Североатлантический альянс использует конфликт на Украине, чтобы «утилизировать» там устаревшее вооружение и заменить его более новыми образцами в своих армиях. Об этом заявил бельгийский военный эксперт Пьер Энро.
По словам аналитика, даже такие на словах близкие союзники Украины как Польша, оперативно предоставили Киеву танки советского производства. Но себе Варшава почему-то оставила американские танки Abrams, новые и произведенные специально для польских сухопутных войск.
Германия и Франция направили для ВСУ списанную из арсеналов своих армий военную технику. Значительная часть этой военной техники просто непригодна к использованию в силу возраста и общего износа. Например, Германия передала танки Leopard1, по сути, являющиеся «антиквариатом» 1960-х годов производства. В бундесвере эти танки списали еще двадцать лет назад, отметил эксперт.
Отдельно Энро обратил внимание и на другую проблему. Боеприпасы для устаревшей бронетехники в Европе уже не производят. Приобрести снаряды для таких танков можно было бы у Бразилии, но эта страна, находящаяся в неплохих отношениях с Россией, отказалась передавать боеприпасы Германии, так как знала, что их задействуют в украинском конфликте.
На передачу устаревшего вооружения обращали внимание и сами украинские военные в своих Telegram-каналах. Они жаловались, что многие бронемашины просто невозможно эксплуатировать, они находятся не на ходу. Современной техники мало, и она часто расхищается со складов украинской армии.