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Бельгийский эксперт: Западные страны передают Украине устаревшее и негодное вооружение

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Бельгийский эксперт: Западные страны передают Украине устаревшее и негодное вооружение

Североатлантический альянс использует конфликт на Украине, чтобы «утилизировать» там устаревшее вооружение и заменить его более новыми образцами в своих армиях. Об этом заявил бельгийский военный эксперт Пьер Энро.


По словам аналитика, даже такие на словах близкие союзники Украины как Польша, оперативно предоставили Киеву танки советского производства. Но себе Варшава почему-то оставила американские танки Abrams, новые и произведенные специально для польских сухопутных войск.

Германия и Франция направили для ВСУ списанную из арсеналов своих армий военную технику. Значительная часть этой военной техники просто непригодна к использованию в силу возраста и общего износа. Например, Германия передала танки Leopard1, по сути, являющиеся «антиквариатом» 1960-х годов производства. В бундесвере эти танки списали еще двадцать лет назад, отметил эксперт.

Отдельно Энро обратил внимание и на другую проблему. Боеприпасы для устаревшей бронетехники в Европе уже не производят. Приобрести снаряды для таких танков можно было бы у Бразилии, но эта страна, находящаяся в неплохих отношениях с Россией, отказалась передавать боеприпасы Германии, так как знала, что их задействуют в украинском конфликте.

На передачу устаревшего вооружения обращали внимание и сами украинские военные в своих Telegram-каналах. Они жаловались, что многие бронемашины просто невозможно эксплуатировать, они находятся не на ходу. Современной техники мало, и она часто расхищается со складов украинской армии.
Использованы фотографии:
Wikipedia / PH2 Katrina Beeler, U.S. Navy
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11 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 20:48
    +3
    новые и произведенные специально для польских сухопутных войск

    Это когда США начали абрамсы опять производить? Может снятые с хранения и модернизированные?
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:56
      +2
      Цитата: Normann
      Это когда США начали абрамсы опять производить?

      Абрамсы США уже никогда не будут производить. Утерянные технологии древних цивилизаций.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 21:21
      0
      Конечно -"устаревшее и негодное". Полтора года, "устаревшее и негодное" вооружение сдерживает "вторую армию мира"... Шапками это вооружение, шапками ..
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 21:44
        0
        Да да десятка могилизаций не было, мясом никто не забрасывал это всё новые супер танки запада.
  2. seamen2
    seamen2 Сегодня, 20:52
    +1
    А что этот эксперд про свою Бельгию помалкивает. Они ведь тоже передавали, вооружали.
  3. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 20:52
    -3
    Они жаловались, что многие бронемашины просто невозможно эксплуатировать, они находятся не на ходу. Современной техники мало

    Бандеровцев никто не заставляет сражаться с армиями ведущих стран, для противостояния ВС России этого вполне хватает
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 21:02
      +4
      Цитата: Santa Fe
      Они жаловались, что многие бронемашины просто невозможно эксплуатировать, они находятся не на ходу. Современной техники мало

      Бандеровцев никто не заставляет сражаться с армиями ведущих стран, для противостояния ВС России этого вполне хватает

      Это типа армия РФ в одном ряду с Буркина - фасо? Методичку смените. В вашем укрорейхе хоть что нить своего то есть? Уже столько вам всего надавали, весь спектр вундервафлей, а толку ноль. Долбитесь, долбитесь башкой об стенку, вояки хреновы. Кладбищ уже не хватает для воинов света. И продвинутая тактика НАТО в глубокой попе. Это вам не тапки по пустыням гонять.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 21:33
      0
      Santa Fe (Олег) Ведущих это каких...??? Кстати, Россия ещё и не начинала воевать... СВО это разминка перед войной и сбор экспонатов техники НАТО... Как начнем, вы на Окраине об этом первые узнаете...
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 20:57
    0
    Этот Бельгийский эксперт ВО читал, штудировал???? laughing
  5. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 21:42
    0
    У них другого то особо нет да и это не на долго.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:27
    0
    Наконец то появился истинный Эркюль Пуаро 21-го века!