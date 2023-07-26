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Власти КНР призвали воздержаться от применения на Украине кассетных боеприпасов

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Власти КНР призвали воздержаться от применения на Украине кассетных боеприпасов

Китайские власти призвали стороны вооруженного конфликта на Украине воздержаться от использования в боевых действиях кассетных боеприпасов.


В ходе очередного заседания Совбеза ООН заместитель постпреда КНР при международной организации заявил, что страны должны строго придерживаться действующих норм международного гуманитарного права и положений соответствующих международных конвенций, воздерживаться от обстрелов гражданского населения и инфраструктурных объектов, а также мест, входящих в культурное наследие, а также от безответственного применения и передачи кассетных боеприпасов.

Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин подчеркнула, что поставки Западом кассетных боеприпасов украинской армии могут привести к возникновению многочисленных гуманитарных проблем, что еще сильнее усугубит кризис на Украине.

Дипломат напомнила, что поставки Киеву кассетных боеприпасов осудили многие страны мира, а также призвала Запад сдержанно и с большой осторожностью относиться к передаче вооружений подобного типа, не обостряя противоречий, которые способствуют усугублению украинского кризиса.

Ранее представитель американской администрации Джейк Салливан заявил, что, несмотря на то, что использование кассетных боеприпасов представляет риски для мирного населения, власти США одобрили передачу украинской армии вооружений этого типа.
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5 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:44
    0
    Неужели Китай верит, что Украина прислушается? Тем более что альтернативы нет, Байден признался что обычные снаряды на исходе, поэтому и отправляют кассетные. Или Китай обращается к России?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 20:55
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Неужели Китай верит, что Украина прислушается? Тем более что альтернативы нет, Байден признался что обычные снаряды на исходе, поэтому и отправляют кассетные. Или Китай обращается к России?

      Естественно, ведь американцы и укропы от китая зависят меньше чем россия, поэтому китай даёт понять кремлю, что кремлёвские стратегии мешают китайскому бизнесу.
  2. Ехим
    Ехим Сегодня, 20:48
    0
    Про объекты культурного наследия это он так нам намекнул?
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 20:50
    0
    Ну призвали и призвали, вот когда определятся сами с принадлежностью тайваня, тогда можно будет и взять под козырёк, а пока не россия начала, но российские граждане под ними гибнут, а китай он может и следующую тысячу лет ждать на берегу проплывающий труп американского орла, а может ещё до этого стать для него пищей.
  4. nordscout
    nordscout Сегодня, 21:05
    0
    Товарищ Си, как и дедушка Джо - как две мудрых обезьяны, сидя на дереве, наблюдают за схваткой двух тигров (Россия - НАТО) в долине.... По результатам схватки обе (обезьяны) примут "эпохальные" решения..... Восток, как и англо - саксы, дело тонкое, Петруха!!!!!!!!!!!!! Жаль, что оба тигра, до схватки, не смогли понять суть и тонкость Востока и англо - саксов..... Про обезьяну и тигров - старинная восточная мудрость.....