройдут.
    1. Комментарий был удален.