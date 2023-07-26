«Благодаря выходу из ДРСМД»: США развернули первую наземную батарею LMSL для запуска ракет Tomahawk

Батареи LMSL предоставляют возможность запускать КР Tomahawk не только с морской поверхности или из-под воды, но и с маневренных мобильных систем наземного базирования

ПУ LRFL (слева) и ПУ Typhon (справа)

Эта комбинация Tomahawk и SM-6 обеспечивает возможность нанесения удара средней дальности [с наземных платформ], что стало возможным лишь недавно благодаря выходу США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности [ДРСМД]

Корпус морской пехоты США развернул свой первый комплекс запуска крылатых ракет Tomahawk, который получил обозначение LMSL («ракетная батарея дальнего радиуса действия»).Как отмечается в издании USNI News, один комплекс LMSL включает в себя 16 пусковых установок LRFL, несущих одну ячейку ВПУ Mk-41. Каждая из ПУ установлена на отдельное мобильное наземное шасси.- пояснили в КМП.Количество этих комплексов планируется наращивать постепенно. Так, 11-й полк морской пехоты будет иметь к 2030 году полный дивизион LMSL. При этом LMSL планируется использовать вместе с крупногабаритной ПУ дальнего действия Typhon, которая может вести залповый огонь как ракетами Tomahawk, так и SM-6.- говорится в издании.Договор с СССР 1987 года ограничивал развертывание ракет наземного базирования с дистанцией полета от 500 до 1000-1500 км.