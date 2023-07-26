Власти КНР призвали воздержаться от применения на Украине кассетных боеприпасов

Китайские власти призвали стороны вооруженного конфликта на Украине воздержаться от использования в боевых действиях кассетных боеприпасов.В ходе очередного заседания Совбеза ООН заместитель постпреда КНР при международной организации заявил, что страны должны строго придерживаться действующих норм международного гуманитарного права и положений соответствующих международных конвенций, воздерживаться от обстрелов гражданского населения и инфраструктурных объектов, а также мест, входящих в культурное наследие, а также от безответственного применения и передачи кассетных боеприпасов.Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин подчеркнула, что поставки Западом кассетных боеприпасов украинской армии могут привести к возникновению многочисленных гуманитарных проблем, что еще сильнее усугубит кризис на Украине.Дипломат напомнила, что поставки Киеву кассетных боеприпасов осудили многие страны мира, а также призвала Запад сдержанно и с большой осторожностью относиться к передаче вооружений подобного типа, не обостряя противоречий, которые способствуют усугублению украинского кризиса.Ранее представитель американской администрации Джейк Салливан заявил, что, несмотря на то, что использование кассетных боеприпасов представляет риски для мирного населения, власти США одобрили передачу украинской армии вооружений этого типа.